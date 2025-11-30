Siapkan Motor Baru, Kawasaki Incar Lima Besar di WorldSBK 2026

Bos Kawasaki WorldSBK Manuel Puccetti mengungkapkan ambisinya dengan ZX-10RR baru di musim 2026.

Manuel Puccetti with Garrett Gerloff, 2025 Portuguese WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
Manuel Puccetti with Garrett Gerloff, 2025 Portuguese WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Manuel Puccetti mengharapkan peningkatan substansial dalam hasil berkat Kawasaki ZX-10RR yang diperbarui untuk musim WorldSBK 2026.

Musim 2025 merupakan musim yang berat bagi tim Puccetti, yang tahun ini berganti nama menjadi Kawasaki WorldSBK Team karena mendapatkan status resmi Kawasaki sebagai hasil dari proyek Bimota yang didukung Akashi.

Rekrutan baru Garrett Gerloff hanya finis satu kali di posisi enam besar dan menghabiskan sebagian besar paruh kedua tahun ini bertarung untuk 10 besar setelah periode musim panas yang lebih menjanjikan.

 

Versi terbaru dari ZX-10RR akan hadir tahun depan, dan Gerloff sendiri telah mengungkapkan harapannya.

Bagi Puccetti sendiri, motor ini seharusnya menjadi "langkah maju yang sangat baik".

"Kami sudah mencoba motor ini beberapa minggu lalu di Jerez bersama Garrett Gerloff," ujar Manuel Puccetti kepada WorldSBK.com di EICMA.

"Kami senang. Banyak pembaruan, tidak hanya aerodinamika dan fairing depan, tetapi juga banyak komponen lain: suspensi, mesin, sasis, dan banyak hal lainnya pada motor standar. Tentu saja, akan ada lebih banyak lagi yang hadir pada [motor balap] baru ini.

"Jadi, saya pikir, secara umum ini akan menjadi langkah maju yang sangat baik, dan saya yakin inilah yang kami butuhkan untuk melangkah lebih jauh menuju hasil kejuaraan Superbike tahun depan."

Ia menambahkan bahwa ia merasa timnya perlu bersaing untuk mendapatkan hasil lima besar tahun depan: “Kami perlu meningkatkan hasil tahun ini, 100 persen.

“Jadi, tahun ini kami sering berada di 10 besar, sekali di enam besar.

“Kami perlu lebih sering berada di dalam lima besar – inilah yang kami yakini dapat kami capai. Kami akan melakukan yang terbaik dan saya pikir kami akan sering berada di area ini.”

In this article

Siapkan Motor Baru, Kawasaki Incar Lima Besar di WorldSBK 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

WSBK News
Siapkan Motor Baru, Kawasaki Incar Lima Besar di WorldSBK 2026
49m ago
Manuel Puccetti with Garrett Gerloff, 2025 Portuguese WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Norris Jelaskan Kesalahan Lap Terakhir yang Memberi Piastri Pole
56m ago
Lando Norris
F1 News
Keterbatasan Red Bull Buat Verstappen Tak Berdaya di Qatar
4h ago
Max Verstappen
F1 News
Hamilton Masuk Daftar yang Tidak Diinginkan usai Kualifikasi GP Qatar
5h ago
Hamilton has had three terrible qualifying sessions in a row
F1 News
Observasi Brutal Gasly atas Hamilton usai Sprint Race Qatar
12h ago
Hamilton struggled to 17th

More News

MotoGP News
Duet Bagnaia-Augusto Fernandez Menangi 100km of Champions VR46
12h ago
Francesco Bagnaia and Ducati dirt track bike (pic: Ducati).
F1 Results
F1 GP Qatar 2025: Piastri Bukukan Pole Position Krusial di Lusail
13h ago
Piastri celebrates pole position for the second day in a row
F1 News
Norris Tanggapi "Omong Kosong" Verstappen Soal Pertarungan Gelar
13h ago
Norris hits back at Verstappen's remarks
F1 News
Lawrence Stroll Menutup Pintu untuk Horner Gabung Aston Martin
14h ago
Lawrence Stroll and Christian Horner
F1 News
Leclerc Setuju dengan Hamilton Soal Penurunan Dramatis Ferrari di Qatar
15h ago
Charles Leclerc