BREAKING: Aston Martin Tunjuk Adrian Newey sebagai Team Principal

Perubahan besar di Aston Martin menjelang tahun 2026 dengan Adrian Newey Team Principal.

Adrian Newey
Adrian Newey

Adrian Newey telah ditunjuk sebagai Team Principal Aston Martin untuk musim 2026, dalam sebuah langkah yang mengejutkan.

Setelah Grand Prix Las Vegas, muncul laporan bahwa Aston Martin akan mencopot Andy Cowell dari posisi Team Principal, dengan Christian Horner, Andreas Seidl, dan Mattia Binotto dikaitkan dengan posisi tersebut.

Namun, menjelang balapan akhir pekan ini di Qatar, tim telah mengumumkan bahwa Newey akan mengambil alih peran kepala tim mulai musim depan.

Cowell akan mengambil posisi Chief Strategy Officer, memastikan Aston Martin dapat “mengoptimalkan kemitraan teknis antara Tim, Honda, Aramco, dan Valvoline dan akan bekerja sama erat dengan mitra Tim untuk memastikan integrasi yang mulus dari PU, bahan bakar, dan sasis baru tim”.

Berbicara mengenai berita tersebut, Newey mengatakan: “Selama sembilan bulan terakhir, saya telah melihat bakat-bakat individu yang luar biasa di dalam Tim kami.

“Saya menantikan peran tambahan ini karena kami menempatkan diri pada posisi terbaik untuk bersaing di tahun 2026, di mana kami akan menghadapi posisi yang sama sekali baru dengan Aston Martin yang kini menjadi tim pabrikan, ditambah dengan tantangan besar yang dihadapi oleh peraturan baru.”

Cowell menambahkan: “Setelah menerapkan perubahan struktural yang sangat dibutuhkan seiring transisi kami ke tim pabrikan lengkap dan meletakkan fondasi bagi Adrian dan organisasi yang lebih luas, ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mengambil peran yang berbeda sebagai Chief Strategy Officer.

“Dalam peran ini, saya akan membantu mengoptimalkan kemitraan teknis antara Tim, Honda, Aramco, dan Valvoline serta memastikan integrasi yang mulus antara PU, bahan bakar, dan sasis baru Tim.”

Aston Martin berharap dapat memproduksi mobil balap pemenang pada tahun 2026, yang mencerminkan ambisi besar Lawrence Stroll yang telah berinvestasi besar sejak mengambil alih tim.

Dari merenovasi kantor pusat mereka di Silverstone hingga mengontrak Newey sebagai Managing Technical Partner, Aston Martin bersiap untuk musim yang gemilang.

Aston Martin juga akan bergabung dengan Honda mulai tahun 2026, yang secara efektif akan menjadi tim pabrikan.

Sejak Stroll mengambil alih, Aston Martin belum pernah finis lebih tinggi dari posisi kelima di klasemen kejuaraan.

Musim terbaik mereka terjadi pada tahun 2023, di mana Fernando Alonso meraih beberapa podium.

Alonso akan tetap bersama Lance Stroll pada tahun 2026.

