Ross Brawn Menimbang Kesulitan Lewis Hamilton di Ferrari

Ross Brawn memberikan pendapatnya tentang musim F1 perdana Lewis Hamilton bersama Ferrari.

Hamilton and Brawn worked together at Mercedes
Ross Brawn, mantan Direktur Teknis Ferrari yang legendaris, memainkan peran penting dalam dominasi Scuderia di awal tahun 2000-an bersama Michael Schumacher.

Maju dua dekade setelah dominasi Schumacher, Lewis Hamilton mengalami musim perdana yang menyedihkan bersama Ferrari setelah pindah dari Mercedes selama musim dingin.

Ferrari menjalani musim 2025 yang mengecewakan dengan catatan tanpa kemenangan sejauh ini, bahkan Hamilton belum meraih Grand Prix dengan seragam merah, sementara performanya secara meyakinkan dikalahkan oleh rekan setimnya, Charles Leclerc.

Namun Brawn, yang membantu meyakinkan Hamilton untuk meninggalkan McLaren dan bergabung dengan Mercedes pada akhir 2012, telah mendukung pembalap Inggris berusia 40 tahun itu untuk membalikkan keadaan dan memberikan hasil yang baik bagi Ferrari.

“Lewis adalah sosok yang cukup gigih dan telah menunjukkan ketangguhan di masa lalu, jadi tidak ada alasan mengapa dia tidak akan [memberikan hasil],” katanya kepada F1.com.

“Saya hanya berharap Ferrari dapat menerapkan aturan baru dengan benar.”

Mimpi Ferrari berubah menjadi mimpi buruk

Hamilton berada dalam suasana hati yang sangat pesimis di Grand Prix Las Vegas, di mana ia lolos kualifikasi untuk pertama kalinya di F1, sebelum bangkit untuk finis ke-10 di trek, yang kemudian diklasifikasikan P8 setelah diskualifikasi ganda McLaren.

Ini menandai titik terendah lainnya tahun ini bagi Hamilton, yang mengungkapkan kekecewaannya dengan performanya dalam wawancara media pasca-balapan.

Hamilton mengatakan kepada Sky Sports F1 bahwa ia merasa "sangat buruk" dan menggambarkan 2025 sebagai "musim terburuknya" di F1, menambahkan: "seberapa pun saya mencoba, itu akan terus memburuk".

Ia kemudian secara samar mengatakan kepada BBC Radio bahwa ia "tidak menantikan" "musim depan".

Terlepas dari hasil, Hamilton telah membuat beberapa kemajuan yang menggembirakan dengan Ferrari-nya sejak jeda musim panas.

Hamilton juga meraih satu-satunya kemenangan Ferrari di tahun 2025, setelah mendominasi sprint race di Grand Prix Tiongkok pada bulan April.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

