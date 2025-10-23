Tes WorldSBK Jerez: Bulega Menutup Hari Kedua di Puncak Timesheets

Hasil hari kedua tes WorldSBK Jerez pasca-musim di Circuito de Jerez-Angel Nieto.

Nicolo Bulega, 2025 October Jerez WorldSBK Test. Credit: WorldSBK.
Nicolo Bulega, 2025 October Jerez WorldSBK Test. Credit: WorldSBK.

Nicolo Bulega menjadi yang tercepat pada hari kedua dan terakhir tes WorldSBK Jerez pasca-musim. 

Pembalap Italia itu unggul lebih dari satu detik dari Alex Lowes yang berada di posisi kedua pada pagi hari, tetapi Iker Lecuona menyalipnya pada sore hari dan menjadi satu-satunya pembalap yang terpaut satu detik dari Bulega.

Michael van der Mark menjadi yang tercepat keempat dan pembalap terakhir dengan catatan waktu 1:38, di depan Axel Bassani.

Selanjutnya adalah trio pembalap uji Honda yang hadir minggu ini: Corentin Perolari, Ryan Vickers, dan Alan Techer. Vickers dan Techer sama-sama menunjukkan peningkatan pada sore hari, terutama pembalap Inggris yang mencatatkan waktu 1:39 untuk pertama kalinya dengan Fireblade.

Salah satu pembalap uji Bimota tidak disebutkan namanya dalam catatan waktu langsung sirkuit, tetapi nomor #53 mungkin bisa memberikan petunjuk. Xavi Fores hanya membalap pada sore hari dan hanya menempuh sembilan putaran.

Tes WorldSBK Jerez - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Akhir (Rabu)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:37.587
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:38.444
3Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:38.924
4Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:38.998
5Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:39.050
6Corentin PerolariFRAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:39.607
7Ryan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:39.659
8Alan TecherFRAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:40.323
9KB998R-TD Bimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:40.510
10Xavi ForesESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:40.535

Hasil pada pukul 1 siang pada hari kedua tes Jerez ada di bawah.

Tes WorldSBK Jerez - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Laptime Rabu (13:00)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:37.587
2Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:38.924
3Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:39.032
4Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:39.050
5Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:39.081
6Corentin PerolariFRAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:39.607
7Ryan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:40.215
8Alan TecherFRAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:40.917
9KB998R-TD Bimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:41.722

Tes WorldSBK Jerez: Bulega Menutup Hari Kedua di Puncak Timesheets
