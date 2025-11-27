Aprilia Ungkap Timeline Peralihan Fokus ke Motor 850cc

Fabiano Sterlacchini mengungkapkan kapan Aprilia mengalihkan fokusnya ke motor MotoGP 850cc.

Aprilia RS-GP, 2025 Valencia MotoGP Test
Direktur Teknis Aprilia, Fabiano Sterlacchini, mengungkap bahwa mereka akan mengalihkan fokus dari RS-GP 1000cc ke pengembangan prototipe MotoGP 850cc terbaru mulai April 2026.

Perubahan regulasi untuk musim 2027 mencakup pengurangan kapasitas mesin dari 1000cc ke 850cc, penghapusan perangkat ride-height dan holeshot, pembatasan aerodinamika yang lebih ketat, dan peralihan dari ban Michelin ke Pirelli.

Untuk membantu pabrikan MotoGP mengelola transisi ini, pembekuan mesin kembali diberlakukan bagi pabrikan di luar kategori konsesi-D, yang mengunci spesifikasi mesin 1000cc saat ini untuk musim 2025 dan 2026.

"Bersama pabrikan lain, kami menciptakan regulasi pembekuan mesin, dan ini sangat membantu," kata Sterlacchini.

"Karena jelas Anda menghentikan pengembangan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk yang lain, sehingga Anda dapat fokus merancang proyek baru.

"Sejujurnya, kami harus berkonsentrasi setidaknya selama 3-4 bulan pertama tahun 2026, hingga Maret-April, pada pengembangan untuk tahun 2026.

"Mesin [850cc] sudah dalam proses, karena waktu tunggu untuk mesin biasanya sangat lama.

"Dan sementara itu, kami membagi tim untuk mencoba menangani [versi] awal tahun 2027 – dan pada bulan April kami menghentikan pengembangan tahun 2026 dan memulai pengembangan tahun 2027."

Kesepakatan bersama antar produsen untuk menghindari uji coba prototipe 850cc di lintasan balap sudah berakhir pada 17 November, membuka jalan bagi uji coba privat pertama.

Sejauh ini, KTM adalah satu-satunya produsen yang merilis gambar resmi mesin 850cc-nya.

Aprilia memenangkan tiga dari empat Grand Prix terakhir musim ini dan berhasil menduduki posisi kedua klasemen konstruktor, di belakang Ducati.

Pembalap pabrikan Marco Bezzecchi juga mengklaim posisi ketiga di kejuaraan dunia, pencapaian terbaik Aprilia selama di MotoGP.

