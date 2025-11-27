Piastri Menolak Rencana McLaren untuk Fokus ke Norris

Oscar Piastri mengungkapkan McLaren telah melakukan "diskusi singkat" tentang preferensi untuk satu pembalap dalam perebutan gelar juara F1 2025.

Kedua mobil McLaren didiskualifikasi dari Grand Prix Las Vegas karena keausan plank yang berlebihan, Lando Norris dicoret dari posisi finis kedua di belakang Max Verstappen, sementara Piastri finis di urutan keempat.

Tanpa diskualifikasi, Norris seharusnya memiliki keunggulan 30 poin menjelang Qatar akhir pekan ini.

Namun, keunggulan tersebut kini berkurang menjadi 24 poin atas Piastri dan Verstappen, yang kini memiliki poin yang sama dengan dua putaran tersisa.

Dengan Verstappen masih menjadi faktor dalam perebutan gelar juara, beberapa pakar menyarankan McLaren sebaiknya mengutamakan Norris untuk memastikan ia meraih gelar juara.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

McLaren terkenal kalah dalam perebutan gelar juara tahun 2007 dari Kimi Raikkonen karena tidak mendukung Lewis Hamilton ataupun Fernando Alonso.

Hal yang sama bisa terjadi tahun ini, meskipun Norris membutuhkan DNF lain - atau akhir pekan yang buruk - untuk menyerahkan posisi terdepan dengan 58 poin tersisa.

Berbicara menjelang GP Qatar akhir pekan ini, Piastri mengonfirmasi bahwa McLaren telah berdiskusi secara internal mengenai penerapan team-order.

“Kami telah berdiskusi singkat dan jawabannya adalah tidak,” kata Piastri. “Poin saya masih sama dengan Max dan memiliki peluang bagus untuk tetap menang jika hasilnya sesuai harapan saya. “Begitulah cara kami bermain.”

Piastri membahas DSQ ganda

Diskualifikasi ganda McLaren di Las Vegas justru berdampak positif pada peluang Piastri untuk meraih gelar juara.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Jika hasil balapan bertahan apa adanya, ia akan tertinggal 30 poin, bukan 24 poin.

Meski demikian, Piastri tetap melihatnya sebagai negatif mengingat Verstappen memiliki poin yang sama dengannya menjelang Qatar.

"Pada akhirnya, ini bukanlah hal yang baik," tambah Piastri. "Dengan hasil yang kami dapatkan, ya, itu mencegah saya kehilangan enam poin dari Lando.

"Ini juga membuat Max jauh lebih dekat dalam persaingan. Secara keseluruhan, ini masih merupakan hal negatif bersih.

"Jelas, ini adalah akhir pekan yang cukup sulit bagi tim dan akhir yang menyakitkan."

Article continues below ADVERTISEMENT