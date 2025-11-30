Kenapa 'Krisis' Ducati Tidak Bisa Dianggap Remeh Rival?

Ducati kembali mencatatkan musim yang sukses, tetapi narasinya kini lebih banyak berfokus pada ancaman yang ditimbulkan oleh Aprilia dengan lonjakan masif di paruh kedua tahun 2025. Meskipun ada alasan untuk khawatir di kubu Ducati, para pesaingnya masih menghadapi rintangan besar untuk melengserkan merek tersebut di tahun 2026.

Menjelang tahun terakhir siklus regulasi 1000cc saat ini, ada firasat kuat bahwa tahun 2026 bisa menjadi tahun yang penuh gejolak.

Dengan latar belakang pergeseran aturan yang akan datang, serta salah satu hiruk pikuk pasar pembalap yang paling tak terduga, muncul isu serius bahwa dominasi Ducati di MotoGP sedang terancam.

Maaf. Saya harus bilang ada kemungkinan Ducati akan menghadapi tantangan berat di kejuaraan pada tahun 2026.

Pasalnya, di tengah semua pembicaraan tentang krisis dan ancaman yang mengancam di tahun 2025, Ducati masih memegang kendali penuh.

Meskipun tidak mencapai puncaknya, yaitu rasio kemenangan 95% pada tahun 2024, ketika memenangkan semua Grand Prix kecuali satu, Ducati tetap merayakan musim terbaik kedua mereka di kelas premier tahun ini.

Ducati memenangkan 17 Grand Prix dari 22 putaran, dengan rasio kemenangan 77,27%, sementara persentase podiumnya mencapai 97,72% sepanjang musim, turun dari 100% tahun lalu. Jumlah sapu bersih podium yang diraih Ducati hanya setengahnya, yaitu tujuh, turun dari 14, meskipun jumlah tersebut tetap tujuh kali lebih banyak daripada yang diraih pabrikan lain pada tahun 2025.

Tim pabrikan Ducati meraih tiga gelar juara untuk ketiga kalinya dalam sejarah, memenangkan gelar juara pembalap, pabrikan, dan tim.

Kini, kesuksesan tim pabrikan ini lebih merupakan hasil kerja keras satu pembalap selama sebagian besar musim. Upaya Marc Marquez untuk mengubah status quo demi mendapatkan kursi pabrikan Ducati tahun ini terbayar lunas dengan raihan 11 kemenangan Grand Prix, 14 kemenangan Sprint, tujuh akhir pekan beruntun dengan selisih 37 poin dari Aragon hingga Hungaria, dan gelar juara dengan lima putaran tersisa di Jepang.

Ducati belum pernah merasakan dominasi seperti ini sejak tahun pertama mereka meraih gelar juara di tahun 2007 bersama Casey Stoner.

Saat Marc mendominasi, Francesco Bagnaia hanya meraih dua kemenangan dengan GP25. Sementara itu, Alex Marquez meraih tiga kemenangan dengan Desmo GP24 untuk Gresini Racing, begitu juga rookie Fermin Aldeguer yang menambah satu kemenangan lagi untuk GP24 di Mandalika.

Ducati mengalami penurunan jumlah motornya di tahun 2025, saat Jorge Martin dan Marco Bezzecchi pindah ke Aprilia. Sementara tim satelit Pramac Racing memutuskan kemitraan pemenang gelar mereka untuk bergabung dengan Aprilia yang sedang membangun kembali.

Mengingat Marco Bezzecchi yang membalap untuk Aprilia di tahun 2025, sulit untuk tidak melihatnya meraih kemenangan serupa di Ducati di VR46 seandainya ia tetap bertahan.

Performa Marc Marquez, terutama dalam konsistensinya di motor GP25 yang sulit dijinakkan Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio, telah memicu anggapan bahwa pembalap berusia 32 tahun itu sebagian besar telah menyelamatkan musim 2025.

Absennya Marc di empat putaran terakhir akibat cedera bahu di Grand Prix Indonesia memperkuat dugaan tersebut, di mana Aprilia meraih kemenangan ganda di Phillip Island dan mendominasi dua akhir pekan terakhir di Portugal dan Valencia.

Masalah Bagnaia yang terus berlanjut - dan sejujurnya membingungkan - membuat tim pabrikan hanya meraih dua poin dari lima Grand Prix terakhir, dan semua itu dari Nicolo Bulega, pengganti Marquez.

Langkah maju yang didapat Di Giannantonio pada akhir musim tidak cukup untuk membwanya ke jalur kemenangan, sementara GP24 sudah sangat usang melawan Aprilia yang terus berkembang memasuki akhir musim.

Meskipun demikian, Alex Marquez yang mengendarai GP24 bersama Gresini berada di posisi kedua klasemen. Ia unggul 78 poin dari Marc Marquez di akhir musim, tetapi masih unggul 114 poin dari Bezzecchi yang berada di posisi ketiga.

