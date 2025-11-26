Tes WorldSBK Jerez Novebmer: Hasil Akhir Hari Rabu (17:00)

Hasil akhir dari hari pertama tes WorldSBK Jerez November 2025 pukul 17:00.

Andrea Locatelli, November 2025 Jerez WorldSBK Test. Credit: Gold and Goose.
Andrea Locatelli mengakhiri hari pertama tes WorldSBK sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1:38,641, tepat di depan Remy Gardner yang baru turun di sore hari dan mencatatkan waktu terbaiknya 1:39,026.

Pembalap penguji BMW Michael van der Mark berada di posisi ketiga tercepat, di depan Xavi Vierge dan Xavi Fores yang melengkapi lima besar.

Danilo Petrucci, Stefano Manzi, dan Miguel Oliveira adalah pembalap lain yang mencatatkan waktu di bawah 1:40, Petrucci dan Oliveira akan menjalani debut mereka dengan BMW.

Jake Dixon menjalani debutnya dengan Honda, finis di posisi keenam tercepat pada pagi hari sebelum turun ke posisi kesembilan menjelang sore hari.

Somkiat Chantra juga menjalani hari pertamanya di program Honda World Superbike dan menjadi yang tercepat ke-10 pada hari pertama tes, hanya terpaut beberapa persepuluh detik dari rekan setimnya.

Sejumlah pembalap WorldSSP juga hadir dalam tes tersebut, yang tercepat di antaranya adalah Corentin Perolari di posisi ke-16. 

Pembalap Supersport Inggris Luke Stapleford juga hadir dengan Ducati, menyusul pengumuman perpisahannya dengan tim Macadams Triumph.

Rookie Moto2 2026 Taiyo Furusato adalah satu-satunya pembalap Grand Prix yang turun ke trek pagi ini setelah tes Moto2 dan Moto3 dua hari pada hari Senin dan Selasa. Pembalap Jepang itu berada di posisi ke-13 tercepat.

Tes WorldSBK Jerez - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Laptime hari Rabu (17:00)

PosPembalapNATCATTimMotorLaptime
1Andrea LocatelliITAWorldSBKPata Maxus YamahaYamaha R11:38.641
2Remy GardnerAUSWorldSBKGYTR GRT YamahaYamaha R11:39.026
3Michael van der MarkNEDWorldSBKROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:39.043
4Xavi ViergeESPWorldSBKPata Maxus YamahaYamaha R11:39.170
5Xavi Fores (2)ESPWorldSBKBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:39.302
6Danilo PetrucciITAWorldSBKROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:39.434
7Stefano ManziITAWorldSBKGYTR GRT YamahaYamaha R11:39.442
8Miguel OliveiraPORWorldSBKROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:39.815
9Jake DixonGBRWorldSBKHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:40.035
10Somkiat ChantraTHAWorldSBKHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:40.285
11Twan SmitsNEDWorldSBKTeam AprecoYamaha R11:40.351
12Tetsuta NagashimaJPNWorldSBKHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:40.839
13Taiyo FurusatoJPNMoto2Honda Team AsiaMoto21:41.117
14Xavi ForesESPWorldSBKBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:41.185
15Ryan VickersGBRWorldSBKHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:41.590
16Corentin PerolariFRAWorldSSPHonda Racing WSSPHonda CBR600RR1:42.683
17Jeremy AlcobaESPWorldSSPKawasaki WorldSSP TeamKawasaki ZX-6R 6361:42.877
18Jason O'HalloranAUSWorldSSPHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R1:42.917
19Matteo FerrariITAWorldSSPWRP DucatiDucati Panigale V21:43.211
20Dominique AegerterSUIWorldSSPKawasaki WorldSSP TeamKawasaki ZX-6R 6361:43.740
21Riccardo RossiITAWorldSSPRenzi CorseDucati Panigale V21:43.956
22Luke StaplefordGBRWorldSSPScars-RacingDucati Panigale V21:44.161
23Lennox LehmannGERWorldSSPTeam AprecoYamaha R91:44.672
24Ana CarrascoESPWorldSSPHonda Racing WSSPHonda CBR600RR1:44.936
25Petr SvobodaCZEWorldSSPWRP DucatiDucati Panigale V21:46.007

Hasil sesi pagi

Tes WorldSBK Jerez - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Laptime hari Rabu (13:00)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:39.509
2Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:39.623
3Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:39.732
4Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:39.867
5Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:40.126
6Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:40.499
7Xavi Fores (2)ESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:40.924
8Xavi ForesESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:41.185
9Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:41.288
10Tetsuta NagashimaJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:41.306
11Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:41.666
12Ryan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:42.117
13Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia 1:42.776
14Corentin PerolariFRAHonda Racing WSSPHonda CBR600RR1:43.179
15Twan SmitsNED  1:43.330
16Jason O'HalloranAUSHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R1:43.676
17Jeremy AlcobaESPKawasaki WorldSSP TeamKawasaki ZX-6R 6361:43.974
18Matteo FerrariITA  1:44.058
19Dominique AegerterSUIKawasaki WorldSSP TeamKawasaki ZX-6R 6361:44.324
20Riccardo RossiITA  1:44.441
21Lennox LehmannGER  1:44.609
22Luke StaplefordGBR Ducati Panigale V21:45.465
23Ana CarrascoESPHonda Racing WSSPHonda CBR600RR1:46.970
24Petr SvobodaCZE  1:47.837

Rekor lap WorldSBK Jerez

  • Rekor Lap: 1:36.629 (Nicolo Bulega, 2025 Superpole)
  • Rekor Lap balapan: 1:37.659 (Nicolo Bulega, 2025 Superpole Race)
  • Fastest Lap Race 1 2025: 1:38.737 (Nicolo Bulega)
  • Fastest Lap Race Race 2 2025: 1:38.693 (Nicolo Bulega)

