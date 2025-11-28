McLaren yang 'Keras Kepala' Dikritik atas Penanganan Pertarungan Gelar

Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen

Mantan kepala tim Haas F1, Guenther Steiner, yakin sudah waktunya bagi McLaren untuk memberikan dukungan penuh kepada Lando Norris.

Diskualifikasi ganda McLaren akibat penggunaan plank yang berlebihan di Grand Prix Las Vegas membuat pemimpin klasemen Norris hanya unggul 24 poin dari rekan setimnya Oscar Piastri dan Max Verstappen dari Red Bull dengan dua putaran tersisa.

Meskipun mengalami kemunduran besar dan Verstappen tetap menjadi ancaman dalam perebutan gelar juara, McLaren menegaskan bahwa mereka tidak akan mengubah pendekatan mereka untuk mendukung kedua pembalap secara setara dalam perebutan gelar juara.

"Tidak, tidak ada alasan untuk itu," jawab Team Principal McLaren, Andrea Stella, ketika ditanya apakah akan ada perubahan "dalam manajemen pembalap" setelah Vegas.

"Kami selalu mengatakan bahwa selama perhitungan matematika tidak mengatakan sebaliknya, kami akan menyerahkannya kepada kedua pembalap untuk memperjuangkan peluang mereka meraih kemenangan terakhir, dan begitulah nantinya di Qatar.

"Jangan lupa bahwa jika seseorang memberi tahu kami di awal musim bahwa kami akan berada dalam situasi ini dengan dua balapan tersisa, kami pasti akan menerimanya! Sekarang kami akan berjuang untuk gelar juara dunia ganda dengan percaya diri dan menyadari kekuatan kami."

Namun Steiner memiliki pendapat yang sangat berbeda, dan mengecam McLaren karena "keras kepala" dalam cara mereka mengelola pembalap.

"Mereka harus mendukungnya [Norris]," kata mantan bos Haas itu kepada The Red Flags Podcast. "Kalau tidak, maksud saya, dia tidak punya peluang.

"Jika Oscar mencuri poin dari Lando, itu akan... Wow. Jika Oscar memimpin balapan, Lando di posisi kedua, dan mereka tidak membiarkan Lando lewat, saya akan terkejut.

"Seberapa adil Anda ingin bersikap? Mengetahui bahwa Lando sekarang memimpin, tetapi keunggulannya tidak nyaman bagi mobil yang datang, rasanya seperti, 'Wow, apakah kita ingin dimakan oleh mobil itu, atau kita mencoba membantu satu orang?'

"Seberapa keras kepala Anda?"

Situasi sempurna untuk Verstappen

Verstappen menyebut komitmen McLaren untuk tidak menggunakan perintah tim sebagai "sempurna" karena ia ingin meraih gelar juara dunia kelima berturut-turut.

"Sempurna," kata pembalap asal Belanda itu pada hari Kamis di Qatar. "Saya pikir Anda tidak bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada mengizinkan mereka balapan juga karena mengapa Anda tiba-tiba mengatakan bahwa Oscar tidak akan diizinkan lagi?

"Maksud saya, jika itu dikatakan kepada saya, saya tidak akan datang! Saya akan menyuruh mereka pergi.

"Jika Anda seorang pemenang sejati dan seorang pembalap sebagai pembalap, maka Anda harus melakukannya. Bahkan jika Anda tertinggal, apa gunanya muncul?

"Jika tidak, Anda dapat dengan mudah melabeli diri Anda sebagai pembalap nomor dua yang menurut saya tidak diinginkannya.

"Saya tahu bahwa saya memiliki poin yang sama dengan Oscar. Masih banyak yang harus berjalan baik [untuk Piastri atau Verstappen], tetapi saya pikir seharusnya seperti itu, bahwa mereka bebas untuk balapan dan semoga kami dapat menjadikannya pertarungan yang hebat hingga akhir."