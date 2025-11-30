Norris Jelaskan Kesalahan Lap Terakhir yang Memberi Piastri Pole

Lando Norris menyalahkan understeer atas putaran terakhir kualifikasi yang dibatalkan pada Grand Prix Qatar, membuatnya kehilangan kesempatan meraih pole position.

Norris akan memulai balapan hari Minggu dari posisi kedua di grid, setelah gagal memperbaiki performanya di putaran terakhir di Q3.

Pembalap Inggris itu memimpin setelah putaran pertama, kurang dari sepersepuluh di depan rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri.

Namun, kesalahan kecil dari Norris di Tikungan 2 memaksanya untuk mundur.

Menjelaskan upaya terakhirnya di Q3, Norris berkata: “Entahlah. Saya mengalami sedikit understeer dan hampir keluar jalur, jadi saya harus membatalkannya, yang sungguh disayangkan. Begitulah adanya.

“Oscar mencatatkan lap yang bagus dan mengemudi dengan sangat baik, dan telah mengemudi dengan baik sepanjang akhir pekan. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Saya tidak menyelesaikan lap tersebut dan masih P2 untuk besok.”

Sayangnya bagi Norris, ia akan memulai balapan di sisi grid yang kotor, yang berarti ia kemungkinan harus bertahan dari Max Verstappen hingga Tikungan 1 di lap pembuka.

Norris bisa memenangkan gelar di Qatar jika ia meraih kemenangan pada hari Minggu.

Menjelang balapan, Norris menambahkan: “Kita tidak pernah tahu. Beberapa lap pertama ada peluang bagi semua orang, tetapi setelah itu akan cukup mudah bagi semua orang juga.

"Malam ini kami akan meninjau beberapa hal dan melihat apa yang bisa saya lakukan lebih baik daripada pagi ini. Selebihnya, kami berada di posisi yang baik. Mobilnya terasa nyaman. Saya jauh lebih bahagia hari ini daripada kemarin. Ada kemajuan, tapi balapan besok panjang."

Piastri bangkit di Qatar

Setelah serangkaian balapan yang berat, Piastri kembali ke performa terbaiknya di Qatar.

Pembalap Australia itu mengubah pole position menjadi kemenangan di Sprint Race hari Sabtu, memperkecil keunggulan Norris menjadi 22 poin.

Merefleksikan pole position pertamanya sejak Zandvoort pada bulan Agustus, Piastri berkata: “Tidak. Kami meninggalkannya kurang lebih sama. Ada sedikit perubahan kecil di sana-sini. Semuanya terasa hebat sepanjang akhir pekan. Kalau tidak rusak, jangan diperbaiki.

"Tim melakukan pekerjaan yang hebat. Sempat ada sedikit keraguan tentang ban mana yang ingin kami gunakan hari ini karena saya melakukan putaran cepat dengan ban bekas di Q2.

"Hal itu sedikit menghambat pekerjaan karena kami tidak menyangka hasilnya akan sebaik ini. Q3 sangat bagus dengan [ban] baru, jadi saya cukup senang."

Salah satu faktor yang tidak biasa dalam balapan ini adalah semua pembalap akan dibatasi maksimal 25 putaran dengan satu set ban.

Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran Pirelli tentang keselamatan ban, mengingat beban dan penggunaan kerbs di Qatar.

Oleh karena itu, Piastri memperkirakan balapan yang menuntut fisik pada hari Minggu.

“Cukup sulit. Saya pikir dengan dua pit stop dan batasan putaran, kami mungkin akan memacu diri dengan sangat keras sepanjang balapan,” jelas Piastri.

“Saya rasa suhunya tidak akan sepanas beberapa tahun yang lalu, jadi semoga saja tidak separah itu, jadi saya perkirakan balapannya akan sulit. Anda akan merasakan G-force yang luar biasa di sini, beberapa kali dalam satu putaran. Memang sulit, tetapi sangat menyenangkan.”

