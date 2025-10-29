BMW Memulai Kehidupan setelah Era Toprak Razgatlioglu

Setelah dua musim yang sukses, BMW kini harus mengarungi perjalanan mereka tanpa Toprak Razgatlioglu, yang dimulai pada tes WorldSBK Jerez pekan lalu.

Dengan Danilo Petrucci masih absen karena cedera patah tulang metakarpal yang dialaminya sebelum putaran Estoril 2025, dan Miguel Oliveira masih memiliki komitmen MotoGP hingga akhir November, hanya tim penguji BMW yang berada di trek Jerez.

BMW memiliki pembalap penguji baru dalam sosok Michael van der Mark, yang mengambil tugas pengembangan setelah menyelesaikan karier World Superbikenya di akhir 2025.

Pembalap asal Belanda itu menjelaskan bahwa tes Jerez adalah tentang menyatu dengan kru barunya, dan mencoba beberapa hal yang tidak dapat dicoba selama musim.

"Selalu menyenangkan membalap di Jerez dan senang bisa bekerja sama dengan tim tes," ujar van der Mark kepada WorldSBK.com. "Saya sangat menikmatinya dan kami menjalani dua hari pengujian yang menyenangkan."

Ia menambahkan: "Kami menguji banyak pengaturan yang berbeda, hal-hal yang telah dipikirkan semua orang selama musim ini dan Anda tidak ingin mencobanya di musim balap.

"Jadi, banyak pengaturan yang berbeda; elektronik, semuanya selalu berkembang.

"Kami memiliki beberapa orang baru yang bekerja di tim, jadi sangat baik bagi semua orang untuk saling belajar."

Rencana wildcard belum diputuskan

Peran penguji Van der Mark di BMW datang setelah lima musim bersama merek tersebut dan 10 tahun berkarier di World Superbike.

Agenda balapan masih ada bagi pembalap Belanda ini, tetapi seri di mana ia akan berkompetisi pada tahun 2026 belum diputuskan, begitu pula kemungkinan ia mendapatkan wildcard di WorldSBK.

"Belum diputuskan," ujarnya ketika ditanya apakah ia akan mendapatkan wildcard pada tahun 2026.

"Saya akan tetap di BMW: mereka sangat baik kepada saya selama beberapa tahun terakhir, dan bahkan hingga sekarang.

"Saya senang bekerja untuk mereka dan selama saya bisa membantu, saya akan berkendara ke mana pun."

