F1 GP Qatar 2025: Hasil Free Practice 1 dari Sirkuit Lusail

Hasil lengkap dari Free Practice Jumat untuk F1 GP Qatar, putaran ke-23 dari 24 musim 2025 di Sirkuit Lusail.

Oscar Piastri
Oscar Piastri

Oscar Piastri memimpin McLaren 1-2 pada satu-satunya Free Practice untuk F1 GP Qatar.

Setelah awal yang sulit untuk kedua pembalap McLaren, mereka menunjukkan kecepatannya dengan ban Soft. 

Awalnya Lando Norris memegang keunggulan 0,3 detik. Namun, Piastri menjawab pada flying lap keduanya menggunakan Soft. Norris coba memperbaiki catatan waktunya pada lap kedua, namun melakukan kesalahan di sektor terakhir.

Dengan dua putaran tersisah, dan keunggulan 24 poin, Norris berpeluang meraih gelar juara akhir pekan ini.

Piastri, yang belum pernah mengungguli Norris di Grand Prix yang diselesaikan keduanya sejak Grand Prix Belgia bulan Juli, kini memiliki poin yang sama dengan Max Verstappen.

Menyelesaikan Free Practice di posisi enam, Verstappen mengeluhkan pengendalian RB21-nya melalui radio. Ia membutuhkan peningkatan yang signifikan menjelang Sprint Qualifying untuk menantang kedua McLaren.

Fernando Alonso jadi penantang terdekat McLaren, mencatat waktu tercepat ketiga. Isack Hadjar dan Carlos Sainz melengkapi lima besar.

Alex Albon menempatkan dua mobil Williams di posisi tujuh besar, menutup sesi yang kuat bagi tim. Pembalap Ferrari terdepan adalah Charles Leclerc di posisi kedelapan, yang mengeluhkan kurangnya feeling di balik kemudi mobilnya.

Lance Stroll dan Kimi Antonelli melengkapi 10 besar di FP1.

F1 GP Qatar 2025 - Lusail - Hasil Free Practice

PosPembalapNATTimLaptime
1Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m20.924s
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m20.982s
3Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m21.310s
4Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m21.404s
5Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m21.503s
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m21.504s
7Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m21.609s
8Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m21.668s
9Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m21.669s
10Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m21.698s
11Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m21.783s
12Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m21.794s
13Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m21.796s
14George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m21.824s
15Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m21.926s
16Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m21.926s
17Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m22.096s
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m22.424s
19Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m22.562s
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m23.529s

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

