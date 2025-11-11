Jonathan Rea Kembali ke Honda setelah Pensiun dari WorldSBK

Juara WorldSBK enam kali Jonathan Rea akan kembali ke Honda sebagai pembalap tes, setelah memulai kariernya di kejuaraan dengan pabrikan Jepang tersebut.

Pebalap Irlandia Utara ini telah mengakhiri karier balap World Superbike-nya yang gemilang, di mana ia dianggap sebagai pembalap tersukses sepanjang masa dalam kejuaraan tersebut.

Rea meraih 119 kemenangan balapan, 264 podium, dan enam gelar juara dunia selama kariernya di WorldSBK yang dimulai pada tahun 2009.

Namun, Rea akan tetap berada di paddock WorldSBK setelah Honda mengumumkan pada Selasa pagi bahwa mereka telah merekrutnya sebagai pembalap penguji resmi pada tahun 2026.

Ia membalap untuk Honda antara tahun 2009 dan 2014, memenangkan 15 balapan bersama merek tersebut sebelum akhirnya pindah ke Kawasaki pada tahun 2015 dengan kesuksesan yang luar biasa.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Rea "langsung bersemangat" begitu mendapatkan tawaran kembali ke Honda, dan menantikan untuk dapat bekerja lagi dengan mantan kepala kru Chris Pike.

"Sejak HRC membagikan rencana dan peran baru yang mereka bayangkan untuk saya, saya langsung bersemangat untuk memahami bagaimana saya bisa berkontribusi," ujarnya.

"Rasanya seperti momen yang benar-benar baru untuk kembali ke Honda, pabrikan tempat saya meraih pengalaman pertama di WorldSBK dan kemenangan balapan pertama saya di kategori ini.

"Meskipun peran saya akan sangat berbeda dari yang biasa saya jalani sebagai pembalap purnawaktu, saya sangat termotivasi untuk menyambut babak baru ini.

"Tujuan saya adalah untuk menggunakan semua pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh sepanjang karier saya dan menggunakannya untuk mendukung pengembangan CBR1000RR-R dan tim pabrikan Honda HRC sebaik mungkin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya juga sangat senang dapat bekerja sama kembali dengan Chris Pike, manajer proyek tim uji Honda HRC dan mantan kepala kru saya, yang dengannya saya berbagi kenangan indah dan rasa saling menghormati.

"Bekerja sama sebagai tim, saya yakin kita bisa membangun sesuatu yang benar-benar positif untuk masa depan. Saya tak sabar untuk memulai."

Hubungan Rea dengan Honda juga berlanjut ke MotoGP, ketika ia melakukan dua start menggantikan Casey Stoner selama musim 2012.

Honda telah menyegarkan susunan pembalapnya untuk tahun 2026, dengan mendatangkan Jake Dixon dari Moto2 dan Somkiat Chantra dari MotoGP.

Diharapkan Rea, bersama Dixon dan Chantra, dapat menyudahi paceklik kemenangan Honda di World Superbike yang sudah berlangsung sejak 2016.

Article continues below ADVERTISEMENT