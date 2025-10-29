BMW Memulai Kehidupan setelah Era Toprak Razgatlioglu

Michael van der Mark memimpin program pengujian BMW pada tes WorldSBK Jerez.

Michael van der Mark, October 2025 Jerez WorldSBK test. Credit: WorldSBK.
Michael van der Mark, October 2025 Jerez WorldSBK test. Credit: WorldSBK.

Setelah dua musim yang sukses, BMW kini harus mengarungi perjalanan mereka tanpa Toprak Razgatlioglu, yang dimulai pada tes WorldSBK Jerez pekan lalu.

Dengan Danilo Petrucci masih absen karena cedera patah tulang metakarpal yang dialaminya sebelum putaran Estoril 2025, dan Miguel Oliveira masih memiliki komitmen MotoGP hingga akhir November, hanya tim penguji BMW yang berada di trek Jerez.

BMW memiliki pembalap penguji baru dalam sosok Michael van der Mark, yang mengambil tugas pengembangan setelah menyelesaikan karier World Superbikenya di akhir 2025.

Pembalap asal Belanda itu menjelaskan bahwa tes Jerez adalah tentang menyatu dengan kru barunya, dan mencoba beberapa hal yang tidak dapat dicoba selama musim.

"Selalu menyenangkan membalap di Jerez dan senang bisa bekerja sama dengan tim tes," ujar van der Mark kepada WorldSBK.com. "Saya sangat menikmatinya dan kami menjalani dua hari pengujian yang menyenangkan."

Ia menambahkan: "Kami menguji banyak pengaturan yang berbeda, hal-hal yang telah dipikirkan semua orang selama musim ini dan Anda tidak ingin mencobanya di musim balap.

"Jadi, banyak pengaturan yang berbeda; elektronik, semuanya selalu berkembang.

"Kami memiliki beberapa orang baru yang bekerja di tim, jadi sangat baik bagi semua orang untuk saling belajar."

Rencana wildcard belum diputuskan

Peran penguji Van der Mark di BMW datang setelah lima musim bersama merek tersebut dan 10 tahun berkarier di World Superbike.

Agenda balapan masih ada bagi pembalap Belanda ini, tetapi seri di mana ia akan berkompetisi pada tahun 2026 belum diputuskan, begitu pula kemungkinan ia mendapatkan wildcard di WorldSBK.

"Belum diputuskan," ujarnya ketika ditanya apakah ia akan mendapatkan wildcard pada tahun 2026.

"Saya akan tetap di BMW: mereka sangat baik kepada saya selama beberapa tahun terakhir, dan bahkan hingga sekarang.

"Saya senang bekerja untuk mereka dan selama saya bisa membantu, saya akan berkendara ke mana pun."

In this article

BMW Memulai Kehidupan setelah Era Toprak Razgatlioglu
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Hubungan Tsunoda-Red Bull Mulai Retak saat Keputusan Penting Dibuat
7m ago
Yuki Tsunoda
F1 News
Verstappen Targetkan Sapu Bersih untuk Menjaga Asa Gelarnya
25m ago
Max Verstappen
F1 News
Bearman 'Ketar-Ketir' saat Melawan Verstappen di GP Mexico City
55m ago
Bearman claimed his best result in F1
Moto3 News
Noah Dettwiler Keluar dari Situasi Kritis usai Insiden Moto3 Malaysia
1h ago
Noah Dettwiler, 2025 Moto3 Catalan Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
BMW Memulai Kehidupan setelah Era Toprak Razgatlioglu
2h ago
Michael van der Mark, October 2025 Jerez WorldSBK test. Credit: WorldSBK.

More News

MotoGP News
Bezzecchi dan Aprilia Temukan Banyak Hal dari GP Mayalsia yang Sulit
5h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Di Giannantonio Ungkap Perubahan yang Membuahkan Hasil di GP Malaysia
5h ago
Fabio di Giannantonio, 2025 Malaysian MotoGP
F1 News
Hamilton Pantas Mendapat Penghormatan Lebih atas Dampaknya di F1
5h ago
Susie Wolff and Lewis Hamilton
F1 News
Kasus Sengketa Gelar F1 2008 Felipe Massa Berlangsung Minggu ini
6h ago
Massa lost the 2008 F1 world title to Hamilton
MotoGP News
Bagnaia Temukan Hal Positif dari GP Malaysia yang Dirusak Kebocoran Ban
6h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Malaysian MotoGP