Keterbatasan Red Bull Buat Verstappen Tak Berdaya di Qatar

Max Verstappen mengakui "keterbatasan" dengan Red Bull-nya telah membuatnya sulit untuk "berusaha lebih keras" di Grand Prix Qatar.

Verstappen akan memulai balapan hari Minggu dari posisi ketiga di grid, di belakang dua rival utamanya dalam perebutan gelar juara.

Jika ia finis di belakang Lando Norris, ia akan tersingkir dari perebutan gelar juara F1 menjelang balapan penutup musim di Abu Dhabi.

Verstappen mengamankan posisi keempat dalam sprint, pulih dari performa kualifikasi yang mengecewakan yang membuatnya berada di urutan keenam.

Namun, McLaren tampaknya memiliki sedikit keunggulan kecepatan akhir pekan ini, terutama di sektor tengah.

Verstappen setidaknya merasa lega karena masalah pantulan yang menghambat kualifikasi sprint-nya berkurang setelah beberapa perubahan pengaturan.

“Saya pikir kualifikasi ini sedikit lebih baik meskipun kami masih cukup jauh - katakanlah begitu,” jelasnya.

“Setidaknya saya merasa sedikit lebih senang, tetapi masih ada beberapa keterbatasan yang membuat kami tidak bisa memacu lebih keras di putaran berikutnya.

“Setidaknya kami berada di P3 dan kami memulai dari baris kedua. Ini menciptakan peluang yang lebih baik karena cukup sulit untuk menyalip di sini.

“Kita lihat saja apa yang bisa kita lakukan besok. Realistisnya, akhir pekan ini agak sulit. Tidak seperti yang saya harapkan sejauh ini, tetapi kita lihat saja apa yang bisa kita lakukan besok.”

Berakhirnya era Verstappen?

Sejak 2021, F1 sebagian besar diwarnai oleh 'era Verstappen'.

Pembalap Belanda itu mengalahkan Lewis Hamilton dalam perebutan gelar juara yang dramatis di Grand Prix Abu Dhabi. Meskipun situasinya sangat kontroversial, tak diragukan lagi Verstappen adalah juara yang pantas dalam hal kecepatan dan performa.

Sejak saat itu, ia dengan nyaman menjadi kekuatan terdepan F1.

Pada 2022, ia bangkit dari dua kali DNF (kegagalan finis di posisi kedua) dalam tiga balapan pembuka untuk mendominasi kejuaraan.

Musim 2023 terbukti menjadi musim yang memecahkan rekor bagi Red Bull dan Verstappen.

Ia memenangkan 10 balapan berturut-turut, memecahkan rekor Sebastian Vettel dengan sembilan kemenangan beruntun.

Red Bull, dengan cara yang sama, memenangkan semua balapan kecuali satu – Grand Prix Singapura 2023.

Verstappen kembali menegaskan statusnya sebagai legenda F1 pada tahun 2024, mengalahkan Norris di pertengahan musim untuk mengamankan gelar keempatnya.

Meskipun secara matematis Verstappen masih berpeluang meraih gelar tahun ini, ia mengakui bahwa ia membutuhkan "keberuntungan" untuk mendapatkan kesempatan meraih gelar di Abu Dhabi.

