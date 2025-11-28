Verstappen: Saya akan Minta McLaren Pergi Jika Diminta Bantu Norris

Lando Norris berpeluang memenangkan gelar juara F1 2025 untuk McLaren di Grand Prix Qatar akhir pekan ini.

Pembalap Inggris itu unggul 24 poin dari Oscar Piastri dan Max Verstappen – yang memiliki poin yang sama – di klasemen pembalap.

Norris hampir pasti meraih gelar juara setelah Grand Prix Las Vegas. Ia unggul 30 poin dari Piastri dan 42 poin dari Verstappen sebelum keduanya didiskualifikasi karena keausan berlebihan pada plank.

Dengan Verstappen yang masih berpeluang meraih gelar juara dengan dua putaran tersisa, muncul anggapan bahwa McLaren sebaiknya mendukung Norris untuk menghindari skenario tahun 2007, di mana Ferrari mengalahkan kedua pembalap McLaren tersebut untuk meraih gelar juara.

Kimi Raikkonen memenangkan kejuaraan tahun 2007 dengan selisih satu poin, unggul atas Lewis Hamilton and Fernando Alonso.

McLaren bersikeras bahwa mereka ingin menjaga persaingan tetap "adil" di antara para pembalap mereka, meskipun itu berarti Verstappen yang akan menang.

Pada hari Kamis di Qatar, Piastri mengonfirmasi bahwa telah ada diskusi internal di McLaren mengenai apakah ia akan dipaksa untuk membantu Norris, mengungkapkan bahwa ia masih diizinkan untuk fokus pada upayanya sendiri dalam mengejar gelar juara.

Sudut pandang Verstappen

Verstappen mendukung keputusan McLaren untuk mengizinkan Norris dan Piastri balapan satu sama lain, terlepas dari ancaman yang ditimbulkan oleh Verstappen sendiri.

"Tidak, ini sempurna," katanya. "Saya pikir tidak ada yang lebih baik daripada mengizinkan mereka balapan juga, karena mengapa Anda tiba-tiba mengatakan bahwa Oscar tidak akan diizinkan lagi?

"Maksud saya, jika itu dikatakan kepada saya, saya tidak akan datang! Saya akan menyuruh mereka pergi.

"Jika Anda seorang pemenang sejati dan seorang pembalap sebagai pembalap, maka Anda lakukan saja. Bahkan jika Anda tertinggal, apa gunanya muncul?

"Kalau tidak, Anda bisa dengan mudah melabeli diri Anda sebagai pembalap nomor dua yang menurut saya tidak diinginkannya.

"Saya tahu bahwa poin saya sama dengan Oscar. Masih banyak yang harus terjadi [untuk Piastri atau Verstappen], tetapi saya pikir seharusnya seperti itu, bahwa mereka bebas balapan dan semoga kami bisa menjadikannya pertarungan yang hebat sampai akhir."

Memberikan pandangannya tentang gelar juara setelah McLaren meraih dua kemenangan beruntun (DSQ), Verstappen menambahkan: "Ini jelas peluang yang lebih baik daripada sebelumnya, jadi kami akan mengambilnya.

"Anda juga perlu menyadari bahwa meskipun Anda memenangkan segalanya, Anda tetap membutuhkan sedikit keberuntungan.

"Jadi, kita lihat saja nanti. Bagi kami, tidak ada yang berubah. Kami akan mengerahkan segalanya. Kami tidak akan rugi apa pun."