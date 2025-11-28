Tes WorldSBK Jerez November: Hasil Akhir Hari Kamis (18:00)

Waktu penuh dari tes WorldSBK Jerez November 2025 pada akhir hari kedua dan terakhir.

Alex Lowes, November 2025 WorldSBK Jerez Test. Credit: Gold and Goose.
Michael van der Mark memuncaki sesi pagi hari kedua tes WorldSBK Jerez November, dan jadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan 1:38. Namun ia merosot ke posisi ketiga di penghujung hari saat Alex Lowes jadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan 1:37 pada sesi sore.

Lowes dan Axel Bassani menjadi tambahan baru dalam daftar pembalap untuk hari kedua setelah Xavi Fores membalap untuk Bimota pada hari pertama. Lowes menjadi yang tercepat, sementara Bassani finis di posisi kesembilan.

Bassani memiliki Crew Chief baru, Oriol Pallares, yang kembali ke Kawasaki/Bimota, setelah sempat pergi ke Yamaha bersama Jonathan Rea tahun 2024. Paralles menggantikan Marcel Duinker.

Andrea Locatelli tercepat keempat, di belakang van der Mark dan rekan setim barunya, Xavi Vierge, yang berada di posisi kedua.

Stefano Manzi menjadi pembalap Yamaha tercepat ketiga di posisi ketujuh, di depan Remy Gardner yang tampaknya berada di posisi kesembilan - pembalap Australia itu tidak tercantum dalam catatan waktu, tetapi pembalap 'LA3' di posisi kelima tercepat tercatat di nomor 187 pada waktu langsung.

Para pembalap rookie BMW terus melaju di 10 besar - posisi kedelapan untuk Miguel Oliveira dan posisi kelima untuk Danilo Petrucci.

Dua pembalap rookie Honda, Jake Dixon dan Somkit Chantra, masing-masing berada di posisi ke-12 dan ke-10.

Taiyo Furosato kembali turun ke trek pada sesi Kamis sore untuk mempersiapkan musim debut Moto2-nya dengan Honda Team Asia.

Tes WorldSBK Jerez November - Laptime Hari Kamis (18:00)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:37.825
2Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:38.058
3Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:38.126
4Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:38.134
5Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:38.470
6Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:38.584
7Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:38.606
8Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:38.890
9LA3   1:39.211
10Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:39.494
11Tetsuta NagashimaJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:39.609
12Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:39.808
13Twan SmitsNEDTeam AprecoYamaha R11:39.909
14Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia 1:40.233
15Ryan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:40.654
16Jason O'HalloranAUSHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R1:41.578
17Jeremy AlcobaESPKawasaki WorldSSP TeamKawasaki ZX-6R 6361:42.167
18Corentin PerolariFRAHonda Racing WSSPHonda CBR600RR1:42.217
19Matteo FerrariITAWRP DucatiDucati Panigale V21:42.381
20Dominique AegerterSUIKawasaki WorldSSP TeamKawasaki ZX-6R 6361:43.492
21Luke StaplefordGBRScars-RacingDucati Panigale V21:43.585
22Dirk Geiger   1:43.716
23Ana CarrascoESPHonda Racing WSSPHonda CBR600RR1;44.077
24Riccardo RossiITARenzi CorseDucati Panigale V21:44.135
25Petr SvobodaCZEWRP DucatiDucati Panigale V21:44.697

13:00

Tes WorldSBK Jerez November - Laptime Hari Kamis (13:00)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:38.938
2Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:39.065
3Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:39.125
4Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:39.161
5LA3   1:39.211
6Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:39.320
7Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:39.370
8Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:39.642
9Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:39.896
10Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:40.439
11Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:40.576
12Tetsuta NagashimaJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:40.902
13Ryan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:41.143
14Twan SmitsNEDTeam AprecoYamaha R11:41.492
15Jason O'HalloranAUSHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R1:41.788
16Jeremy AlcobaESPKawasaki WorldSSP TeamKawasaki ZX-6R 6361:42.439
17Corentin PerolariFRAHonda Racing WSSPHonda CBR600RR1:42.771
18Matteo FerrariITAWRP DucatiDucati Panigale V21:43.050
19Luke StaplefordGBRScars-RacingDucati Panigale V21:43.728
20Riccardo RossiITARenzi CorseDucati Panigale V21:44.135
21Dirk Gieger   1:44.217
22Dominique AegerterSUIKawasaki WorldSSP TeamKawasaki ZX-6R 6361:44.489
23Petr SvobodaCZEWRP DucatiDucati Panigale V21:45.248
24Ana CarrascoESPHonda Racing WSSPHonda CBR600RR1:46.077

Tes WorldSBK Jerez November: Hasil Akhir Hari Kamis (18:00)
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