Seandainya Marc Marquez absen lebih lama di tahun 2025, atau bahkan tidak balapan sama sekali, Ducati tetap menjadi juara bersama Alex Marquez.

Kontribusi Marc Marquez di trek pada tahun 2025 dengan tegas mengangkat musim ini menjadi salah satu musim terbaik bagi seorang pembalap.

Namun, menganggap kesuksesan Ducati di kejuaraan 2025 hanya bergantung pada #93 sama saja dengan mengabaikan kinerja apik Alex Marquez dengan motor tua. Bahkan dengan motor tua sekalipun, ia tetap mampu mengalahkan Aprilia yang semakin tangguh.

Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP © Gold and Goose

Masalah yang tak bisa diabaikan Aprilia

Fakta bahwa Aprilia mengakhiri tahun 2025 sebagai pabrikan terbaik kedua - setelah menikmati musim terbaiknya secara statistik - patut mendapat pujian. Namun, upaya mereka untuk menggaet juara dunia Jorge Martin musim ini melenceng setelah hanay 13 putaran saat tes Sepang awal Februari.

Kisah buruk yang terjadi setelahnya bisa saja sangat menghambat seluruh musim mereka. KTM, terlepas dari semua pernyataan yang bertentangan, akhirnya mengakui kesulitan keuangan musim dingin yang mereka alami menghambat proyek MotoGP di paruh pertama tahun ini.

Aprilia, tanpa bintang juara yang direkrutnya, kini dipimpin oleh seorang rookie di motornya, Bezzecchi, seorang rookie MotoGP Ai Ogura, dan Raul Fernandez yang masih belum menemukan performa terbaiknya dengan RS-GP menuju 2025.

Situasi Aprilia semakin membaik seiring dengan peningkatan stabilitas motor. Kemenangan di Silverstone merupakan sebuah keberuntungan, tetapi Aprilia tidak pernah benar-benar berhenti sejak saat itu.

Pada paruh kedua musim, Bezzecchi menjadi pebalap yang secara rutin memimpin atau bersaing dengan Marc Marquez. Selama absennya Marquez, ia berhasil meraih dua kemenangan Grand Prix lagi di dua putaran terakhir.

Yang menarik perhatian Ducati, khususnya di paruh kedua musim, adalah kemajuan Aprilia di hari Minggu. Direktur Teknis Fabiano Sterlacchini mengatakan hal ini terjadi karena RS-GP 2025 membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama di hari Jumat, tetapi dengan konsekuensi motor balap yang lebih tangguh.

Pedro Acosta dari KTM selalu menekankan bahwa Ducati, sejak hari Sabtu, cenderung mengambil langkah lebih maju. Di paruh akhir musim, langkah tersebut mulai berkurang.

Bisa dibilang, Aprilia seharusnya meraih empat kemenangan dalam lima putaran terakhir. Bezzecchi memiliki kecepatan yang hebat di Mandalika, tetapi tidak mampu mengeksekusinya karena insiden dengan Marc Marquez di putaran pertama.

Aprilia masih mampu menang di Australia bersama Fernandez, tetapi Bezzecchi hampir pasti kehilangan kesempatannya hari itu karena penalti yang diterimanya akibat insiden di Mandalika.

Namun, absennya Marc Marquez adalah sesuatu yang tidak bisa - dan tidak boleh - diabaikan oleh Aprilia. Sebagian besar, mereka tetap membumi.

Mereka mengakui bahwa 2026 menawarkan peluang, tetapi ada kekhawatiran bahwa tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi seandainya Marquez fit di lima putaran terakhir.

Mengingat dua sirkuit - Phillip Island dan Valencia - memiliki layout berlawanan arah jarum jam, ada alasan kuat yang menunjukkan bahwa Marquez akan menyulitkan Aprilia. Sepang memang tidak pernah menjadi tempat yang kuat bagi Marc Marquez, tetapi jika Bagnaia mampu bersaing untuk podium, sulit membayangkan pembalap nomor 93 itu tidak akan melakukan hal yang sama.

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Valencia MotoGP © Gold and Goose

Pengembangan 2027 bisa jadi 'perangkap'

Pembekuan pengembangan mesin yang diberlakukan untuk semua tim kecuali Yamaha, secara teori, berarti langkah yang bisa diambil Ducati pada tahun 2026 akan kecil.

Ducati bersikeras bahwa masalah yang dihadapi oleh pembalap seperti Bagnaia dan Di Giannantonio tidak ada hubungannya dengan mesin yang digunakannya, setelah meninggalkan pramusim spek 2025 secara penuh.

Masalah bagian depan Bagnaia tampaknya berpusat pada perangkat ride-height belakang yang diperkenalkan untuk tahun 2025, meskipun Ducati tidak pernah memberikan penjelasan yang jelas mengenai keterpurukan juara dunia dua kali tersebut.

