Jake Dixon Penasaran untuk Bekerja dengan Rea di Honda WorldSBK

Jake Dixon akan mendapatkan dukungan dari pembalap penguji superstar baru Honda, Jonathan Rea, saat ia beralih dari Moto2 ke WorldSBK pada tahun 2026.

Setelah mengakhiri kariernya yang gemilang, juara WorldSBK enam kali ini langsung mengambil peran sebagai pengembang Honda Fireblade.

Rea sebelumnya menghabiskan enam musim bersama Honda sebelum bergabung dengan Kawasaki dan meraih gelar juara bersejarah dari tahun 2015 hingga 2020. Dua musim terakhir Rea, bersama Yamaha, hanya menghasilkan satu podium, tetapi menambah pengalaman untuk peran barunya.

“Tujuan saya adalah untuk menggunakan semua pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh sepanjang karier saya dan menggunakannya untuk mendukung pengembangan CBR1000RR-R dan tim pabrikan Honda HRC sebaik mungkin,” ujar Rea saat menandatangani kontrak sebagai pembalap uji HRC.

Jonathan Rea follows the Honda of Xavi Vierge.

Dixon, 29, mantan runner-up British Superbike, bergabung dengan Honda setelah tujuh musim, dan tujuh kemenangan, di Moto2. Rekan setimnya adalah Somkiat Chantra, yang juga pindah dari ajang balap Grand Prix.

“Tahukah Anda - inilah komitmen yang dibuat Honda, untuk merekrut orang-orang seperti Johnny, yang jelas memiliki banyak pengalaman,” kata Dixon tentang bekerja bersama Rea.

“Saya cukup sering berbicara dengannya. Saya sangat menghormatinya dan saya tidak sabar untuk mendengar komentarnya. Selain itu, karena dia pernah pindah dari Kawasaki, lalu ke Yamaha, sekarang ke Honda.

“Jadi dengan pengalamannya yang luas dan semua pengetahuannya, saya tertarik untuk mendengar apa yang dia katakan tentang motor ini. Semoga dia membawa kita ke arah yang baik, lebih ke '27 daripada yang lainnya. Jadi saya sangat menantikannya.”

Honda finis di posisi kesebelas dan kedua belas klasemen WorldSBK tahun ini bersama pembalap sebelumnya, Xavi Vierge dan Iker Lecuona.

Rea menang 15 kali untuk Honda, tetapi kemenangan terakhir pabrikan Jepang itu di WorldSBK adalah bersama Nicky Hayden di Sepang pada tahun 2016.

Dixon akan melakoni debutnya bersama Honda saat uji coba di Jerez akhir pekan ini.