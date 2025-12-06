Aprilia Menjelaskan Apa yang Dibutuhkan Jorge Martin di 2026

Bos Aprilia MotoGP, Massimo Rivola, telah menunjukkan tiga hal yang perlu mereka berikan kepada Jorge Martin di musim 2026.

Musim pembuka Martin bersama Aprilia Racing dikacaukan oleh cedera yang membuatnya absen di pra-musim, dan kemudian sebagian besar musim MotoGP 2025 itu sendiri, di mana pembalap Spanyol itu hanya menyelesaikan empat Grand Prix di tahun pertahanan gelarnya.

Namun, itu juga merupakan musim di mana Aprilia menunjukkan potensinya, memenangkan empat balapan dan finis ketiga di klasemen pembalap bersama Marco Bezzecchi.

Oleh karena itu, CEO Aprilia Racing, Rivola, berharap musim 2026 yang kuat, tetapi ia juga tahu bahwa Aprilia harus "memberi" Martin modal untuk membuatnya sukses di RS-GP.

"2026 akan menjadi tahun yang cukup baik bagi Aprilia," ujar Rivola kepada MotoGP.com.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya yakin Marco akan langsung menyerang; saya juga yakin, di pihak Trackhouse, baik Raul [Fernandez] – saya sangat senang ia akhirnya meraih kemenangan – tetapi saya juga memiliki ekspektasi yang baik untuk Ai [Ogura] dan khususnya untuk Jorge.

"Kami perlu memberinya waktu, jarak tempuh, dan kepercayaan diri.

"Jelas, kami tidak tahu apa yang akan dilakukan pembalap lain untuk mengembangkan dan meningkatkan motor ini.

"Kami tahu bahwa RS-GP26 akan sedikit lebih baik daripada yang ini, jadi jelas kami sedikit optimis."

Rivola masih menaruh harapan pada musim kedua Martin di Aprilia, tapi ia mengakui bahwa 2025 adalah "mimpi buruk" bagi pembalap Spanyol itu, terlebih jika dibandingkan dengan Bezzecchi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, kesuksesan Bezzecchi – tiga kemenangan balapan dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap terkuat di kejuaraan pada paruh kedua musim – juga bisa menjadi "motivasi besar" bagi Martin.

"Singkat kata, itu cukup emosional," kata Rivola, mengenang tahun 2025. "Awalnya sangat buruk dengan cedera Jorge [Martin].

"Bagi Jorge, musim ini adalah mimpi buruk, juga bagi kami, karena kehilangan sang Juara Dunia, jelas kami kehilangan sebagian besar dari itu.

"Untungnya, dengan Marco [Bezzecchi], pekerjaan itu diselesaikan dengan sangat sukses.

"Kami langsung melihat performa Marco, itu hanya masalah menyatukan semuanya, memahami apa yang ia cari dari sebuah motor.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Namun ketika kami menemukan solusi dan dia mendapatkan kepercayaan diri, saya pikir dia membuktikan bahwa dia bisa berjuang untuk gelar juara dan itu, saya pikir, akan menjadi motivasi besar, juga untuk Jorge, untuk tahun depan."