Ferrari Menuju Musim Dingin yang "Cukup Menyedihkan" Usai GP Qatar

Charles Leclerc mengakui bahwa Ferrari menghadapi musim dingin yang suram menyusul Grand Prix Qatar yang buruk.

Itu adalah akhir pekan terburuk Ferrari tahun ini dalam hal kecepatan. Bahkan di tangan Leclerc, ia nyaris terlempar dari 10 besar di kedua sesi kualifikasi.

Lap pertama yang buruk saat Sprint Race membuat Leclerc kehilangan poin.

Kisah serupa terjadi di Grand Prix, meskipun Leclerc diuntungkan oleh kecelakaan Nico Hulkenberg dan Pierre Gasly untuk naik peringkat.

Leclerc naik satu posisi di akhir balapan setelah ban Isack Hadjar bocor, dan akhirnya finis di urutan kedelapan.

Lewis Hamilton tidak bernasib lebih baik, tersingkir di SQ1 dan Q1 dalam dua sesi kualifikasi.

Juara dunia tujuh kali itu tidak meraih poin dalam Grand Prix karena ia terjebak di kereta DRS setelah pit stop awal.

Berbicara setelah balapan hari Minggu di Qatar, Leclerc mengakui bahwa ia "tidak percaya diri" dengan Ferrari-nya.

"Saya tidak percaya diri dengan mobil ini, saya tidak punya kecepatan, saya tidak punya apa-apa di mobil ini, jadi... sejujurnya, saya cukup senang akhir pekan ini berakhir," ujarnya kepada para wartawan.

"Balapan ini sangat membuat frustrasi dari lap pertama hingga lap terakhir.

"Sekali lagi, setelah apa yang terjadi kemarin di lap pertama, saya tidak percaya diri, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mobil ini di beberapa lap pertama. Tapi tidak ada satu lap pun di mana kami kompetitif selama akhir pekan, jadi ini sangat membuat frustrasi."

Musim dingin yang “cukup menyedihkan” di Ferrari

Akhir pekan Ferrari yang buruk membuat mereka mengamankan posisi keempat di klasemen konstruktor F1 2025 — finis terburuk mereka sejak 2020.

Scuderia berharap dapat mengakhiri musim dengan kuat dan hasil yang baik di Abu Dhabi. Mereka belum pernah memenangkan Grand Prix Abu Dhabi, tetapi tahun lalu mobil mereka finis kedua dan ketiga di belakang Lando Norris.

"Di satu sisi, ya," tambahnya. "Tetapi di saat yang sama, saya sangat menantikan Abu Dhabi dan mencoba menyelesaikan musim dengan lebih positif dan berharap dapat memberi kami sedikit lebih banyak kebahagiaan untuk berlibur karena akan cukup menyedihkan untuk berlibur dengan dua akhir pekan seperti akhir pekan ini.

"Itu akan sangat buruk, jadi saya harap kami dapat memiliki akhir pekan yang lebih baik."

