Apakah Aturan Wajib Dua Stop akan Membatasi McLaren di Qatar?

Seluruh pembalap akan diwajibkan melakukan dua pit stop di F1 Grand Prix Qatar akhir pekan ini.

Pirelli mengumumkan awal bulan ini bahwa setiap set ban hanya dapat menyelesaikan maksimal 25 putaran, termasuk lap di bawah Safety Car atau Virtual Safety Car.

Dengan Grand Prix Qatar 2025 yang memiliki 57 putaran, semua pembalap harus melakukan setidaknya dua pit stop pada hari Minggu.

Ini bukan aturan yang aneh di Qatar.

Sebelumnya untuk Grand Prix Qatar 2023, durasi stint bahkan dibatasi hanya 18 lap karena kekhawatiran kerusakan ban akibat kerb 'piramida' di trek, yang membuat dinding samping ban hancur.

Situasi ini menciptakan balapan tiga pit stop, tetapi karena minimnya degradasi ban akibat pit stop tambahan, para pembalap dapat memacu mobilnya hingga batas maksimal.

Menjelang akhir pekan ini, Pirelli mengatakan dalam siaran pers: "Di Qatar, akan diberlakukan batasan jumlah putaran yang dapat ditempuh setiap set ban selama seluruh akhir pekan balapan.

"Keputusan ini, yang telah disetujui bersama FIA dan Formula 1 serta dibahas dalam pertemuan rutin dengan tim-tim, dikonfirmasi hari ini oleh Pirelli melalui dokumen teknis standar yang berisi instruksi khusus untuk setiap acara yang dikirimkan dua minggu sebelum setiap Grand Prix.

"Setiap set ban yang dipasok kepada tim pada awal akhir pekan balapan dapat menempuh maksimal 25 putaran di trek Lusail, yang sangat menuntut ban dalam hal energi, tekanan termal, dan keausan.

"Lap-lap tersebut akan dihitung secara kumulatif di semua sesi trek, termasuk putaran yang dijalankan di bawah Safety Car atau Virtual Safety Car."

Kerugian bagi McLaren?

McLaren bisa dirugikan oleh aturan tersebut, mengingat kekuatan utama mereka musim ini adalah degradasi ban.

Setiap kali kondisi panas – atau ban rentan terhadap panas berlebih – MCL39 sering kali unggul, seperti yang terjadi di Bahrain, Miami, atau Mexico City.

Meskipun Red Bull telah membuat kemajuan signifikan sejak jeda musim panas, McLaren masih memiliki keunggulan di area ini.

Pembatasan panjang stint membuat fleksibilitas dalam hal strategi berkurang, sehingga balapan lebih terfokus pada performa murni daripada manajemen ban.

Perebutan gelar juara masih berada di tangan Norris, dengan keunggulan 24 poin atas Oscar Piastri dan Max Verstappen.

Jika Norris mengungguli para pesaingnya dengan selisih dua poin di Qatar, ia akan menjadi juara dunia McLaren pertama sejak Lewis Hamilton pada 2008.

Qatar telah menjadi tempat yang kuat bagi Verstappen dan Piastri selama bertahun-tahun.

Akhir pekan ini juga merupakan ajang sprint, dengan delapan poin tambahan yang diperebutkan dalam balapan yang dipersingkat pada hari Sabtu.