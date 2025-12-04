Aprilia Terkejut dengan Performa Akhir Musim Raul Fernandez

Performa kuat Raul Fernandez di akhir tahun 2025 tidak disangka-sangka oleh bos teknis Aprilia MotoGP.

Raul Fernandez chases Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Kemenangan dan posisi kedua di dua dari empat grand prix terakhir musim MotoGP 2025 bagi Raul Fernandez merupakan "kejutan besar" bagi Aprilia.

Fernandez menuju musim keempatnya di kelas premier tahun 2025, dan musim ketiganya bersama tim Trackhouse - yang sebelumnya bernama RNF pada tahun 2023 - dengan finis terbaik di posisi keenam di Grand Prix Valencia 2023.

Namun, sejak pertengahan musim 2025, Fernandez mulai menunjukkan peningkatan performa, dengan berada di 10 besar dalam enam dari tujuh balapan terakhir sebelum jeda musim panas.

Saat MotoGP kembali setelah musim panas di Austria, terdapat sedikit penurunan performa antara Hungaria dan San Marino di mana ia tidak berada di 10 besar, tetapi tak lama kemudian ia meraih podium Sprint pertamanya di Indonesia.

Dua minggu kemudian, ia berada di posisi kedua di Australia Sprint dan memenangkan Grand Prix pada hari berikutnya, dan kemudian meraih podium Grand Prix lainnya untuk mengakhiri musim di Valencia.

Bagi Direktur Teknis Aprilia Racing, Fabiano Sterlacchini, performa Fernandez di akhir musim 2025 bukanlah sesuatu yang diharapkannya.

“Sejujurnya, tidak juga,” kata Sterlacchini, setelah tes Valencia pada 18 November. “Dia pembalap yang sangat berbakat, itu cukup jelas – dia menunjukkannya, juga di musim-musim sebelumnya di kategori lain.

“Jelas salah satu hal tersulit di MotoGP adalah betapa rumitnya proyek ini, dan bagaimana Anda harus memperhatikan banyak aspek: mengatur rem mesin, kontrol traksi, pengereman, pengereman, pemilihan ban, dan pengaturan ban.

“Sejujurnya, dengan cara kerjanya, saya mengharapkan bahwa – oke, dia memang punya kecepatan, tetapi bukan untuk mengelola balapan di level yang dia lakukan di sini, tetapi juga misalnya di Phillip Island.

“Jadi, dia aset kami, jadi kami sangat senang mendapatkan kejutan besar ini.”

Bezzecchi: Kecepatan Fernandez "Positif" untuk Aprilia

Secara umum, bagi Aprilia, kecepatan Fernandez di akhir musim berarti mereka memiliki dua pembalap yang bersaing di depan, bahkan saat Jorge Martin absen. Marco Bezzecchi juga menunjukkan kecepatan tinggi sepanjang paruh kedua tahun ini, yang berpuncak pada dua kemenangan balapan di Portugal dan Valencia.

Kemenangan Fernandez di Australia mungkin juga seharusnya diraih Bezzecchi, seandainya ia tidak terkena penalti double long lap akibat tabrakan dengan Marc Marquez di lap pertama di Indonesia.

Ronde terakhir di Valencia adalah pertama kalinya keduanya benar-benar bertarung di trek dalam sebuah grand prix, dan bagi Bezzecchi, ini menjadi bukti tambahan atas kinerja baik Aprilia di tahun 2025.

“Ini positif karena ini berarti kami telah melakukan pekerjaan yang baik bersama tim, bersama para teknisi,” ujar Bezzecchi setelah tes Valencia.

"Tentu saja, ini trek di mana Raul [Fernandez] juga super cepat, jadi senang melihatnya cepat – tentu saja, lebih untuk para teknisi daripada untuk saya karena selama balapan kami bertarung! Saya bercanda, itu positif."

Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

