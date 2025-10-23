Tes WorldSBK Jerez: Bulega Menutup Hari Kedua di Puncak Timesheets

Nicolo Bulega menjadi yang tercepat pada hari kedua dan terakhir tes WorldSBK Jerez pasca-musim.

Pembalap Italia itu unggul lebih dari satu detik dari Alex Lowes yang berada di posisi kedua pada pagi hari, tetapi Iker Lecuona menyalipnya pada sore hari dan menjadi satu-satunya pembalap yang terpaut satu detik dari Bulega.

Michael van der Mark menjadi yang tercepat keempat dan pembalap terakhir dengan catatan waktu 1:38, di depan Axel Bassani.

Selanjutnya adalah trio pembalap uji Honda yang hadir minggu ini: Corentin Perolari, Ryan Vickers, dan Alan Techer. Vickers dan Techer sama-sama menunjukkan peningkatan pada sore hari, terutama pembalap Inggris yang mencatatkan waktu 1:39 untuk pertama kalinya dengan Fireblade.

Salah satu pembalap uji Bimota tidak disebutkan namanya dalam catatan waktu langsung sirkuit, tetapi nomor #53 mungkin bisa memberikan petunjuk. Xavi Fores hanya membalap pada sore hari dan hanya menempuh sembilan putaran.

Tes WorldSBK Jerez - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Akhir (Rabu) Pos Pembalap NAT Tim Motor Laptime 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:37.587 2 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:38.444 3 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:38.924 4 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:38.998 5 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:39.050 6 Corentin Perolari FRA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:39.607 7 Ryan Vickers GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:39.659 8 Alan Techer FRA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:40.323 9 KB998R-TD Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:40.510 10 Xavi Fores ESP Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:40.535

Hasil pada pukul 1 siang pada hari kedua tes Jerez ada di bawah.

Tes WorldSBK Jerez - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Laptime Rabu (13:00) Pos Pembalap NAT Tim Motor Laptime 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:37.587 2 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:38.924 3 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:39.032 4 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:39.050 5 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:39.081 6 Corentin Perolari FRA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:39.607 7 Ryan Vickers GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:40.215 8 Alan Techer FRA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:40.917 9 KB998R-TD Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:41.722

