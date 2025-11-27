Newey Beri Horner Tur Rahasia di Markas Aston Martin

Adrian Newey dikabarkan mengajak mantan koleganya di Red Bull, Christian Horner, untuk berkeliling pabrik Aston Martin secara "rahasia".

Newey akan menjadi Team Principal Aston Martin sebagai bagian dari restrukturisasi besar yang membuat Andy Cowell dicopot dari posisinya sebagai Team Principal dan CEO hanya 13 bulan setelah bergabung dengan skuat Silverstone.

Rumor pemecatan Cowell dari Aston Martin semakin kencang selama akhir pekan Grand Prix Las Vegas, dengan Horner disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk menggantikannya.

Namun, secara mengejutkan, Aston Martin menunjuk Newey sebagai kepala tim baru mereka dalam sebuah pengumuman pada hari Rabu.

Newey, yang akan menghadiri Grand Prix Qatar akhir pekan ini, diyakini telah mengajak Horner berkeliling pabrik Aston Martin pada Selasa malam.

"Newey dikabarkan telah mengajak mantan rekan Red Bull-nya itu berkeliling pabrik Aston Martin di malam hari pada Selasa malam," lapor BBC Sport.

Apakah Horner akan tetap berada di Aston Martin?

Laporan BBC Sport yang sama menambahkan bahwa Horner "tidak akan diberi peran di Aston Martin", mengutip sumber di tim tersebut.

Namun, reporter Sky Sports News, Craig Slater, mengisyaratkan masih ada ruang bagi Horner di Aston Martin.

Horner menyetujui paket pesangon setelah pemecatannya dari Red Bull yang memungkinkannya kembali bekerja di F1 musim semi mendatang.

"Mungkinkah ini masih solusi sementara, bukan berarti Newey harus mencopot jabatan kepala tim, yang akan dipegangnya hingga musim 2026 dan seterusnya," kata Slater.

"Apakah masih ada ruang untuk sosok kepala eksekutif, mungkin seperti yang dilakukan Zak Brown di McLaren, dan mungkinkah sosok itu masih Christian Horner?

"Horner sendiri dikaitkan dengan kemungkinan menggantikan Cowell sebagai kepala tim. Horner tidak dapat bekerja di F1 hingga April tahun depan. Dia tidak hanya mencari pekerjaan di F1, tetapi juga saham di dalam tim."

Apakah masih ada potensi baginya untuk kembali bekerja sama dengan Newey, terlepas dari perbedaan mereka di masa lalu, yang kami pahami telah dikesampingkan?

"Dengan Horner mungkin mengambil lebih banyak peran politik dan front-of-house di media, meninggalkan Newey sebagai kepala tim dan juga mencurahkan waktu sebanyak mungkin untuk merancang iterasi mobil Aston Martin masa depan."