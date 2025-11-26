Tes WorldSBK Jerez Novebmer: Hasil Akhir Hari Rabu (17:00)
Hasil akhir dari hari pertama tes WorldSBK Jerez November 2025 pukul 17:00.
Andrea Locatelli mengakhiri hari pertama tes WorldSBK sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1:38,641, tepat di depan Remy Gardner yang baru turun di sore hari dan mencatatkan waktu terbaiknya 1:39,026.
Pembalap penguji BMW Michael van der Mark berada di posisi ketiga tercepat, di depan Xavi Vierge dan Xavi Fores yang melengkapi lima besar.
Danilo Petrucci, Stefano Manzi, dan Miguel Oliveira adalah pembalap lain yang mencatatkan waktu di bawah 1:40, Petrucci dan Oliveira akan menjalani debut mereka dengan BMW.
Jake Dixon menjalani debutnya dengan Honda, finis di posisi keenam tercepat pada pagi hari sebelum turun ke posisi kesembilan menjelang sore hari.
Somkiat Chantra juga menjalani hari pertamanya di program Honda World Superbike dan menjadi yang tercepat ke-10 pada hari pertama tes, hanya terpaut beberapa persepuluh detik dari rekan setimnya.
Sejumlah pembalap WorldSSP juga hadir dalam tes tersebut, yang tercepat di antaranya adalah Corentin Perolari di posisi ke-16.
Pembalap Supersport Inggris Luke Stapleford juga hadir dengan Ducati, menyusul pengumuman perpisahannya dengan tim Macadams Triumph.
Rookie Moto2 2026 Taiyo Furusato adalah satu-satunya pembalap Grand Prix yang turun ke trek pagi ini setelah tes Moto2 dan Moto3 dua hari pada hari Senin dan Selasa. Pembalap Jepang itu berada di posisi ke-13 tercepat.
Tes WorldSBK Jerez - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Laptime hari Rabu (17:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|CAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Andrea Locatelli
|ITA
|WorldSBK
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.641
|2
|Remy Gardner
|AUS
|WorldSBK
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.026
|3
|Michael van der Mark
|NED
|WorldSBK
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:39.043
|4
|Xavi Vierge
|ESP
|WorldSBK
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.170
|5
|Xavi Fores (2)
|ESP
|WorldSBK
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:39.302
|6
|Danilo Petrucci
|ITA
|WorldSBK
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:39.434
|7
|Stefano Manzi
|ITA
|WorldSBK
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.442
|8
|Miguel Oliveira
|POR
|WorldSBK
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:39.815
|9
|Jake Dixon
|GBR
|WorldSBK
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.035
|10
|Somkiat Chantra
|THA
|WorldSBK
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.285
|11
|Twan Smits
|NED
|WorldSBK
|Team Apreco
|Yamaha R1
|1:40.351
|12
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|WorldSBK
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.839
|13
|Taiyo Furusato
|JPN
|Moto2
|Honda Team Asia
|Moto2
|1:41.117
|14
|Xavi Fores
|ESP
|WorldSBK
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:41.185
|15
|Ryan Vickers
|GBR
|WorldSBK
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.590
|16
|Corentin Perolari
|FRA
|WorldSSP
|Honda Racing WSSP
|Honda CBR600RR
|1:42.683
|17
|Jeremy Alcoba
|ESP
|WorldSSP
|Kawasaki WorldSSP Team
|Kawasaki ZX-6R 636
|1:42.877
|18
|Jason O'Halloran
|AUS
|WorldSSP
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|1:42.917
|19
|Matteo Ferrari
|ITA
|WorldSSP
|WRP Ducati
|Ducati Panigale V2
|1:43.211
|20
|Dominique Aegerter
|SUI
|WorldSSP
|Kawasaki WorldSSP Team
|Kawasaki ZX-6R 636
|1:43.740
|21
|Riccardo Rossi
|ITA
|WorldSSP
|Renzi Corse
|Ducati Panigale V2
|1:43.956
|22
|Luke Stapleford
|GBR
|WorldSSP
|Scars-Racing
|Ducati Panigale V2
|1:44.161
|23
|Lennox Lehmann
|GER
|WorldSSP
|Team Apreco
|Yamaha R9
|1:44.672
|24
|Ana Carrasco
|ESP
|WorldSSP
|Honda Racing WSSP
|Honda CBR600RR
|1:44.936
|25
|Petr Svoboda
|CZE
|WorldSSP
|WRP Ducati
|Ducati Panigale V2
|1:46.007
Hasil sesi pagi
Tes WorldSBK Jerez - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Laptime hari Rabu (13:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.509
|2
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:39.623
|3
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.732
|4
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.867
|5
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:40.126
|6
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.499
|7
|Xavi Fores (2)
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:40.924
|8
|Xavi Fores
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:41.185
|9
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.288
|10
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.306
|11
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:41.666
|12
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:42.117
|13
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia
|1:42.776
|14
|Corentin Perolari
|FRA
|Honda Racing WSSP
|Honda CBR600RR
|1:43.179
|15
|Twan Smits
|NED
|1:43.330
|16
|Jason O'Halloran
|AUS
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|1:43.676
|17
|Jeremy Alcoba
|ESP
|Kawasaki WorldSSP Team
|Kawasaki ZX-6R 636
|1:43.974
|18
|Matteo Ferrari
|ITA
|1:44.058
|19
|Dominique Aegerter
|SUI
|Kawasaki WorldSSP Team
|Kawasaki ZX-6R 636
|1:44.324
|20
|Riccardo Rossi
|ITA
|1:44.441
|21
|Lennox Lehmann
|GER
|1:44.609
|22
|Luke Stapleford
|GBR
|Ducati Panigale V2
|1:45.465
|23
|Ana Carrasco
|ESP
|Honda Racing WSSP
|Honda CBR600RR
|1:46.970
|24
|Petr Svoboda
|CZE
|1:47.837
Rekor lap WorldSBK Jerez
- Rekor Lap: 1:36.629 (Nicolo Bulega, 2025 Superpole)
- Rekor Lap balapan: 1:37.659 (Nicolo Bulega, 2025 Superpole Race)
- Fastest Lap Race 1 2025: 1:38.737 (Nicolo Bulega)
- Fastest Lap Race Race 2 2025: 1:38.693 (Nicolo Bulega)