Enam Pembalap MotoGP akan Mengikuti Balapan 100km Valentino Rossi

Valentino Rossi telah merilis daftar bertabur bintang untuk ajang balap trek tanah tahunan 100km of Champions edisi 2026, yang diselenggarakan di Moto Ranch miliknya di Tavullia.

Ajang yang biasanya berlangsung pada pertengahan Januari ini akan menampilkan enam pembalap MotoGP terkini.

Juara bertahan dan rookie kelas premier 2026, Diogo Moreira, kembali bersama Pedro Acosta dari KTM, Jack Miller dari Pramac Yamaha, plus trio pembalap VR46 Academy Francesco Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia), dan Luca Marini (Honda).

Anehnya, pembalap MotoGP VR46 dari Pertamina, Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio, tidak terdaftar.

Pebalap penguji MotoGP Yamaha, Augusto Fernandez, juga akan hadir, ditambah runner-up WorldSBK 2025, Nicolo Bulega, yang tampil pada dua putaran terakhir MotoGP musim ini sebagai pengganti Marc Marquez yang cedera di Ducati Lenovo.

Peserta lainnya termasuk rival Moreira dalam perebutan gelar Moto2, Manuel Gonzalez, serta bintang balap jalan raya Dean Harrison, Davey Todd, dan Guy Martin.

Setelah kontes sistem gugur 'Americana' sehari sebelumnya, para pembalap berlomba berpasangan untuk memperebutkan hadiah '100km dei Campioni'.

Moreira dan juara Supermoto, Thomas Chareyre, mengalahkan Rossi dan saudaranya, Marini, tahun lalu, sementara Elia Bartolini dan Lorenzo Baldassarri berada di posisi ketiga.

Berikut daftar lengkap peserta tahun 2026, sebagaimana diposting oleh Rossi di media sosial: