Line-up Pembalap WorldSBK 2026 Rilis, Iannone Masuk Daftar

Daftar sementara peserta WorldSBK 2026 mencakup Andrea Iannone, yang akan mengendarai Ducati.

Iannone bergabung dengan World Superbike untuk pertama kalinya pada tahun 2024 setelah absen selama empat tahun karena larangan penggunaan narkoba.

Pembalap Italia itu menang di tahun pertamanya bersama Goeleven Ducati, tetapi hanya mampu meraih tiga podium pada tahun 2025 dengan tim yang sama.

Go Eleven memilih Lorenzo Baldassarri sebagai pembalap 2026, menempatkan masa depan Iannone dalam risiko. Tapi, sebuah tim baru dalam jajaran Ducati muncul dan merekrut The Maniac Joe sebagai pembalapnya.

Membalap di bawah bendera Cainam Racing Team, Iannone akan kembali membalap dengan Ducati, di mana ia akan menjadi pembalap kesembilan dari skuat Borgo Panigale setelah duet pabrikan Nicolo Bulega dan Iker Lecuona; Alvaro Bautista dan Yari Montella dari Barni; Sam Lowes dari Marc VDS; Baldassarri yang disebutkan sebelumnya; Alberto Surra di Motocorsa; dan Tarran Mackenzie di MGM Performance Racing.

Sisa daftar peserta mengikuti pengumuman yang telah dibuat untuk musim 2026, dengan perubahan besar terjadi di Honda, di mana Jake Dixon dan Somkiat Chantra tiba, perubahan total terjadi di BMW dengan Toprak Razgatlioglu dan Michael van der Mark digantikan oleh Miguel Oliveira dan Danilo Petrucci.

Perlu dicatat juga bahwa tim MIE Honda tidak masuk dalam daftar entri sementara, yang jumlahnya berkurang dari 24 pada tahun 2025 menjadi 22 pada tahun 2026.

Daftar entri sementara WorldSBK 2026 selengkapnya tersedia di bawah ini.

WorldSBK 2026 - Line-up Pembalap dan Tim # Pembalap NAT Tim Motor 7 Iker Lecuona ESP Ducati Panigale V4 R Aruba.it Racing - Ducati 11 Nicolo Bulega ITA Ducati Panigale V4 R Aruba.it Racing - Ducati 5 Yari Montella ITA Ducati Panigale V4 R Barni Spark Racing 19 Alvaro Bautista ESP Ducati Panigale V4 R Barni Spark Racing 14 Sam Lowes GBR Ducati Panigale V4 R Elf Marc VDS Racing Team 29 Andrea Iannone ITA Ducati Panigale V4 R Cainam Racing Team 34 Lorenzo Baldassarri ITA Ducati Panigale V4 R Team Goeleven 67 Alberto Surra ITA Ducati Panigale V4 R Motocorsa Racing 95 Tarran Mackenzie GBR Ducati Panigale V4 R MGM Performance Racing 9 Danilo Petrucci ITA BMW M1000 RR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 Miguel Oliveira POR BMW M1000 RR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 55 Andrea Locatelli ITA Yamaha R1 Pata Maxus Yamaha 97 Xavi Vierge ESP Yamaha R1 Pata Maxus Yamaha 62 Stefano Manzi ITA Yamaha R1 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 87 Remy Gardner AUS Yamaha R1 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 13 Mattia Rato ITA Yamaha R1 Motoxracing WorldSBK Team 54 Bahattin Sofuoglu TUR Yamaha R1 Motoxracing WorldSBK Team 22 Alex Lowes GBR Bimota KB998 Bimota by Kawasaki Racing Team 47 Axel Bassani ITA Bimota KB998 Bimota by Kawasaki Racing Team 31 Garrett Gerloff USA Kawasaki ZX-10RR Kawasaki WorldSBK Team 35 Somkiat Chantra THA Honda CBR1000RR-R SP Honda HRC 96 Jake Dixon GBR Honda CBR1000RR-R SP Honda HRC

