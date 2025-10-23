Tes WorldSBK Jerez: Bulega Menutup Hari Kedua di Puncak Timesheets
Hasil hari kedua tes WorldSBK Jerez pasca-musim di Circuito de Jerez-Angel Nieto.
Nicolo Bulega menjadi yang tercepat pada hari kedua dan terakhir tes WorldSBK Jerez pasca-musim.
Pembalap Italia itu unggul lebih dari satu detik dari Alex Lowes yang berada di posisi kedua pada pagi hari, tetapi Iker Lecuona menyalipnya pada sore hari dan menjadi satu-satunya pembalap yang terpaut satu detik dari Bulega.
Michael van der Mark menjadi yang tercepat keempat dan pembalap terakhir dengan catatan waktu 1:38, di depan Axel Bassani.
Selanjutnya adalah trio pembalap uji Honda yang hadir minggu ini: Corentin Perolari, Ryan Vickers, dan Alan Techer. Vickers dan Techer sama-sama menunjukkan peningkatan pada sore hari, terutama pembalap Inggris yang mencatatkan waktu 1:39 untuk pertama kalinya dengan Fireblade.
Salah satu pembalap uji Bimota tidak disebutkan namanya dalam catatan waktu langsung sirkuit, tetapi nomor #53 mungkin bisa memberikan petunjuk. Xavi Fores hanya membalap pada sore hari dan hanya menempuh sembilan putaran.
Tes WorldSBK Jerez - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Akhir (Rabu)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.587
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.444
|3
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:38.924
|4
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:38.998
|5
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:39.050
|6
|Corentin Perolari
|FRA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:39.607
|7
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:39.659
|8
|Alan Techer
|FRA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.323
|9
|KB998R-TD
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:40.510
|10
|Xavi Fores
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:40.535
