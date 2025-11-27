Acosta Jelaskan Kunci di Balik Dorongan Paruh Kedua 2025

Alih-alih komponen atau set-up baru, Pedro Acosta mengaitkan perubahan mentalitasnya dengan perubahan dramatis di paruh kedua musim MotoGP-nya.

Datang sebagai juara dunia ganda di kategori yang lebih kecil, Acosta langsung memberikan dampak positif di MotoGP dengan meraih podium di balapan kelas premier kedua dan ketiganya.

Musim rookie 2024-nya di Tech3 berakhir dengan sembilan podium dan finis di posisi keenam klasemen, yang memberikan ekspektasi untuk langkah selanjutnya menuju kemenangan dan penantang gelar juara bersama tim resmi KTM di tahun 2025.

Sebaliknya, sebelas putaran pembuka tidak menghasilkan podium, yang membuatnya frustrasi saat merosot ke posisi kedelapan klasemen.

Bahkan, rekrutan baru Tech3, Maverick Vinales, seringkali muncul sebagai pebalap RC16 yang lebih tangguh, hingga cedera bahu Sachsenring menghentikan musimnya.

Semuanya berubah sejak ronde kedua belas di Brno, di mana podium ganda Acosta membawanya ke dua belas podium - Sprint dan GP - di sebelas ronde terakhir, mengangkatnya ke posisi keempat klasemen.

Lalu apa yang berubah?

Pedro Acosta, KTM, Valencia MotoGP Sprint

"Tidak ada gunanya menangis untuk sesuatu yang tidak kamu miliki"

Acosta, yang melakukan rapat pertemuan pertengahan musim dengan manajemen KTM, menegaskan perubahan haluan datang dari dirinya sendiri, bukan RC16.

"Saya pikir yang menjadi lebih baik adalah pribadinya," jelas Acosta. "Karena kalau kita lihat motornya, kami tidak banyak berubah.

"Oke, kami mengganti fairing di Austria. Memang benar kami mulai lebih konsisten sejak saat itu, di posisi lima besar.

"Tapi saya pikir yang paling berubah adalah sisi mental saya. Saya menyadari bahwa tidak masalah jika kita menangisi sesuatu yang tidak kita miliki, karena tidak akan ada yang berubah.

"Untuk ini, saya mulai lebih fokus pada diri sendiri, berusaha untuk tidak membuat kesalahan, berusaha untuk lebih profesional, dan berusaha untuk memperbaiki semuanya.

"Karena saya berpotensi mengejar waktu, tetapi saya terjatuh. Saya cepat, tetapi kemudian saya terjatuh di lap kedua. Mungkin saya terlalu menginginkannya, saya berusaha terlalu keras, dan kemudian saya terjatuh.

"Saya tidak bisa menghitung berapa banyak momen di musim ini di mana saya kehilangan kesempatan bagus untuk berada di posisi lima besar karena sebuah kecelakaan.

“Untuk itu, terkadang lebih baik mundur selangkah, bersantai sejenak, dan melihat situasi dari luar.”

Acosta mengalami kecelakaan terbanyak di antara pebalap KTM mana pun musim ini, dengan 21 kecelakaan.

“Sekarang saya tidak lagi berekspektasi tinggi untuk akhir pekan saya. Saya langsung naik motor pada hari Jumat dan berlatih sampai saya kompetitif,” lanjutnya.

“Australia adalah contoh yang bagus. Biasanya, saya tidak pernah benar-benar kompetitif di sana. Tapi saya melakukan kualifikasi yang bagus, meraih podium sprint, dan saya tidak membuat banyak kesalahan selama akhir pekan.

“Terkadang lebih baik mundur selangkah, mulai membangun kepercayaan diri, kepercayaan diri, kepercayaan diri, kepercayaan diri. Dan tibalah pada momen di mana Anda kurang lebih memiliki segalanya untuk meraih apa yang Anda inginkan.

“Saya pikir kami telah membuat langkah mental yang sangat baik.”

Catatan 208 poin Acosta selama paruh kedua musim ini hanya dikalahkan oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia, yang memiliki 223 poin.