Alvaro Bautista Mengungkap Momen “Reset” di Musim 2025

Kecelakaan WorldSBK Aragon menjadi titik "reset" krusial bagi Alvaro Bautista di musim terakhir sebagai pembalap pabrikan Ducati.

Bautista berada dalam pertarungan akhir musim dengan Danilo Petrucci dan Andrea Locatelli untuk tempat ketiga klasemen pembalap World Superbike 2025, tetapi kecelakaan Race 1 di putaran ketiga terakhir di Aragon tampaknya mengakhiri peluangnya di tiga besar.

Tapi dari sana Bautista naik podium di setiap balapan dalam perjalanannya mengamankan posisi tiga klasemen, dan pembalap Spanyol itu merasa reaksi atas kecelakaan Race 1 Aragon sangat penting baginya dalam menutup musim dengan kuat.

"Mungkin bukan yang terbaik, tetapi momen penting bagi saya adalah Aragon di Balapan 1," kata Alvaro Bautista kepada WorldSBK.com di EICMA.

“Saya jatuh, dan setelah kecelakaan itu, bagi saya– Saya merasa seperti itu adalah [sebelum dan sesudah]. Itu mengubah banyak hal di dalam diriku.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sejujurnya, ini adalah satu kecelakaan dalam seluruh karir saya bahwa saya [merasakan] banyak rasa sakit di dalam.

“Saya memiliki ingatan tentang beberapa kecelakaan seperti ini dan, di Aragon, itu seperti titik awal.

“Setelah itu, saya berada di podium di semua balapan lainnya, tetapi mentalitas saya, perasaan saya, banyak berubah di sana.

“Saya berkata 'Itu bukan momen terbaik musim ini tetapi sangat penting untuk memiliki momen itu'.

“Saya pikir di semua saat-saat buruk Anda dapat belajar sesuatu dan kecelakaan itu memberi saya sudut pandang lain, perspektif lain, dan saya pikir saya belajar banyak dari itu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, di satu sisi saya tidak senang dengan kecelakaan itu tetapi di sisi lain saya benar-benar bahwa itu terjadi karena saya pikir setelah itu saya mendekati semuanya dengan cara yang berbeda.

“Ini telah menjadi momen penting [musim] lalu tetapi juga untuk masa depan. "

Reset akhir musim membuat Bautista berada di posisi tiga besar di klasemen Superbike Dunia pada akhirnya. Bukan apa yang dia tuju, tetapi cara yang baik untuk mengakhiri waktunya di tim pabrik Ducati, katanya.

"Setelah memenangkan dua kejuaraan, untuk finis ketiga sepertinya bukan hasil yang baik," kata Bautista.

“Tapi memang benar bahwa pada tahun 2024 dan 2025 kami tidak bisa bertarung dengan senjata yang sama dengan yang lain; kondisi yang kami miliki lebih buruk, kami dihukum [oleh] aturan penalti bobot.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, pada akhirnya, itu adalah maksimum yang bisa kami capai karena Nicolo [Bulega] dan Toprak [Razgatlioglu] sangat kuat, tetapi kami tidak dalam kondisi yang sama untuk melawan mereka.

“Jadi, saya pikir itu penting setidaknya untuk menyelesaikan di podium di akhir musim dan untuk mengakhiri hubungan dengan Aruba dengan tempat ketiga lebih baik daripada keempat atau kelima.

"Juga, karena kami juga memenangkan Kejuaraan Tim, jadi saya pikir ini adalah cara yang baik untuk mengakhiri periode ini bersama mereka."