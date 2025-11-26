Bos Ferrari Meminta Hamilton yang Putus Asa untuk Tenang

Lewis Hamilton diminta untuk "tenang" oleh kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, menanggapi komentarnya di Grand Prix Las Vegas.

Musim pertama Hamilton yang mengecewakan sebagai pembalap Ferrari berlanjut di Las Vegas, yang memicu beberapa komentar pasca-balapan yang cukup muram.

Hamilton menempati juru kunci di kualifikasi - pertama kalinya di F1 - sebelum akhirnya finis di posisi ke-10 di Sin City, sebelum diklasifikasikan P8 karena kedua pembalap McLaren didiskualifikasi.

Berbicara kepada Sky Sports F1 setelahnya, Hamilton yang tampak sangat sedih berkata: "Saya merasa sangat buruk. Ini adalah musim terburuk yang pernah ada dan sekeras apa pun saya mencoba, keadaannya terus memburuk."

Dalam wawancara terpisah dengan BBC Radio 5 Live, Hamilton menegaskan tidak ada "hal positif" yang bisa diambil dari balapan tersebut.

"Saya sangat ingin balapan ini berakhir, saya menantikannya berakhir. Saya tidak menantikan yang berikutnya."

Ketika diminta untuk mengklarifikasi apakah yang ia maksud adalah balapan akhir pekan ini di Qatar, Hamilton menjawab: "Musim depan."

Komentar terbaru Hamilton muncul setelah pembalap Inggris berusia 40 tahun itu menggambarkan tahun pertamanya bersama Ferrari sebagai "mimpi buruk" setelah tersingkir dari Grand Prix Sao Paulo dua minggu lalu.

Vasseur memahami rasa frustrasi Hamilton

Ferrari boss Vasseur stands by Hamilton

Team Principal Ferrari, Vasseur, memahami pernyataan mengkhawatirkan terbaru dari pembalap bintangnya dan menekankan fakta bahwa pernyataan itu dilontarkan di tengah situasi yang panas.

"Saya bisa memahami reaksi Lewis setelah balapan," kata Vasseur. "Tapi kami harus tenang, berdiskusi, dan fokus pada dua [balapan] berikutnya karena di dua balapan berikutnya, kami akan kembali.

"Perlu diingat juga bahwa Lewis ada di sana di FP1, FP2 dan kecepatannya bagus.

"Kami harus membangun akhir pekan seperti ini dan saya pikir memulai dari P20 bukanlah cara terbaik."

Pria Prancis itu menambahkan: "Berada di TV Pen lima menit setelah balapan, ketika Anda menjalani balapan yang sulit, sangat sulit bagi mereka. Anda bisa memahami adrenalin dan emosinya dengan sempurna.

"Saya tidak tahu apakah normal adalah kata yang tepat, tetapi saya lebih suka pembalap yang sangat terbuka di akhir balapan ketika Anda tidak melakukan pekerjaan dengan sempurna, ketika mobilnya tidak bagus, untuk mengatakan 'Saya frustrasi' daripada seseorang yang masuk ke pena TV dan berkata 'Saya tahu, teman-teman, timnya sempurna, mobilnya bagus' bla, bla, bla. Dalam hal ini, Anda akan kesal.

"Anda tidak bisa menyalahkan mereka dalam situasi seperti ini dan saya pikir wajar sebagai manusia terkadang di radio atau setelah sesi untuk sedikit, bukan kesal, tetapi sedikit terbawa emosi.

"Sekarang, [hal] terpenting bukanlah apa yang mereka katakan di pena TV, tetapi apa yang mereka lakukan pada Senin pagi bersama tim.

"Mereka mencoba untuk melakukan yang lebih baik, mereka mencoba untuk mendorong tim untuk melakukan yang lebih baik dan ini lebih merupakan tugas para pembalap daripada [apa yang mereka katakan di] pena TV.”

Vasseur juga berpendapat bahwa performa Hamilton telah meningkat dalam beberapa ajang terakhir.

"Memang benar bahwa secara matematis, beberapa akhir pekan terakhir sangat sulit dengan Brasil DNF, penalti di Meksiko," ujarnya.

"Namun secara keseluruhan, saya pikir Meksiko, Austin, mungkin juga merupakan akhir pekan terbaik Lewis dalam hal performa murni.

"Namun sekarang hal ini juga berlaku untuk tim, kami tidak tampil maksimal dalam dua atau tiga akhir pekan terakhir.

"Itulah mengapa secara matematis dan di kejuaraan, kami mengalami penurunan yang signifikan. Namun dalam hal performa murni, saya pikir di sinilah kami berada, tidak terlalu buruk."