Line-up Pembalap WorldSBK 2026 Rilis, Iannone Masuk Daftar

Andrea Iannone telah dimasukkan dalam daftar entri WorldSBK 2026.

Daftar sementara peserta WorldSBK 2026 mencakup Andrea Iannone, yang akan mengendarai Ducati.

Iannone bergabung dengan World Superbike untuk pertama kalinya pada tahun 2024 setelah absen selama empat tahun karena larangan penggunaan narkoba.

Pembalap Italia itu menang di tahun pertamanya bersama Goeleven Ducati, tetapi hanya mampu meraih tiga podium pada tahun 2025 dengan tim yang sama.

Go Eleven memilih Lorenzo Baldassarri sebagai pembalap 2026, menempatkan masa depan Iannone dalam risiko. Tapi, sebuah tim baru dalam jajaran Ducati muncul dan merekrut The Maniac Joe sebagai pembalapnya.

Membalap di bawah bendera Cainam Racing Team, Iannone akan kembali membalap dengan Ducati, di mana ia akan menjadi pembalap kesembilan dari skuat Borgo Panigale setelah duet pabrikan Nicolo Bulega dan Iker Lecuona; Alvaro Bautista dan Yari Montella dari Barni; Sam Lowes dari Marc VDS; Baldassarri yang disebutkan sebelumnya; Alberto Surra di Motocorsa; dan Tarran Mackenzie di MGM Performance Racing.

Sisa daftar peserta mengikuti pengumuman yang telah dibuat untuk musim 2026, dengan perubahan besar terjadi di Honda, di mana Jake Dixon dan Somkiat Chantra tiba, perubahan total terjadi di BMW dengan Toprak Razgatlioglu dan Michael van der Mark digantikan oleh Miguel Oliveira dan Danilo Petrucci.

Perlu dicatat juga bahwa tim MIE Honda tidak masuk dalam daftar entri sementara, yang jumlahnya berkurang dari 24 pada tahun 2025 menjadi 22 pada tahun 2026.

Daftar entri sementara WorldSBK 2026 selengkapnya tersedia di bawah ini.

WorldSBK 2026 - Line-up Pembalap dan Tim

#PembalapNATTimMotor
7Iker LecuonaESPDucati Panigale V4 RAruba.it Racing - Ducati
11Nicolo BulegaITADucati Panigale V4 RAruba.it Racing - Ducati
5Yari MontellaITADucati Panigale V4 RBarni Spark Racing
19Alvaro BautistaESPDucati Panigale V4 RBarni Spark Racing
14Sam LowesGBRDucati Panigale V4 RElf Marc VDS Racing Team
29Andrea IannoneITADucati Panigale V4 RCainam Racing Team
34Lorenzo BaldassarriITADucati Panigale V4 RTeam Goeleven
67Alberto SurraITADucati Panigale V4 RMotocorsa Racing
95Tarran MackenzieGBRDucati Panigale V4 RMGM Performance Racing
9Danilo PetrucciITABMW M1000 RRROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
88Miguel OliveiraPORBMW M1000 RRROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
55Andrea LocatelliITAYamaha R1Pata Maxus Yamaha
97Xavi ViergeESPYamaha R1Pata Maxus Yamaha
62Stefano ManziITAYamaha R1GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
87Remy GardnerAUSYamaha R1GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
13Mattia RatoITAYamaha R1Motoxracing WorldSBK Team
54Bahattin SofuogluTURYamaha R1Motoxracing WorldSBK Team
22Alex LowesGBRBimota KB998Bimota by Kawasaki Racing Team
47Axel BassaniITABimota KB998Bimota by Kawasaki Racing Team
31Garrett GerloffUSAKawasaki ZX-10RRKawasaki WorldSBK Team
35Somkiat ChantraTHAHonda CBR1000RR-R SPHonda HRC
96Jake DixonGBRHonda CBR1000RR-R SPHonda HRC
