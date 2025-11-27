Line-up Pembalap WorldSBK 2026 Rilis, Iannone Masuk Daftar
Andrea Iannone telah dimasukkan dalam daftar entri WorldSBK 2026.
Daftar sementara peserta WorldSBK 2026 mencakup Andrea Iannone, yang akan mengendarai Ducati.
Iannone bergabung dengan World Superbike untuk pertama kalinya pada tahun 2024 setelah absen selama empat tahun karena larangan penggunaan narkoba.
Pembalap Italia itu menang di tahun pertamanya bersama Goeleven Ducati, tetapi hanya mampu meraih tiga podium pada tahun 2025 dengan tim yang sama.
Go Eleven memilih Lorenzo Baldassarri sebagai pembalap 2026, menempatkan masa depan Iannone dalam risiko. Tapi, sebuah tim baru dalam jajaran Ducati muncul dan merekrut The Maniac Joe sebagai pembalapnya.
Membalap di bawah bendera Cainam Racing Team, Iannone akan kembali membalap dengan Ducati, di mana ia akan menjadi pembalap kesembilan dari skuat Borgo Panigale setelah duet pabrikan Nicolo Bulega dan Iker Lecuona; Alvaro Bautista dan Yari Montella dari Barni; Sam Lowes dari Marc VDS; Baldassarri yang disebutkan sebelumnya; Alberto Surra di Motocorsa; dan Tarran Mackenzie di MGM Performance Racing.
Sisa daftar peserta mengikuti pengumuman yang telah dibuat untuk musim 2026, dengan perubahan besar terjadi di Honda, di mana Jake Dixon dan Somkiat Chantra tiba, perubahan total terjadi di BMW dengan Toprak Razgatlioglu dan Michael van der Mark digantikan oleh Miguel Oliveira dan Danilo Petrucci.
Perlu dicatat juga bahwa tim MIE Honda tidak masuk dalam daftar entri sementara, yang jumlahnya berkurang dari 24 pada tahun 2025 menjadi 22 pada tahun 2026.
Daftar entri sementara WorldSBK 2026 selengkapnya tersedia di bawah ini.
WorldSBK 2026 - Line-up Pembalap dan Tim
|#
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|7
|Iker Lecuona
|ESP
|Ducati Panigale V4 R
|Aruba.it Racing - Ducati
|11
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Panigale V4 R
|Aruba.it Racing - Ducati
|5
|Yari Montella
|ITA
|Ducati Panigale V4 R
|Barni Spark Racing
|19
|Alvaro Bautista
|ESP
|Ducati Panigale V4 R
|Barni Spark Racing
|14
|Sam Lowes
|GBR
|Ducati Panigale V4 R
|Elf Marc VDS Racing Team
|29
|Andrea Iannone
|ITA
|Ducati Panigale V4 R
|Cainam Racing Team
|34
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Ducati Panigale V4 R
|Team Goeleven
|67
|Alberto Surra
|ITA
|Ducati Panigale V4 R
|Motocorsa Racing
|95
|Tarran Mackenzie
|GBR
|Ducati Panigale V4 R
|MGM Performance Racing
|9
|Danilo Petrucci
|ITA
|BMW M1000 RR
|ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|88
|Miguel Oliveira
|POR
|BMW M1000 RR
|ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|55
|Andrea Locatelli
|ITA
|Yamaha R1
|Pata Maxus Yamaha
|97
|Xavi Vierge
|ESP
|Yamaha R1
|Pata Maxus Yamaha
|62
|Stefano Manzi
|ITA
|Yamaha R1
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|87
|Remy Gardner
|AUS
|Yamaha R1
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|13
|Mattia Rato
|ITA
|Yamaha R1
|Motoxracing WorldSBK Team
|54
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Yamaha R1
|Motoxracing WorldSBK Team
|22
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota KB998
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|47
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota KB998
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|31
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki ZX-10RR
|Kawasaki WorldSBK Team
|35
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda CBR1000RR-R SP
|Honda HRC
|96
|Jake Dixon
|GBR
|Honda CBR1000RR-R SP
|Honda HRC