Marc Marquez akan "Egois" dalam Pembicaraan Kontrak 2027

Marc Marquez menganggap narasi kembali ke Honda pada tahun 2027 "lebih merupakan teori daripada praktik", tetapi ia juga mengatakan kontrak berikutnya akan menjadi keputusan "egois".

Pembalap 32 tahun ini telah menghabiskan sebagian besar karier MotoGP-nya bersama Honda, bergabung dengan merek tersebut pada musim debutnya di tahun 2013 dan memenangkan enam gelar dalam tujuh tahun hingga 2019.

Ia meninggalkan Honda pada akhir tahun 2023 setelah tahun-tahun yang sulit dengan RC213V, mengambil keputusan berisiko dengan pindah ke Gresini Racing untuk mengendarai Ducati yang berusia satu tahun untuk musim 2024.

Marc Marquez memenangkan tiga balapan tahun itu dan mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati untuk tahun 2025, mendominasi musim tersebut untuk meraih gelar kelas premier ketujuhnya.

Ia dikontrak Ducati hingga akhir tahun depan, dengan sebagian besar grid memasuki pasar untuk tahun 2027 menjelang perombakan besar-besaran peraturan.

Bisakah progres Honda merayu Marc kembali?

Kepergian Marquez dari Honda merupakan titik terendah bagi merek Jepang tersebut, tetapi sejak itu mereka mampu memanfaatkan konsesi untuk mengembangkan paket balapnya kembali ke tingkat yang kompetitif.

Honda memenangkan grand prix basah pada tahun 2025 dan mencatatkan tiga podium kering, dengan pabrikan tersebut naik peringkat konsesi untuk tahun depan.

Kemajuan ini telah memposisikannya sebagai pemain utama di pasar pembalap 2027, dengan sejumlah nama besar telah dikaitkan tahun ini.

Dalam acara Estrella Galicia baru-baru ini, Marquez - yang absen di lima putaran terakhir tahun 2025 karena cedera - ditanya tentang prospek kembali ke Honda pada tahun 2027.

Ia berkata: “Ini lebih banyak teori daripada praktik. Saya tidak akan membuat keputusan apa pun saat cedera, atau tanpa berada di atas motor. Ini penting, kecuali saya melihatnya dengan sangat, sangat jelas.

“Saya sedang dalam momen yang hebat, saya kembali ke puncak, dan inilah saatnya untuk membuat keputusan yang tepat, menjadi egois, memikirkan diri sendiri.

“Pada tahun 2027, tidak ada yang bisa menjamin Anda mendapatkan motor terbaik. Setelah diuji, semuanya akan final.

“Anda harus memercayai insting Anda. Ini akan menjadi tahun di mana semuanya terbuka. Anda harus mengelolanya sebaik mungkin.”