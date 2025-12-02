Reaksi Hamilton atas Pertarungan Tiga Pembalap untuk Gelar 2025

Lewis Hamilton mengaku terkejut setelah melihat bagaimana Max Verstappen membawa pertarungan gelar F1 ke Abu Dhabi dengan kemenangan Grand Prix Qatar.

Verstappen dari Red Bull memanfaatkan blunder strategi McLaren untuk mencatat kemenangan ketujuhnya musim ini, dan memangkas keunggulan Lando Norris di klasemen jadi 12 poin, sekaligus menggeser Oscar Piastri untuk posisi dua klasemen.

Hasil ini telah menciptakan pertarungan tiga pembalap untuk gelar menuju Grand Prix Abu Dhabi akhir pekan ini, dengan ketiga pembalap hanya dipisahkan oleh 16 poin.

Sementara itu jauh di belakang, Hamilton mengalami balapan yang menyiksa lainnya untuk Ferrari, finis di posisi ke-12. Setelah itu, ia mengaku tidak tahu siapa yang menang, dan berasumsi Piastri melakukannya.

"Bagaimana Max tertinggal 12 poin sekarang?" tanya Hamilton setelah diberi tahu posisi klasemen. "Max menang? Oh, astaga, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Wow, astaga. Tidak, tidak, saya pikir Piastri menang, saya tidak tahu."

Ketika diberi tahu bahwa Norris hanya finis keempat, Hamilton menjawab: "Oh, benarkah? Lando keempat? Di mana Piastri?"

Hamilton kemudian diberi tahu bahwa Piastri finis kedua di depan Carlos Sainz dari Williams.

"Jadi Oscar sekarang yang ketiga [di kejuaraan]?" tambah Hamilton. "Wah, itu menarik! Langsung menuju garis finis!"

Pujian Hamilton untuk Verstappen

Hamilton gagal meraih gelar kedelapannya pada tahun 2021 saat berhadapan langsung melawan Verstappen untuk memperebutkan gelar juara dunia tahun itu.

Verstappen meraih gelar juara dunia pertamanya - dan yang pertama dari empat gelar beruntun - dari Hamilton, yang saat itu membalap untuk Mercedes di putaran terakhir Grand Prix Abu Dhabi 2021 yang sangat kontroversial.

Sejak saat itu, Hamilton yang kini berusia 40 tahun belum pernah lagi bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia.

Hamilton memuji Verstappen yang tetap berada dalam pertarungan meski sempat tertinggal 104 poin setelah Grand Prix Belanda di akhir Agustus.

“Yah, kita semua tahu Max melakukan pekerjaan yang hebat,” kata Hamilton. “Saya pikir dia memiliki tim yang fenomenal di belakangnya, dan tidak dapat disangkal bahwa mereka memiliki mobil terbaik selama empat tahun terakhir. Dan mungkin kurang begitu di awal tahun ini, tetapi entah bagaimana mereka berhasil bangkit.

“Dia jelas memiliki mobil yang hebat, tetapi dia melakukannya dengan sangat baik, jadi saya tidak bisa menyalahkannya.”

