Hamilton Masuk Daftar yang Tidak Diinginkan usai Kualifikasi GP Qatar

Akhir pekan menyedihkan Lewis Hamilton di Qatar berlanjut setelah pembalap Ferrari itu tersingkir di Q1.

Hamilton has had three terrible qualifying sessions in a row
Hamilton has had three terrible qualifying sessions in a row

Lewis Hamilton kembali mencatat rekor yang tidak diinginkan di Ferrari setelah dua kali tereliminasi di Q1 secara beruntun.

Hamilton tereliminasi di paruh pertama kualifikasi dengan catatan waktu yang hanya cukup untuk finis di posisi ke-18 pada Grand Prix hari Minggu, posisi yang sama dengan yang ia raih untuk Sprint Race pada kualifikasi hari Jumat.

Selain menjadi hari kedua berturut-turut Hamilton tersingkir di paruh pertama sesi kualifikasi, ia juga tersingkir di Q1 Las Vegas terakhir kali.

Itu menandai pertama kalinya dalam 17 tahun karier gemilang Hamilton di mana ia lolos kualifikasi terakhir dengan kecepatan penuh.

Hamilton will start 17th after a penalty for a rival
Hamilton will start 17th after a penalty for a rival

Hanya dua pembalap Ferrari lain yang tereliminasi di Q1 dalam dua sesi kualifikasi berturut-turut.

Mereka adalah Luca Badoer dan Giancarlo Fisichella, yang keduanya mengalami bencana kualifikasi pada tahun 2009.

Setelah kekalahan memalukan terakhirnya di kualifikasi, pembalap Inggris berusia 40 tahun itu berkata: "Secara umum, saya merasa lebih baik. Kami melakukan perubahan. Mobilnya terasa lebih baik. Hanya saja, kondisinya kurang bagus."

Ketika ditanya apakah ia punya pesan untuk para penggemarnya, Hamilton menjawab: "Saya belum punya pesan untuk saat ini. Maaf. Tapi saya sangat berterima kasih atas dukungan yang saya terima sepanjang tahun. Saya tidak akan bisa melewati tahun ini tanpa mereka."

Rekan setim Hamilton, Charles Leclerc, bernasib sedikit lebih baik saat berjuang keras untuk mencapai Q3 sebelum finis di posisi terbawah di segmen terakhir, kualifikasi di posisi ke-10 yang mengecewakan setelah mengalami putaran cepat.

Hamilton akan memulai grand prix kedua terakhir musim 2025 di posisi ke-17 setelah penalti lima posisi grid yang dijatuhkan kepada Gabriel Bortoleto.

