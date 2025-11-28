F1 GP Qatar 2025: Hasil Free Practice 1 dari Sirkuit Lusail

Oscar Piastri memimpin McLaren 1-2 pada satu-satunya Free Practice untuk F1 GP Qatar.

Setelah awal yang sulit untuk kedua pembalap McLaren, mereka menunjukkan kecepatannya dengan ban Soft.

Awalnya Lando Norris memegang keunggulan 0,3 detik. Namun, Piastri menjawab pada flying lap keduanya menggunakan Soft. Norris coba memperbaiki catatan waktunya pada lap kedua, namun melakukan kesalahan di sektor terakhir.

Dengan dua putaran tersisah, dan keunggulan 24 poin, Norris berpeluang meraih gelar juara akhir pekan ini.

Piastri, yang belum pernah mengungguli Norris di Grand Prix yang diselesaikan keduanya sejak Grand Prix Belgia bulan Juli, kini memiliki poin yang sama dengan Max Verstappen.

Menyelesaikan Free Practice di posisi enam, Verstappen mengeluhkan pengendalian RB21-nya melalui radio. Ia membutuhkan peningkatan yang signifikan menjelang Sprint Qualifying untuk menantang kedua McLaren.

Fernando Alonso jadi penantang terdekat McLaren, mencatat waktu tercepat ketiga. Isack Hadjar dan Carlos Sainz melengkapi lima besar.

Alex Albon menempatkan dua mobil Williams di posisi tujuh besar, menutup sesi yang kuat bagi tim. Pembalap Ferrari terdepan adalah Charles Leclerc di posisi kedelapan, yang mengeluhkan kurangnya feeling di balik kemudi mobilnya.

Lance Stroll dan Kimi Antonelli melengkapi 10 besar di FP1.

F1 GP Qatar 2025 - Lusail - Hasil Free Practice Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m20.924s 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m20.982s 3 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m21.310s 4 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m21.404s 5 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m21.503s 6 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m21.504s 7 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m21.609s 8 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m21.668s 9 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m21.669s 10 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m21.698s 11 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m21.783s 12 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m21.794s 13 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m21.796s 14 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m21.824s 15 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m21.926s 16 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m21.926s 17 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m22.096s 18 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m22.424s 19 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m22.562s 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m23.529s

