Marko Terkejut dengan Promosi Adrian Newey di Aston Martin

Helmut Marko dari Red Bull mengungkapkan keterkejutannya atas keputusan Aston Martin menunjuk Adrian Newey sebagai Team Principal baru mereka.

Menjelang Grand Prix Qatar, Aston Martin mengonfirmasi bahwa Newey akan mengambil alih posisi kepala tim mulai musim F1 2026, dengan CEO dan bos tim saat ini, Andy Cowell, pindah ke peran baru.

Newey yang berusia 66 tahun akan menggabungkan posisi kepala tim dengan peran sebagai Managing Technical Partner yang telah dijabatnya sejak bergabung dengan Aston Martin dari Red Bull awal tahun ini.

Ini akan menandai pertama kalinya dalam karier gemilang sang desainer F1 legendaris, ia memegang jabatan Team Principal, yang mengejutkan koleganya di Red Bull, Helmut Marko.

“Itu benar-benar mengejutkan saya,” kata pria Austria berusia 82 tahun itu seperti dikutip oleh Kleine Zeitung. “Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya nanti.”

Marko melanjutkan: “Itu jelas bukan kekuatannya. Kekuatan terbesarnya terletak pada desain, penyetelan mobil, serta kualitas produksi dan pengembangan.

“Namun, saya sangat terkejut bahwa ia sekarang akan lebih fokus pada manajemen tim.”

Langkah tepat bagi Newey dan Aston Martin?

Fernando Alonso menggambarkan penunjukan Newey sebagai Team Principal "langkah logis yang wajar" dalam upaya Aston Martin untuk menjadi juara dunia.

"Ini kabar baik," kata juara dunia dua kali itu pada hari Kamis di Qatar. "Dia sudah mengelola pengembangan teknis mobil, tetapi juga tim, Anda tahu, [mengawasi] orang-orang yang dibutuhkan dan mengurus area mana yang perlu kami perkuat tim dan area mana yang kurang penting.

"Jadi, bisa dibilang dia melakukan banyak manajemen internal. Dan Andy juga melakukan banyak manajemen di sisi mesin dan integrasi mesin ke sasis.

"Jadi, mungkin itu langkah logis yang wajar menuju tahun 2026. Jadi kami mungkin memiliki dua orang terbaik, satu menangani sasis dan tim, satu lagi menangani integrasi mesin dan tim.

"Dan kami memiliki pemimpin yang sangat kuat bersama Lawrence, Anda tahu, dengan tekad yang dimiliki Lawrence dan komitmen yang telah ditunjukkannya selama bertahun-tahun.

"Di antara ketiganya, saya rasa kami berada di tangan yang tepat. Jadi, mari kita hadapi tahun 2026 dengan harapan mobil yang lebih baik."

Marko bukanlah orang pertama yang mempertanyakan keputusan Aston Martin. Komentator Sky Sports F1, David Croft, juga merasa langkah tersebut mengejutkan.

“Siaran pers mereka di Aston Martin mengatakan ‘ini akan memanfaatkan kekuatan Adrian’, tetapi Adrian telah direkrut untuk memimpin tim desain dan membangun kesuksesan dengan merancang mobil, bukan duduk dalam rapat Komisi F1 untuk menyelesaikan masalah SDM,” jelas Croft.

“Itu tugas seorang Team Principal, tetapi bukan tugas yang Adrian tugaskan. Jadi, bagaimana hal itu dapat memanfaatkan kekuatannya?

"Saya yakin ada tim kepemimpinan senior yang besar di Aston Martin yang akan mengisi kekosongan tersebut, tetapi saya masih melihat ini sebagai hal yang sangat sementara.

“Sehebat Adrian di Formula 1, apakah Anda sudah mempertimbangkannya sebagai kepala tim? Apakah ini sesuatu yang pernah ia nyatakan keinginannya di masa lalu? Saya tidak yakin.”