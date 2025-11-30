Siapkan Motor Baru, Kawasaki Incar Lima Besar di WorldSBK 2026

Manuel Puccetti mengharapkan peningkatan substansial dalam hasil berkat Kawasaki ZX-10RR yang diperbarui untuk musim WorldSBK 2026.

Musim 2025 merupakan musim yang berat bagi tim Puccetti, yang tahun ini berganti nama menjadi Kawasaki WorldSBK Team karena mendapatkan status resmi Kawasaki sebagai hasil dari proyek Bimota yang didukung Akashi.

Rekrutan baru Garrett Gerloff hanya finis satu kali di posisi enam besar dan menghabiskan sebagian besar paruh kedua tahun ini bertarung untuk 10 besar setelah periode musim panas yang lebih menjanjikan.

Versi terbaru dari ZX-10RR akan hadir tahun depan, dan Gerloff sendiri telah mengungkapkan harapannya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bagi Puccetti sendiri, motor ini seharusnya menjadi "langkah maju yang sangat baik".

"Kami sudah mencoba motor ini beberapa minggu lalu di Jerez bersama Garrett Gerloff," ujar Manuel Puccetti kepada WorldSBK.com di EICMA.

"Kami senang. Banyak pembaruan, tidak hanya aerodinamika dan fairing depan, tetapi juga banyak komponen lain: suspensi, mesin, sasis, dan banyak hal lainnya pada motor standar. Tentu saja, akan ada lebih banyak lagi yang hadir pada [motor balap] baru ini.

"Jadi, saya pikir, secara umum ini akan menjadi langkah maju yang sangat baik, dan saya yakin inilah yang kami butuhkan untuk melangkah lebih jauh menuju hasil kejuaraan Superbike tahun depan."

Ia menambahkan bahwa ia merasa timnya perlu bersaing untuk mendapatkan hasil lima besar tahun depan: “Kami perlu meningkatkan hasil tahun ini, 100 persen.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, tahun ini kami sering berada di 10 besar, sekali di enam besar.

“Kami perlu lebih sering berada di dalam lima besar – inilah yang kami yakini dapat kami capai. Kami akan melakukan yang terbaik dan saya pikir kami akan sering berada di area ini.”