Indikasi awal dari tes Valencia menunjukkan bahwa Ducati tampaknya telah melakukan sesuatu pada motornya yang disambut baik. Mengenai "hal-hal yang lebih tersembunyi" yang dicoba di Valencia, Bagnaia sangat positif.

"Kami berhasil melakukannya dengan baik, feeling pengereman dan masuk jauh lebih baik... Sangat senang dengan hal-hal yang kami coba, dan senang dengan fairing baru yang terlihat bagus. Namun, kami perlu melakukan lebih banyak putaran karena trek ini [Ricardo Tormo] kurang baik untuk aerodinamika."

Alex Marquez, yang akan mendapatkan motor pabrikan untuk tahun 2026, mencatat: “Keduanya sangat, sangat mirip.

"Ada beberapa bagian yang berbeda, tetapi ini hanya tentang pengujian untuk melihat arah mana yang harus diambil dan bagaimana menyatukan semuanya. Ada beberapa hal yang masih perlu kami pahami… Saya merasa baik dan nyaman sejak sesi pertama.”

Davide Tardozzi mengakui awal tahun ini bahwa Ducati mengurangi pengembangan GP25 mereka karena dominasi Marc Marquez, kini terpaksa merogoh kocek dalam-dalam. Sementara itu General Manager Gigi Dall'Igna - seperti yang sering dilakukannya - kemungkinan akan menghasilkan apa yang dibutuhkan Ducati untuk mengambil langkah 'setengah' demi menjaga para pesaingnya tetap kompetitif.

Meskipun perlu menggali lebih dalam dari yang mungkin diantisipasi, Ducati masih memiliki beberapa kemewahan yang tidak dimiliki para pesaingnya.

Kepergian Jorge Martin dan Pramac sempat mengancam akan melemahkan skuad Ducati untuk tahun 2025. Namun, hal itu teratasi dengan keenam pembalapnya yang naik podium lebih dari sekali musim lalu. Ducati memiliki empat pemenang balapan tahun lalu, dan dua dengan silsilah kemenangan di MotoGP.

Fermin Aldeguer berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan menjadi pembalap yang mampu memimpin, sementara langkah Alex Marquez menjadi bonus yang disambut baik di saat performa Pecco Bagnaia sedang mengalami fluktuasi yang signifikan.

Dan, tentu saja, Ducati akan memiliki Marc Marquez yang bugar dan sehat kembali tepat waktu untuk uji coba. Meskipun masih belum pasti langkah apa yang akan ia ambil untuk memuaskan Ducati, ia memiliki rekam jejak yang terbukti mampu membuat segalanya berjalan lancar.

Di balik semua keinginan untuk menyebut GP25 sebagai langkah yang salah, Marquez memastikan bahwa motor itu tidak akan pernah dianggap buruk.

Meskipun ada periode adaptasi yang jelas terhadap GP23 musim lalu, #93 baru bisa menang di Aragon. Sejak awal tahun 2025, ia tampak nyaman dan kompetitif.

Meskipun GP26 tidak banyak berevolusi seperti yang diharapkan orang lain, itu kemungkinan besar masih cukup baik untuk Marquez. Dan cukup baik bagi Marquez karena ia masih selangkah lebih maju dari yang lain.

Hal lain yang bisa dimanfaatkan Ducati untuk keuntungannya di tahun 2026 adalah perubahan regulasi yang akan datang. Pada titik tertentu, semua sumber daya pengembangan harus dialokasikan untuk proyek 2027.

Musim lalu adalah pertama kalinya kita melihat sistem konsesi benar-benar diterapkan pada Ducati, karena keterbatasan pengujian dan minimnya wildcard yang dimilikinya membuat mereka tidak bisa meraih hasil yang sama seperti tim lain.

Hal ini tentu akan berlanjut hingga 2026, tetapi bebannya ada pada para rival Ducati untuk memaksimalkannya tanpa terjebak dalam perangkap menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk perebutan gelar juara yang merugikan 2027.

Meskipun Ducati tidak ingin kehilangan gelar juara, ada tekanan yang lebih besar pada tim seperti Aprilia atau KTM jika ada peluang di tahun 2026.

Dalam skenario tersebut, salah satu dari kedua pabrikan tersebut mungkin bersedia mengambil kesempatan mulai tahun 2027 untuk mengklaim sesuatu yang mungkin tidak akan mudah didapatkan lagi di tahun 2026. Ducati, dengan segala kesuksesannya hingga saat ini, mampu untuk kalah dalam pertempuran demi memenangkan persaingan.

Tak diragukan lagi, Ducati memulai tahun 2026 lebih dekat dengan para pesaingnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak mereka kembali meraih gelar juara dunia pada tahun 2022. Namun, selisih tersebut tidak sekecil yang terlihat…