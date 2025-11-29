Marini akui Butuh Waktu untuk Mendapat Kepercayaan Honda

Melangkah ke kursi yang ditinggalkan juara dunia delapan kali Marc Marquez pada tahun 2024, Luca Marini akui butuh waktu untuk meraih "kepercayaan" dari Engineer HRC.

Namun, setelah musim debut yang melelahkan dengan hanya 14 poin, Marini membuat langkah besar selama musim keduanya di HRC, mengakhiri tahun dengan raihan 142 poin.

Marini tidak dapat bergabung dengan Johann Zarco dari LCR dan rekan setimnya Joan Mir di podium.

Namun, jika ia tidak melewatkan tiga putaran karena cedera saat tes Suzuka 8 Hours, Marini hampir pasti akan meraih enam poin tambahan yang dibutuhkan untuk finis sebagai pebalap Honda teratas di klasemen kejuaraan dunia.

Kemajuan Marini di tahun 2025 mencerminkan peningkatan RCV, yang diklaim "57%" lebih dekat ke depan dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun kualitas feedbacknya tetap sama, pembalap Italia itu merasa peningkatan kepercayaan yang diberikan oleh para insinyur HRC memainkan peran kunci dalam pengembangan motor.

“Saya rasa sekarang saya mendapatkan kepercayaan mereka,” kata Marini di akhir musim. “Jadi setiap kali saya berbicara, mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan apa yang saya minta.

“Karena saya baru di sini… Mereka pernah bersama Marc sebelumnya, dan banyak menang, jadi situasinya berbeda dengan kedatangan saya – dengan gelar yang tidak cukup untuk menjadi pembalap nomor satu di pabrikan Honda!

“Tetapi setelah beberapa tes, beberapa GP, mereka mulai mempercayai saya.

“Saya rasa saya memiliki beberapa kualitas, dan mereka mengerti bahwa mengikuti arahan dan umpan balik saya akan menjadi kuncinya.”

Marini menegaskan, tidak mengherankan jika kepercayaan seperti itu tidak langsung terbentuk.

"Butuh waktu. Saya pikir di setiap tim seperti ini, tetapi di Honda bahkan lebih. Mereka terbiasa memenangkan setiap GP. Sekarang kami mulai dari bawah, tetapi targetnya adalah bangkit dan berjuang meraih kemenangan mulai musim depan."

Luca Marini

Mantan peraih podium VR46 Ducati ini menambahkan bahwa yang terpenting bukan hanya memberikan informasi akurat tentang upgrade dan perilaku motor, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan.

“Bukan hanya umpan balik teknis, tetapi juga sisi kemanusiaannya,” ujarnya. “Saya pikir menciptakan atmosfer yang hebat di dalam garasi sangat penting di era MotoGP baru ini, karena kami memiliki banyak ajang dan orang-orang menjadi sangat stres.

“Ini juga tidak mudah bagi para mekanik, dan penting untuk mengendalikan semuanya, memimpin tim dan semua orang dengan cara terbaik.”

Performa Honda yang membaik juga berarti mereka telah naik kelas konsesi dari D ke C untuk tahun 2026.