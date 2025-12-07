F1 GP Abu Dhabi 2025: Bagaimana Gelar Ditentukan di Yas Marina?

Tiga pembalap, dua tim, satu hadiah terbesar di Formula 1. Semuanya akan diperebutkan pada F1 GP Abu Dhabi yang menutup musim 2025.

Kesalahan strategis McLaren di Grand Prix Qatar telah membuka pertarungan gelar F1 2025, di mana tiga pembalap memiliki peluang terbuka untuk gelar.

Kemenangan ketujuh Max Verstappen yang tak terduga musim ini berarti bahwa pembalap Red Bull, serta pasangan McLaren Lando Norris dan Oscar Piastri, dapat mengklaim gelar di akhir pekan depan di Abu Dhabi.

Norris menuju ke babak final memimpin klasemen dengan 408 poin, unggul 12 poin dari Verstappen, sementara rekan setim McLaren Norris Piastri tertinggal 16 poin.

Verstappen akan memulai balapan penentu dari pole, di depan Norris dan Piastri.

Dengan 25 poin untuk diperebutkan di Abu Dhabi, apa yang perlu dilakukan setiap pembalap untuk pergi sebagai juara dunia F1?

Norris

Norris would emerge victorious in the event of a tie

Meskipun finis keempat di Qatar, Norris tetap berada di posisi terkuat untuk memenangkan gelar dan kejuaraan dunia perdananya.

Sederhananya, podium akan menobatkan Norris sebagai juara dunia musim F1 2025, terlepas di mana rivalnya finis.

Jika Norris berada di urutan keempat, dia akan meraih gelar juara selama Verstappen tidak memenangkan balapan. Dia juga akan mengamankan mahkota pembalap selama dia finis dalam jarak 12 poin dari Verstappen dan 16 poin dari Piastri

Sekalipun terjadi tie-break, Norris akan tetap dinobatkan sebagai juara dunia karena ia akan tetap unggul dalam skenario apa pun.

Dengan ketiga pembalap sama-sama memiliki tujuh kemenangan musim ini, kejuaraan akan ditentukan oleh finis runner-up terbanyak. Norris memiliki delapan dibandingkan Verstappen (lima) dan Piastri (empat).

Verstappen

Verstappen is the driver in form

Sederhananya, Verstappen harus menang di Abu Dhabi dengan Norris finis di urutan keempat atau lebih rendah.

Dan jika ia tidak menang, Verstappen harus mengungguli Norris dengan setidaknya 13 Norris, dan di sisi lain tidak kehilangan lima atau lebih poin dari Piastri untuk merengkuh gelar kelimanya.

Musim 2025 adalah pertama kalinya sejak 2010 bahwa lebih dari dua pembalap telah memasuki balapan terakhir musim ini dengan kesempatan untuk menjadi juara dunia.

Secara kebetulan, Sebastian Vettel pada tahun 2010 adalah contoh terakhir dari waktu ketika pemimpin kejuaraan yang masuk ke final tidak memenangkan kejuaraan.

Vettel berada di urutan ketiga menuju Abu Dhabi tetapi membalikkan defisit 15 poin untuk menyegel yang pertama dari empat gelar dunia berturut-turut.

Verstappen akan melihat pencapaian Vettel sebagai inspirasi saat dia ingin menyelesaikan comeback gelar terbesar dalam sejarah F1.

Piastri

Piastri hasn't won a Grand Prix since Zandvoort

Piastri akan tiba di Abu Dhabi dalam posisi sulit setelah McLaren membuang kemenangan pasti di Qatar.

Pembalap Australia itu perlu finis di dua besar untuk memiliki kesempatan memenangkan kejuaraan dunia F1 untuk pertama kalinya dalam karirnya.

Bahkan dengan kemenangan, Piastri akan membutuhkan rekan setimnya Norris untuk berada di urutan keenam atau lebih rendah. Tempat kedua untuk Piastri akan membutuhkan Norris untuk finis di urutan ke-10 atau lebih rendah dan Verstappen untuk finis tidak lebih tinggi dari posisi keempat.

Skenario terakhir akan membutuhkan seseorang di luar pesaing kejuaraan untuk menang, seperti pembalap Mercedes atau Ferrari.