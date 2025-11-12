BMW Mengaku "akan Merindukan" Razgatlioglu di Musim 2026

Setelah memenangkan gelar juara WorldSBK dua kali berturut-turut bersama Toprak Razgatlioglu, bos BMW, Shaun Muir, mengakui timnya akan "merindukan" bintang Turki tersebut pada tahun 2026.

Razgatlioglu bergabung dengan BMW pada awal musim 2024, dan telah memenangkan 39 balapan dalam dua musim World Superbike yang telah berlangsung sejak saat itu, memenangkan gelar juara di setiap tahunnya.

Kemampuan dan pentingnya pembalap berusia 29 tahun ini bagi BMW ditunjukkan oleh fakta bahwa rekan setimnya, Michael van der Mark, tidak pernah naik podium pada tahun 2025, dan hanya memenangkan satu balapan pada tahun 2024 – yang terjadi di tengah hujan di Magny-Cours.

BMW sudah menunjuk Danilo Petrucci dan Miguel Oliveira untuk musim 2026, namun Muir mengaku bahwa BMW akan merindukan pemenang serial mereka tahun depan.

"Tentu saja kami akan merindukan Toprak [Razgatlioglu]," kata Muir kepada WorldSBK.com setelah balapan terakhir di Jerez.

"Saya pikir kejuaraan ini juga akan merindukan Toprak. Dia sangat berkarakter, jarang sekali orang seperti dia muncul.

"Saya akan memuji Nicolo [Bulega] karena Nicolo juga tampil sensasional. Mereka berdua adalah dua pembalap yang menonjol tahun ini.

"Setiap kali kami balapan dan mendominasi, terkadang kami hanya meraih tiga poin dari posisi kedua karena Nicolo selalu ada di sana, atau Toprak juga ada di sana. Tapi Toprak meninggalkan jejaknya di kejuaraan ini.

"Dia adalah pembalap Turki pertama yang mendominasi seperti yang telah dia lakukan dan meraih tiga gelar juara dunia, dan saya pikir semua orang, termasuk kami dan seluruh paddock ini, akan mendoakannya dengan sangat baik dan saya pikir MotoGP memiliki karakter yang nyata."

Gelar juara Razgatlioglu di tahun 2025 diraih setelah gelar juaranya di tahun 2024, yang merupakan gelar juara dunia sepeda motor pertama BMW.

Kemenangan dua gelar beruntun ini bahkan lebih mengesankan dari sudut pandang Muir, dengan tim SMR yang berevolusi jadi tim pabrikan BMW tahun 2019 hanya menang sekali sebelum Toprak datang tahun 2024.

"Luar biasa," simpul Muir. "Ini pertama kalinya bagi BMW, tahun lalu adalah gelar juara dunia pertama dan tentu saja kami berusaha keras untuk meraih gelar juara pabrikan – tapi itu tidak terjadi.

"Toprak bisa dibilang memimpin tim tahun ini dengan perolehan poin, Michael sedikit kesulitan, tapi begitulah adanya.

"Memenangkan satu gelar saja sudah sangat manis, tapi memenangkan dua gelar sungguh luar biasa.

"Saya tidak yakin apakah kami bisa mengulang gelar ketiga tahun depan, tapi kami pasti akan berusaha sebaik mungkin."

“Semua orang harus bangga pada diri mereka sendiri, semua orang di Berlin dan Munich, dan Inggris, tempat kami mempersiapkan segalanya – ini musim yang sensasional.”

Head of BMW Motorrad Motorsport, Sven Blusch, sependapat dengan Muir, dan memberikan penghormatan khusus kepada Razgatlioglu, yang menurutnya meninggalkan WorldSBK sebagai "duta" tidak hanya untuk BMW tetapi juga kejuaraan secara keseluruhan.

"Kami sangat senang, sangat senang untuk merek ini, untuk tim, untuk Toprak [Razgatlioglu]," kata Blusch. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa Toprak telah menulis sejarah untuk BMW, kami sangat berterima kasih padanya.

"Pintu selalu terbuka untuk BMW. Dia sekarang menjadi keluarga bagi kami. Seluruh krunya, seluruh komunitas Turki. Perjalanan yang luar biasa bersama, sedih rasanya harus berakhir.

"Tetapi saya harus mengatakan bahwa kami akan mendukungnya tahun depan dan saya pikir dia meninggalkan paddock ini sebagai duta World Superbike – tidak hanya dari pihak kami [BMW], sebagai duta World Superbike – dan semua orang di paddock ini akan berharap dia tampil baik di MotoGP. Kami akan memantau dengan saksama dan akan terus berkomunikasi."

