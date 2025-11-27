Honda Mengalami Peningkatan 57% di Musim MotoGP 2025

Honda mengklaim peningkatan "57% lebih cepat" selama musim MotoGP 2025, menghitung jarak kemenangan rata-rata menyusut lebih dari separuh dibandingkan musim sebelumnya.

Setelah menghuni posisi juru kunci klasemen konstruktor selama tiga tahun beruntun, Honda mencatatkan musim paling kompetitif dalam hal poin konstruktor sejak gelar RCV terakhir Marc Marquez pada tahun 2019.

Statistik yang dikompilasi oleh HRC menunjukkan bahwa defisit dari pemenang Grand Prix berkurang dari 30 detik tahun 2024 menjadi 13,5 detik tahun ini.

Itu termasuk kemenangan kadang Johann Zarco di Le Mans dan podium di Silverstone, plus sepasang podium untuk Joan Mir di Motegi dan Sepang.

HRC chart showing time gap to top Honda rider in GPs: 2024 vs 2025

Keterangan: Biru = jarak waktu 2024. Merah = jarak waktu 2025.

Performa Zarco menurun di paruh kedua musim, tetapi ia masih mencetak 93 poin lebih banyak daripada tahun lalu dan naik lima peringkat klasemen ke posisi kedua belas.

Luca Marini, meski absen pada tiga balapan setelah cedera saat tes Suzuka 8 Hours, mencetak 142 poin - lebih dari 10 kali lipat perolehan musim sebelumnya - untuk finis di posisi ke-13. Mir menyumbang 85 poin untuk finis di posisi ke-15.

Johann Zarco wins the 2025 French MotoGP at Le Mans.

Upaya gabungan mereka mengangkat Honda melampaui Yamaha di klasemen konstruktor dan mendorong pabrik tersebut melewati ambang batas 35% yang dibutuhkan untuk naik dari status konsesi D ke C.

“Honda di sini untuk memperebutkan kemenangan”

"Musim 2025 merupakan musim yang sangat baik, yang terbaik bagi Honda sejak 2019 dalam hal poin Konstruktor," ujar Manajer Teknis HRC MotoGP, Mikihiko Kawase, yang berkolaborasi dengan Direktur Teknis Romano Albesiano.

"Tentu saja, kami harus puas dengan hasil ini, terutama setelah beberapa musim yang sangat sulit.

"Namun pada akhirnya, Honda HRC berada di MotoGP untuk memperjuangkan kemenangan, jadi kami harus terus bekerja keras dan berjuang hingga kami kembali konsisten di barisan terdepan balapan dan memperebutkan gelar Juara Dunia."

Bagaimana Honda memangkas jarak?

Ditanya tentang bagaimana Honda memperkecil jarak tahun ini, sembari mempertahankan tiga dari empat pembalap yang sama, Kawase mengutip peningkatan mesin sebagai salah satu langkah besar.

“Selama beberapa musim terakhir, kami mencoba banyak hal pada motor, mulai dari sisi aerodinamika, sasis, hingga mesin. Bekerja keras untuk memahami batasan kami,” jelas Kawase.

“Sejak paruh kedua tahun 2024, kami mencapai paket aerodinamika yang cukup baik dan mampu menemukan motor dasar untuk melangkah lebih jauh.

“Pada tahun 2025, kami terus mengembangkan aerodinamika, sasis, dan elektronik, tetapi salah satu langkah terbesar datang dari mesin.

“Kami tidak hanya fokus pada kecepatan tertinggi, tetapi juga pada penyaluran tenaga - agar lebih nyaman dikendarai.

Sebagai pabrikan, kami selalu meningkatkan pengetahuan dan metode kerja kami. Setiap tahun, seluruh tim menjadi lebih baik, dan saya ingin berterima kasih kepada semua teknisi di trek, di Jepang, dan di Italia, atas upaya mereka dalam mewujudkan tahun 2025.

Saya juga ingin berterima kasih kepada semua pembalap kami, yang masing-masing telah melakukan upaya besar dari pihak mereka untuk terus meningkatkan performa dan bekerja keras mengumpulkan data yang kami butuhkan serta mencoba berbagai hal selama akhir pekan balapan.

Honda akan tetap menurunkan Mir dan Marini di tim pabrikannya pada tahun 2026, ketika juara bertahan Moto2 Diogo Moreira menggantikan Somkiat Chantra sebagai rekan setim Zarco di LCR.