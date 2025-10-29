Michael Rinaldi Umumkan Keputusan Pensiun dari WorldSBK

, ,

Mantan pebalap pabrikan Ducati WorldSBK, Michael Ruben Rinaldi, telah mengumumkan pengunduran dirinya dari kejuaraan tersebut.

Rinaldi berkompetisi di World Superbike sejak 2018, setelah mengalahkan Toprak Razgatlioglu di kejuaraan European Superstock 1000 2017.

Berawal dari tim Aruba.it Racing Junior, Rinaldi pindah ke tim Barni Ducati pada 2019, kemudian ke Go Eleven pada 2020 di mana ia meraih kemenangan pertamanya di WorldSBK di Aragon.

Empat kemenangan berikutnya diraihnya dalam tiga musim bersama tim pabrikan Ducati, yang terakhirdi Aragon pada 2023.

Pebalap Italia-Venezuela tersebut kemudian digantikan oleh Nicolo Bulega di tim Aruba.it Racing Ducati untuk 2024 dan ia pindah ke tim Motocorsa – sebuah pernikahan yang menyebabkan penurunan hasil bagi Rinaldi yang hanya meraih tujuh finis 10 besar selama musim tersebut.

Turun ke WorldSSP terjadi pada tahun 2025 dengan mengendarai Yamaha R9 untuk skuad GMT94, tetapi setelah hanya mencetak poin pada dua kesempatan di enam ronde pembuka, Rinaldi kembali ke World Superbike dengan tim MotoxRacing Yamaha dari ronde Misano untuk menggantikan Tito Rabat, mencetak poin pada lima kesempatan dan finis di posisi ke-22 dalam klasemen pembalap.

Rinaldi kini telah mengumumkan bahwa kariernya di WorldSBK telah berakhir, meskipun ia mengatakan bahwa menjadi Juara Dunia masih menjadi "tujuannya".

"Saya berharap dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan, tetapi sulit," tulis Michael Ruben Rinaldi dalam sebuah unggahan Instagram, yang menampilkan klip kemenangan terakhirnya di WorldSBK di Aragon.

"Masa bak pembalap WorldSBK purnawaktu saya telah berakhir. Bukan karena saya siap untuk berhenti, tetapi karena saya telah belajar bahwa terkadang hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah tidak memaksakan hidup, melainkan membiarkannya berjalan secara alami.

"Rasa lapar itu... masih ada. Semangat untuk menang tetap membara. Menjadi Juara Dunia tetap menjadi tujuan saya, kisah saya yang belum selesai.

"Saya akan terus mengejar mimpi itu, mungkin di trek yang berbeda, mungkin di kejuaraan yang berbeda.

"Dan di luar balapan, saya sedang mengerjakan sesuatu yang baru, di luar sepeda motor, namun didorong oleh hasrat yang sama.

Jadi, terima kasih. Perjalanan yang indah! Dan jalan di depan baru saja dimulai!

Tapi bagian besar dari hati dan karier saya berakhir di sini. Terima kasih, dari lubuk hati saya yang terdalam.

Rinaldi telah digantikan di tim MotoxRacing untuk musim WorldSBK 2026 oleh Mattia Rato yang berusia 20 tahun dari Italia, yang naik dari kejuaraan CIV Supersport.

