Teori Konspirasi Oscar Piastri Dibahas di Parlemen Australia

Teori konspirasi seputar pertarungan gelar F1 Oscar Piastri dibahas dalam rapat Parlemen di Australia.

Piastri is 16 points behind in the title race
Piastri is 16 points behind in the title race

Salah satu politisi terkemuka Australia secara aneh mengemukakan teori konspirasi Oscar Piastri dalam rapat senat.

Di Senat Australia Rural, Matt Canavan menyampaikan kekhawatirannya tentang perlakuan McLaren terhadap Piastri kepada Komite Legislasi Urusan Regional dan Transportasi.

Setelah kesalahan strategi McLaren merenggut kemenangan Piastri di Grand Prix Qatar, Canavan mengangkat isu tersebut ke sidang parlemen Australia.

“Malam ini cukup membuat frustrasi bagi sebagian warga Australia,” kata Canavan. “Saya tidak tahu harus bertanya kepada siapa, tetapi Anda berurusan dengan transportasi dan mobil.

“Jadi, apakah menurut Anda McLaren bias terhadap Oscar Piastri dan membuatnya kehilangan gelar juara dunia?”

Asisten Menteri Urusan Regional Anthony Chisholm menjawab: “Saya yakin dia telah mengambil beberapa keputusan yang sulit tahun ini.

“Sebagai seseorang yang memiliki putri yang terobsesi dengan F1, dia pasti akan sangat kesal ketika bangun pagi ini.”

Apa yang harus dilakukan Piastri?

Piastri tampak akan meraih kemenangan krusial di Qatar sebelum kesalahan McLaren membuat Max Verstappen dari Red Bull menang.

Pebalap Australia itu kemudian merosot ke posisi ketiga klasemen menjelang Grand Prix Abu Dhabi yang merupakan penutup musim.

Tapi jarak poinnya dari rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, yang memimpin klasemen turun menjadi 16 poin. Sementara itu, ia tertinggal empat poin dari Verstappen.

Dengan ini, Piastri harus finis di dua besar untuk memiliki peluang meraih gelar juara dunia pertamanya.

Sekalipun Piastri meraih kemenangan di Abu Dhabi, ia tetap membutuhkan Norris untuk finis di posisi keenam atau lebih rendah.

McLaren telah berulang kali membantah tuduhan favoritisme dan menegaskan mereka tidak akan menggunakan perintah tim di final Abu Dhabi.

In this article

F1
Oscar Piastri
McLaren
Teori Konspirasi Oscar Piastri Dibahas di Parlemen Australia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

MotoGP News
Bulega Jadikan Peran Tes MotoGP "Kesempatan Terbaiknya" di 2026
52m ago
Nicolo Bulega, Toprak Razgatlioglu, 2025 Valencia MotoGP test
F1 News
BREAKING: Isack Hadjar Pindah ke Red Bull untuk Musim F1 2026
1h ago
Verstappen will be joined by Hadjar at Red Bull next year
MotoGP News
Razgatlioglu Diyakini akan Memanfaatkan Kekuatan Yamaha
2h ago
Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2025 Valencia test
F1 News
Teori Konspirasi Oscar Piastri Dibahas di Parlemen Australia
4h ago
Piastri is 16 points behind in the title race
MotoGP News
Gresini Memuji Peran Alex Marquez Membawa Marc Marquez ke Tim
4h ago
Alex Marquez, Marc Marquez, 2025 Japanese MotoGP

More News

F1 News
Melintir di Lusail, Fernando Alonso Sebut Mobilnya Kerasukan
22h ago
Fernando Alonso
MotoGP News
Memorabilia Valentino Rossi Dilelang untuk Kegiatan UNICEF
23h ago
Valentino Rossi
F1 News
Papaya Rules, Biang Kerok Kesalahan Strategi McLaren di Qatar?
23h ago
McLaren botched their strategy in Qatar
F1 News
Wolff Anggap Marko "Tak Punya Otak" setelah Menuding Antonelli
01/12/25
Wolff leapt to the defence of Antonelli
F1 News
Red Bull Picu 'Teori Konspirasi' dengan Menyalahkan Antonelli
01/12/25
Antonelli dropped to fifth with the error