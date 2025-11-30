Perhitungan untuk Lando Norris Mengunci Gelar F1 di GP Qatar

Lando Norris tetap berada di posisi terdepan untuk meraih gelar juara dunia F1 pertamanya, dan ia berpeluang memastikan gelar juara di Grand Prix Qatar hari Minggu.

McLaren dikeluarkan dari hasil balapan di Las Vegas setelah ban MCL39 milik Norris dan Oscar Piastri diketahui mengalami keausan plank yang berlebihan, yang secara dramatis mengubah jalannya perebutan gelar juara.

Pembalap Inggris itu kini memimpin klasemen dengan 396 poin, unggul 22 poin dari rekan setimnya, Piastri, yang memenangi Sprint Race hari Sabtu.

Norris juga dikalahkan Piastri dalam perebutan pole position untuk Grand Prix beberapa jam setelah Sprint Race, keduanya akan berbagi baris depan untuk balapan Minggu malam ini.

Skenario Norris kunci gelar

Norris berpeluang menjadi juara dunia pertama McLaren sejak Lewis Hamilton tahun 2008 - dan jadi orang Inggris ke-11 yang masuk ke dalam daftar eksklusif tersebut - di GP Qatar hari ini.

Untuk mencapainya, Norris harus meninggalkan Qatar dengan selisih 26 poin dari para pesaingnya.

Sederhananya, Norris akan dinobatkan sebagai juara dunia jika ia memenangkan Grand Prix hari Minggu.

Norris juga akan memastikan gelar juara jika ia mengungguli Piastri dengan selisih empat poin.

Jika salah satu dari Piastri atau Verstappen mengungguli Norris, makan perebutan gelar akan dibawa ke Grand Prix Abu Dhabi yang merupakan balapan penutup musim 2025.

Norris can become Briton's 11th world champion

Berbicara sebelum diskualifikasinya di Las Vegas dipastikan, Norris menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah pendekatannya.

"Saya belum pernah berada di posisi itu sebelumnya, jadi saya mungkin tidak bisa menjawabnya dengan pasti," katanya. "Tapi sekarang rasanya tidak ada yang berbeda, meskipun itulah kesempatan yang saya ambil. Jadi, tidak, saya tetap menganggapnya sama.

"Saya menganggapnya seperti saya ingin menang. Saya akan melakukan apa pun untuk mencoba memenangkan balapan. Tentu jauh lebih menyenangkan ketika menang daripada ketika finis kedua.

"Tujuan saya adalah memenangkan kedua balapan hingga akhir musim, begitu pula sprint. Jadi saya akan mencoba memenangkan ketiganya.

"Saya hanya fokus untuk beristirahat beberapa hari dan tentu saja menggeser zona waktu kembali ke tempat kami harus kembali, lalu fokus pada FP1."

Bagaimana dengan Verstappen?

Verstappen is not ready to give up the title just yet

Harapan Max Verstappen dari Red Bull untuk meraih gelar juara berada di ujung tanduk, dan pembalap Belanda itu harus mengalahkan Norris pada hari Minggu untuk berada dalam persaingan. Ia memulai balapan dari posisi ketiga, satu posisi di belakang sang pemimpin klasemen.

Verstappen secara luar biasa kembali ke persaingan dengan penampilan paruh kedua musim yang memukau, memperkecil defisit 104 poin dari pemuncak klasemen setelah balapan kandangnya di Zandvoort.

Sejak saat itu, Verstappen selalu naik podium di setiap balapan. Pembalap Belanda itu telah memenangkan empat balapan, serta mengamankan dua finis kedua dan dua posisi ketiga.

Konsistensi Verstappen yang luar biasa dan tekadnya yang gigih telah membuatnya tetap bersaing, dan kemenangan McLaren di Las Vegas memberinya dorongan yang tak terduga dan tepat waktu.

Namun Verstappen tahu bahwa memenangkan gelar juara dunia kelima berturut-turut membutuhkan keberuntungan yang besar. Jika ia berhasil mencapai hal yang tak terbayangkan, itu akan tercatat sebagai comeback terhebat dalam sejarah F1.