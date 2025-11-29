Duet Bagnaia-Augusto Fernandez Menangi 100km of Champions VR46
Duet pembalap MotoGP Francesco Bagnaia dan Augusto Fernandez meraih kemenangan 100km of Champions ke-11.
Francesco Bagnaia dan sesama pembalap MotoGP Augusto Fernandez memenangi ajang dirt track 100km of Champions yang dihelat di Moto Ranch milik Valentino Rossi di Tavuilla.
Bagnaia dan Fernandez berjuang dari posisi kesembilan di grid, mengalahkan juara bertahan 100km (dan rookie MotoGP 2026) Diogo Moreira, kali ini berpasangan dengan Federico Fuligni.
Pebalap HRC MotoGP Luca Marini, pemenang 100km lima kali bersama saudaranya Rossi, dan Matteo Patacca melengkapi podium di posisi ketiga.
Ini adalah kemenangan pertama bagi anggota Akademi VR46, Bagnaia, dalam lomba 100km.
“Menang di kandang terasa berbeda 🏆🔥” tulis Bagnaia di media sosial.
Acara tahun ini kembali menampilkan jajaran bintang MotoGP, WorldSBK, Moto2, dan balap jalan raya.
Namun, kali ini pasangan pembalap 100 km dipilih 'oleh algoritma', menggunakan hasil dari hari-hari sebelumnya.
Juara bertahan Moto2 dan pembalap baru LCR Honda MotoGP, Moreira, lolos kualifikasi dengan pole position, di depan pemenang Sprint Race Valentino Rossi dan rekan setimnya Mattia Casadei.
Daftar pemenang 100km dei Campioni (2014-2025):
1st edition: Nicolo Bulega, Lorenzo Baldassarri
2nd edition: Valentino Rossi, Luca Marini
3rd edition: Valentino Rossi, Luca Marini
4th edition: Franco Morbidelli, Mattia Pasini
5th edition: Valentino Rossi, Franco Morbidelli
6th edition: Valentino Rossi, Luca Marini
7th edition: Valentino Rossi, Luca Marini
8th edition: Lorenzo Baldassarri, Elia Bartolini
9th edition: Valentino Rossi, Luca Marini
10th edition: Diogo Moreira, Thomas Chareyre
11th edition: Francesco Bagnaia, Augusto Fernandez
Hari pembukaan aksi hari Jumat menyaksikan Moreira meraih pole position sebelum Rossi yang berusia 46 tahun menang pada Sprint Race dI Ranch dari Marini dan Elia Bartolini:
Kontes eliminasi Americana tradisional di hari pertama dimenangi oleh Elia Bartolini, mengungguli Moreira, Bulega, dan bintang Moto2 Senna Agius.
Pemenang Grand Prix dan komentator Sky Sport, Mattia Pasini - pemenang edisi ke-4 100km bersama Franco Morbidelli - dilarikan ke rumah sakit, tetapi kemudian menulis: "Terima kasih kepada semua dokter hebat, jangan khawatir: saya baik-baik saja!"
Morbidelli juga tidak dapat membalap karena cedera tangan di Valencia.