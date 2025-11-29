Duet Bagnaia-Augusto Fernandez Menangi 100km of Champions VR46

Francesco Bagnaia dan sesama pembalap MotoGP Augusto Fernandez memenangi ajang dirt track 100km of Champions yang dihelat di Moto Ranch milik Valentino Rossi di Tavuilla.

Bagnaia dan Fernandez berjuang dari posisi kesembilan di grid, mengalahkan juara bertahan 100km (dan rookie MotoGP 2026) Diogo Moreira, kali ini berpasangan dengan Federico Fuligni.

Pebalap HRC MotoGP Luca Marini, pemenang 100km lima kali bersama saudaranya Rossi, dan Matteo Patacca melengkapi podium di posisi ketiga.

Ini adalah kemenangan pertama bagi anggota Akademi VR46, Bagnaia, dalam lomba 100km.

“Menang di kandang terasa berbeda 🏆🔥” tulis Bagnaia di media sosial.

Acara tahun ini kembali menampilkan jajaran bintang MotoGP, WorldSBK, Moto2, dan balap jalan raya.

Namun, kali ini pasangan pembalap 100 km dipilih 'oleh algoritma', menggunakan hasil dari hari-hari sebelumnya.

Juara bertahan Moto2 dan pembalap baru LCR Honda MotoGP, Moreira, lolos kualifikasi dengan pole position, di depan pemenang Sprint Race Valentino Rossi dan rekan setimnya Mattia Casadei.