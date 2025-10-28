Bulega Perlu Mengubah Gaya Balapnya untuk Panigale 2026

Tes dua hari di Jerez menghasilkan beberapa peningkatan awal bagi Nicolo Bulega dengan Ducati Panigale V4 R baru yang memulai debutnya di WorldSBK 2026.

Sebagai pembaruan signifikan dari motor 2025, Panigale V4 R 2026 menampilkan lengan ayun baru, aerodinamika, dan perubahan pada mesin.

Bulega, yang finis kedua di klasemen World Superbike 2025 setelah Toprak Razgatlioglu, pertama kali mencoba motor ini di Misano pada awal tahun, dan juga mengujinya di Aragon sebelum uji coba pascamusim di Jerez pada 21-22 Oktober.

Bulega mampu memuncaki kedua hari tes Jerez, tetapi setelah merasa kurang percaya diri untuk memacu motor barunya pada hari pertama, ia menemukan kemajuan pada hari kedua.

“Hari ini cukup baik, setengah hari,” ujar Nicolo Bulega kepada WorldSBK.com setelah menyelesaikan sesi tesnya pada hari Rabu (22 Oktober) di tes Jerez.

“Saya pikir kami sedikit meningkat dari kemarin karena kami mendapatkan pengalaman satu malam dan saya merasa baik sejak lap pertama.

“Saya juga merasa baik kemarin, jadi hari ini kami hanya perlu sedikit meningkatkan kemampuan di beberapa tikungan dan saya pikir – tidak 100 persen, tetapi sedikit – kami berhasil.”

Ia menambahkan: “Saya rasa kami sedikit membaik di bagian ini, untuk berbelok. Tapi saya sedikit kurang dalam pengereman dibandingkan kemarin.

“Jadi, secara umum kami sedikit membaik, tapi yang pasti kami punya data yang bagus untuk musim dingin ini dan saya pikir semua orang di garasi bisa bekerja keras untuk tahun depan.”

Bulega mengatakan bahwa motor baru ini membutuhkan perubahan gaya berkendara dibandingkan dengan Panigale V4 R yang ia kendarai untuk meraih posisi kedua di Kejuaraan Dunia Superbike 2025.

“Anda harus berkendara sedikit berbeda karena motornya sangat berbeda dan saya harus mengubah sedikit gaya berkendara saya – tidak terlalu banyak, tidak terlalu ekstrem, tapi ya sedikit,” jelasnya.

“Penting untuk beradaptasi dan memahami apa yang harus saya lakukan secara berbeda saat mengendarai motor, agar saya bisa berpikir jernih selama musim dingin.”

