Tes WorldSBK Jerez November: Hasil Akhir Hari Kamis (18:00)
Waktu penuh dari tes WorldSBK Jerez November 2025 pada akhir hari kedua dan terakhir.
Michael van der Mark memuncaki sesi pagi hari kedua tes WorldSBK Jerez November, dan jadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan 1:38. Namun ia merosot ke posisi ketiga di penghujung hari saat Alex Lowes jadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan 1:37 pada sesi sore.
Lowes dan Axel Bassani menjadi tambahan baru dalam daftar pembalap untuk hari kedua setelah Xavi Fores membalap untuk Bimota pada hari pertama. Lowes menjadi yang tercepat, sementara Bassani finis di posisi kesembilan.
Bassani memiliki Crew Chief baru, Oriol Pallares, yang kembali ke Kawasaki/Bimota, setelah sempat pergi ke Yamaha bersama Jonathan Rea tahun 2024. Paralles menggantikan Marcel Duinker.
Andrea Locatelli tercepat keempat, di belakang van der Mark dan rekan setim barunya, Xavi Vierge, yang berada di posisi kedua.
Stefano Manzi menjadi pembalap Yamaha tercepat ketiga di posisi ketujuh, di depan Remy Gardner yang tampaknya berada di posisi kesembilan - pembalap Australia itu tidak tercantum dalam catatan waktu, tetapi pembalap 'LA3' di posisi kelima tercepat tercatat di nomor 187 pada waktu langsung.
Para pembalap rookie BMW terus melaju di 10 besar - posisi kedelapan untuk Miguel Oliveira dan posisi kelima untuk Danilo Petrucci.
Dua pembalap rookie Honda, Jake Dixon dan Somkit Chantra, masing-masing berada di posisi ke-12 dan ke-10.
Taiyo Furosato kembali turun ke trek pada sesi Kamis sore untuk mempersiapkan musim debut Moto2-nya dengan Honda Team Asia.
Tes WorldSBK Jerez November - Laptime Hari Kamis (18:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:37.825
|2
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.058
|3
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:38.126
|4
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.134
|5
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:38.470
|6
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:38.584
|7
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.606
|8
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:38.890
|9
|LA3
|1:39.211
|10
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:39.494
|11
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:39.609
|12
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:39.808
|13
|Twan Smits
|NED
|Team Apreco
|Yamaha R1
|1:39.909
|14
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia
|1:40.233
|15
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.654
|16
|Jason O'Halloran
|AUS
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.578
|17
|Jeremy Alcoba
|ESP
|Kawasaki WorldSSP Team
|Kawasaki ZX-6R 636
|1:42.167
|18
|Corentin Perolari
|FRA
|Honda Racing WSSP
|Honda CBR600RR
|1:42.217
|19
|Matteo Ferrari
|ITA
|WRP Ducati
|Ducati Panigale V2
|1:42.381
|20
|Dominique Aegerter
|SUI
|Kawasaki WorldSSP Team
|Kawasaki ZX-6R 636
|1:43.492
|21
|Luke Stapleford
|GBR
|Scars-Racing
|Ducati Panigale V2
|1:43.585
|22
|Dirk Geiger
|1:43.716
|23
|Ana Carrasco
|ESP
|Honda Racing WSSP
|Honda CBR600RR
|1;44.077
|24
|Riccardo Rossi
|ITA
|Renzi Corse
|Ducati Panigale V2
|1:44.135
|25
|Petr Svoboda
|CZE
|WRP Ducati
|Ducati Panigale V2
|1:44.697
13:00
Tes WorldSBK Jerez November - Laptime Hari Kamis (13:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:38.938
|2
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:39.065
|3
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.125
|4
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.161
|5
|LA3
|1:39.211
|6
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.320
|7
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:39.370
|8
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:39.642
|9
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:39.896
|10
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.439
|11
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.576
|12
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.902
|13
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.143
|14
|Twan Smits
|NED
|Team Apreco
|Yamaha R1
|1:41.492
|15
|Jason O'Halloran
|AUS
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.788
|16
|Jeremy Alcoba
|ESP
|Kawasaki WorldSSP Team
|Kawasaki ZX-6R 636
|1:42.439
|17
|Corentin Perolari
|FRA
|Honda Racing WSSP
|Honda CBR600RR
|1:42.771
|18
|Matteo Ferrari
|ITA
|WRP Ducati
|Ducati Panigale V2
|1:43.050
|19
|Luke Stapleford
|GBR
|Scars-Racing
|Ducati Panigale V2
|1:43.728
|20
|Riccardo Rossi
|ITA
|Renzi Corse
|Ducati Panigale V2
|1:44.135
|21
|Dirk Gieger
|1:44.217
|22
|Dominique Aegerter
|SUI
|Kawasaki WorldSSP Team
|Kawasaki ZX-6R 636
|1:44.489
|23
|Petr Svoboda
|CZE
|WRP Ducati
|Ducati Panigale V2
|1:45.248
|24
|Ana Carrasco
|ESP
|Honda Racing WSSP
|Honda CBR600RR
|1:46.077