Aprilia Prioritaskan Bezzecchi dalam Pembicaraan Kontrak 2027

Dengan sebagian besar pembalap MotoGP yang kontraknya habis, dan belum ada kepastian siapa yang akan unggul di era 850cc, bos Aprilia Racing Massimo Rivola memperkirakan pasar pembalap tahun depan akan "kacau".

Namun, ia sudah yakin tentang satu hal: memperbarui kontrak Marco Bezzecchi menjadi "prioritas" bagi Aprilia.

Pebalap Italia itu direkrut oleh tim pabrikan setelah mengamankan Jorge Martin, dan kemudian kepindahan mengejutkan Maverick Vinales ke KTM.

Meski tidak dianggap sebagai favorit, Bezzecchi muncul sebagai andalan Aprilia karena musim penuh cedera yang dialami oleh Jorge Martin.

Bezzecchi sudah menunjukkan kecepatan yang luar biasa sebagai pembalap VR46 Ducati, tetapi tidak pernah mengemban tanggung jawab atas pengembangan teknis.

Peran inilah yang segera ia kuasai, mengantarkan Aprilia meraih musim MotoGP terbaiknya dengan finis ketiga di kejuaraan dunia, tiga kemenangan Grand Prix, dan tiga kemenangan Sprint Race.

Marco Bezzecchi, Massimo Rivola

Total 144 lap yang dipimpin oleh Bezzecchi sepanjang 2025 adalah yang terbaik kedua setelah sang juara dunia Marc Marquez.

Karena itu, tak mengherankan Bezzecchi menjadi prioritas utama saat Aprilia merencanakan strategi pembalapnya untuk era 850cc.

“Saya yakin Marco layak dianggap sebagai prioritas bagi Aprilia Racing,” kata Rivola tentang 2027. “Dan dengan itu, artinya kami akan berusaha mengamankan Marco bersama kami.

“Jika memungkinkan, bagus. Jika tidak memungkinkan karena alasan eksternal yang di luar kendali saya…

“Tapi yang pasti, Aprilia Racing dan Marco, menurut saya, adalah pasangan yang cukup bagus. Dan akan sangat disayangkan jika harus berpisah.”

Jorge Martin, 2025 Valencia MotoGP

Rivola, tentu saja, lebih berhati-hati dengan masa depan Martin.

Pembalap Spanyol itu tidak hanya menyelesaikan tujuh akhir pekan Grand Prix - dengan hasil terbaik keempat - karena cederanya, tetapi juga sempat terlibat pertikaian kontrak dengan Aprilia terkait klausul pelepasan untuk tahun 2026.

“Mari beri Jorge waktu,” kata Rivola pada Minggu malam di Valencia. “Dia perlu mendapatkan kepercayaan diri pada dirinya sendiri, pada tubuhnya, pada timnya, pada motornya. Kita tidak perlu terburu-buru sekarang.

“Saya pikir 2026 akan kacau dalam hal pasar pembalap. Tapi mari kita rayakan musim yang baik yang telah kita lalui.

“…Maka kunci bagi Jorge adalah menjalani tiga hari yang sangat baik di Sepang.”

Sepang, tes resmi pembuka tahun 2026, berlangsung pada 3-5 Februari.