Marc Marquez Ungkap Percakapan Alex Marquez Soal Pertarungan 2025

Marc Marquez langsung menyadari bahwa adiknya, Alex Marquez, akan menjadi salah satu rival terbesarnya di MotoGP pada tahun 2025, dan keduanya berbincang setelah pertarungan mereka di Grand Prix Thailand.

Marc, yang membela Ducati Lenovo, akhirnya memenangkan gelar dunia kesembilan pada tahun 2025, yang ketujuh di MotoGP, dan yang pertama baginya sejak 2019.

Itu adalah tahun yang bersejarah bagi keluarga Marquez, karena Alex Marquez juga menikmati musim terbaik dalam karier MotoGP-nya dengan tiga kemenangan Grand Prix, dua kemenangan Sprint, dan posisi dua klasemen.

Putaran pertama di Thailand sudah menyaksikan keduanya bertarung untuk kemenangan, meski Marc terpaksa menyerahkan posisinya kepada Alex di tengah balapan untuk meningkatkan tekanan ban depannya.

Tapi, kecepatan Alex yang membela Gresini membuat keduanya berbicara setelah akhir pekan tentang bagaimana pertarungan mereka berlanjut di sisa musim.

"Saya sudah tahu setelah balapan Thailand bahwa Alex [Marquez] akan sangat cepat sepanjang musim," ujar Marc Marquez kepada MotoGP.com.

"Saat di atas motor, saya berpikir, 'Di mana saya bisa menyalipnya [Alex Marquez]? Saya tidak ingin membuat kesalahan.'"

"Lalu, ketika tiba di rumah, saya berkata, 'Kita tidak bisa bersaing seperti ini.'

"Saya berkata, 'Kita kakak beradik, kita saling menghormati, tapi inilah balapan; kalau terjadi sesuatu - karena bisa saja terjadi, kita bisa menyalip pembalap lain dan kehilangan kendali - kita kakak beradik dan besok adalah hari yang berbeda. Setuju? Saya setuju.' Dan berjabat tangan.

"Kami punya dua pilihan: bertarung dan menciptakan ketegangan antara saya dan Alex; atau menjadi lebih dekat dari sebelumnya.

"Kami berdua memilih untuk lebih dekat dari sebelumnya, tapi itu bukan sesuatu yang kami bicarakan, melainkan seperti sebuah perasaan.

"Kami saling membantu, dia membantu saya dan saya membantunya, dan tahun ini kami melakukan sesuatu yang luar biasa dalam sejarah MotoGP."