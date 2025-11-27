McLaren Ungkap Temuan dari Diskualifikasi Ganda Las Vegas

McLaren memberikan jawaban atas pertanyaan penting tentang diskualifikasi ganda mereka di Las Vegas.

McLaren telah mengungkap temuan mereka terkait keausan berlebih pada plank yang menyebabkan diskualifikasi ganda di Grand Prix Las Vegas.

Lando Norris dan Oscar Piastri finis di posisi kedua dan keempat, tetapi dikeluarkan dari balapan setelah investigasi pasca-balapan atas keausan pada skidplate mereka.

Team Principal McLaren, Andrea Stella, telah memberi jawaban atas beberapa pertanyaan kunci seputar pelanggaran teknis yang merugikan tersebut, dan mengatakan bahwa tim menyadari keausan papan menjadi perhatian di awal balapan.

"Sejak putaran awal balapan, data menunjukkan bahwa tingkat porpoising yang tak terduga akan menjadi perhatian," kata Stella.

"Kami dapat memantau situasi dengan lebih baik pada mobil Lando menggunakan data telemetri, tetapi hal itu menjadi lebih sulit pada mobil Oscar, setelah kami kehilangan salah satu sensor yang kami gunakan untuk menentukan tingkat grounding.

"Kami segera menyadari bahwa tingkat porpoising ini menyebabkan energi keausan selip yang tinggi dan inilah alasan mengapa kedua pembalap mulai mengambil tindakan perbaikan di berbagai bagian sirkuit.

"Sayangnya, kami juga melihat bahwa, karena rentang waktu operasi mobil dan karakteristik sirkuit, sebagian besar tindakan ini tidak cukup efektif dalam mengurangi porpoising."

Apa penyebab spesifiknya?

McLaren berargumen bahwa sesi Practice yang terganggu oleh cuaca basah dan bendera merah menyebabkan porpoising tak terduga, tetapi Stella membantah tim mengambil pendekatan berisiko dalam memilih set-up mereka untuk akhir pekan.

“Penyebab spesifik yang menyebabkan situasi ini adalah terjadinya porpoising ekstensif yang tak terduga, yang menyebabkan osilasi vertikal besar pada mobil,” kata pria Italia itu.

McLaren's safety precautions were not enough
McLaren's safety precautions were not enough

"Tingkat porpoising diperparah oleh kondisi di mana mobil beroperasi selama balapan, dan hal ini tidak diantisipasi berdasarkan apa yang kami lihat dalam latihan dan berdasarkan prediksi jendela operasi mobil dalam balapan.

"Berdasarkan data yang kami peroleh dalam latihan, kami yakin kami tidak mengambil risiko berlebihan dalam hal ketinggian mobil dan kami juga menambahkan margin keselamatan untuk kualifikasi dan balapan, dibandingkan dengan latihan, dalam hal jarak bebas ke tanah. 

"Namun, margin keselamatan tersebut dinegasikan oleh munculnya osilasi vertikal besar yang tak terduga, yang menyebabkan mobil menyentuh tanah.

"Kondisi porpoising yang berkembang pada mobil dalam balapan juga sulit untuk diatasi, karena bahkan pengurangan kecepatan – suatu tindakan yang, secara teori, seharusnya meningkatkan jarak mobil ke tanah – hanya efektif di beberapa bagian trek tetapi di bagian lain justru kontraproduktif.

Apakah ini akan terulang di Qatar?

Ada dugaan bahwa McLaren bisa dikompromikan untuk dua balapan terakhir musim ini, namun Stella yakin masalah seperti itu tidak akan terulang.

"Kondisi yang kami alami akhir pekan lalu, yang menyebabkan munculnya porpoising dan grounding yang berlebihan, dibandingkan dengan yang diperkirakan, sangat spesifik terhadap rentang waktu operasional mobil di Vegas dan karakteristik sirkuit," jelasnya.

"Kami memiliki cara yang mapan dan terkonsolidasi dalam menyiapkan mobil dan kami yakin ini akan membawa kami pada rencana optimal untuk balapan mendatang, dimulai dari Sirkuit Internasional Lusail.

"Meskipun demikian, kami belajar dari setiap pelajaran dan yang di Las Vegas telah mampu memberikan beberapa informasi bermanfaat tentang rentang waktu operasional mobil dan pola porpoising."

McLaren jalankan team-order?

Stella segera menepis anggapan bahwa McLaren bisa mengubah pendekatan mereka terhadap team order dan mulai mengutamakan Norris, yang kini unggul 24 poin dari Piastri dan Max Verstappen dari Red Bull.

"Tidak, tidak ada alasan untuk itu," tegasnya. "Kami selalu mengatakan bahwa selama perhitungan matematika tidak mengatakan sebaliknya, kami akan menyerahkannya kepada kedua pembalap untuk memperjuangkan peluang mereka meraih kemenangan terakhir, dan begitulah nantinya di Qatar.

"Jangan lupa bahwa jika seseorang memberi tahu kami di awal musim bahwa kami akan berada dalam situasi ini dengan dua balapan tersisa, kami pasti akan menerimanya! Sekarang kami akan berjuang untuk gelar juara dunia ganda dengan percaya diri dan menyadari kekuatan kami."

