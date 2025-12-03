Bagaimana MotoGP 2025 akan Terlihat Tanpa Marc Marquez?

Hal ini menegaskan kedigdayaan Marc Marquez di tahun 2025, ia tetap menutup musim dengan keunggulan 78 poin dari pesaing terdekatnya meski absen di empat putaran terakhir. Hal ini juga menunjukkan bagaimana putaran-putaran terakhir mungkin akan berjalan seandainya ia tidak cedera akibat tabrakan dengan Marco Bezzecchi di Grand Prix Indonesia.

Setelah perjalanan panjang pemulihan dari cedera lengan serius di tahun 2020, Marquez mencapai tujuan utamanya untuk menang lagi. Namun, ia tidak hanya menang: ia kembali ke performa terbaiknya sebelum cedera, dan bahkan melampauinya dengan Ducati pabrikan.

Sebelas kemenangan Grand Prix, 14 kemenangan Sprint Race, dan tujuh akhir pekan berturut-turut mendulang 37 poin dari Aragon hingga Hungaria.

Tidak ada pebalap di era sprint yang menikmati dominasi atau konsistensi seperti itu. Sebagai pembanding, Francesco Bagnaia memenangkan 11 Grand Prix di tahun 2024, tapi masih terpaut 10 poin dari gelar juara dunia ketiga.

Dominasi Marquez semakin diperkuat oleh masalah yang dialami Bagnaia di garasi sebelahnya dan performa Fabio Di Giannantonio yang tidak konsisten di GP25 ketiga.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang di mana posisi Ducati saat ini dalam urutan teratas. Marquez mengatasi setiap masalah yang muncul dengan GP25, sementara pembalap lain sebagian besar tidak.

Hal ini memicu kekhawatiran akan terulangnya masa-masa sulit di Honda, ketika Marquez bisa memaksimalkan potensi motor yang tampaknya sulit dikendarai oleh pembalap lain.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut baru akan terjawab setelah beberapa putaran pertama musim 2026. Namun dengan Marquez yang kembali bugar dan sehat, sulit membayangkan Ducati akan tergeser dari posisinya dengan mudah.

Dari semua metrik, Marc Marquez seharusnya memenangkan kejuaraan dunia pada tahun 2025. Ia mengumpulkan total 545 poin dari 18 putaran.

Di Grand Prix saja, ia mengungguli Alex Marquez dengan selisih 355 poin berbanding 309 poin. Di sprint, ia mengungguli Alex Marquez dengan selisih 190 poin berbanding 158 poin.

Selama beberapa tahun terakhir, MotoGP telah menikmati perebutan gelar juara yang berlangsung sengit. Dalam ketiga kesempatan tersebut, Marc Marquez tidak menunjukkan perlawanan yang berarti.

Hal itu menjadi pil pahit yang harus ditelan oleh seluruh grid yang mencoba menyusun strategi terbaik untuk menggulingkannya pada tahun 2026.

Namun, seperti apa musim 2025 jika Marquez tidak ada? Dalam skenario hipotetis ini, kami telah menghapus Marquez dari daftar hasil sepenuhnya dan mempromosikan pembalap yang sesuai untuk menciptakan gambaran kejuaraan yang baru.

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Valencia MotoGP © Gold and Goose

Ducati masih tetap bertahta meski tanpa Marc Marquez

Dalam skenario ini, di mana #93 tidak ada di timesheets dari hasil musim 2025, Ducati tetap keluar sebagai pemenang yang dominan.

Konsistensi Alex Marquez di awal musim dengan cepat memperkuat klaimnya untuk setidaknya finis di posisi runner-up klasemen. Tanpa sang kakak yang mendominasi, sebagian besar kejayaan musim 2025 jatuh ke tangan pebalap Gresini tersebut.

Dengan GP24, Alex Marquez memenangkan delapan grand prix, alih-alih tiga seperti yang sebenarnya ia raih musim ini, dan total kemenangannya di hari Minggu meningkat dari 309 menjadi 344.

Jumlah tersebut masih kurang 11 dari 355 kemenangan yang diraih Marc Marquez di Grand Prix saja pada tahun 2025.

Di Sprint Race, Alex Marquez benar-benar menunjukkan kemampuannya, dengan 13 kemenangan yang diraihnya, perolehan poinnya di hari Sabtu melonjak dari 158 menjadi 191. Dengan total 535 poin, ia menutup tahun 2025 dengan raihan 535 poin untuk dinobatkan sebagai juara dunia.

Dan selisihnya pun cukup jauh, karena Marco Bezzecchi naik ke posisi kedua klasemen untuk Aprilia. Awal tahun yang lambat, baik di Grand Prix maupun sprint, akhirnya dimulai di Grand Prix Inggris, di mana ia menambah jumlah kemenangannya dari tiga menjadi enam, sekaligus meraih empat kemenangan sprint.

Namun, perolehan poinnya hanya 401, membuatnya tertinggal 134 poin. Di dunia nyata, selisih poinnya sedikit lebih kecil, yaitu 114.

Pedro Acosta dari KTM mewarisi posisi ketiga dalam skenario ini dengan 351 poin. Yang terpenting, absennya Marc Marquez di hasil balapan tahun 2025 seharusnya menjadi kemenangan pertama Pedro Acosta. Dia akan meraih penghargaan sprint di Brno, sebelum mencatat kemenangan grand prix pertamanya di Hungaria.

Absennya Marc Marquez tidak membuat hidup lebih baik bagi rekan setimnya yang tengah kesulitan, Bagnaia, yang masih menyelesaikan musim di luar tiga besar klasemen. Ia menambahkan satu kemenangan Grand Prix lagi di Qatar, tetapi tetap meraih dua kemenangan Sprint untuk menutup tahun dengan 336 poin.

Hasil lain yang perlu dicatat adalah kemenangan Sprint Race untuk Fabio Di Giannantonio di Hungaria dan satu kemenangan untuk Fabio Quartararo dari Yamaha di Barcelona. Kemenangan pertama Fermin Aldeguer seharusnya diraih di Austria, bukan Indonesia.

Hal yang paling menarik dari skenario ini adalah fakta bahwa motor Ducati yang lebih tua akan dengan mudah mengalahkan motor baru, dengan GP24 yang mengoleksi 10 kemenangan, sementara GP25 hanya tiga.

Bagaimana Ducati akan bereaksi terhadap hal ini memunculkan pertanyaan menarik: apakah mereka akan dipaksa untuk menggali lebih dalam untuk meningkatkan GP26, atau mengandalkan GP24?