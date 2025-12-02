Teori Konspirasi Oscar Piastri Dibahas di Parlemen Australia

Salah satu politisi terkemuka Australia secara aneh mengemukakan teori konspirasi Oscar Piastri dalam rapat senat.

Di Senat Australia Rural, Matt Canavan menyampaikan kekhawatirannya tentang perlakuan McLaren terhadap Piastri kepada Komite Legislasi Urusan Regional dan Transportasi.

Setelah kesalahan strategi McLaren merenggut kemenangan Piastri di Grand Prix Qatar, Canavan mengangkat isu tersebut ke sidang parlemen Australia.

“Malam ini cukup membuat frustrasi bagi sebagian warga Australia,” kata Canavan. “Saya tidak tahu harus bertanya kepada siapa, tetapi Anda berurusan dengan transportasi dan mobil.

“Jadi, apakah menurut Anda McLaren bias terhadap Oscar Piastri dan membuatnya kehilangan gelar juara dunia?”

Asisten Menteri Urusan Regional Anthony Chisholm menjawab: “Saya yakin dia telah mengambil beberapa keputusan yang sulit tahun ini.

“Sebagai seseorang yang memiliki putri yang terobsesi dengan F1, dia pasti akan sangat kesal ketika bangun pagi ini.”

Apa yang harus dilakukan Piastri?

Piastri tampak akan meraih kemenangan krusial di Qatar sebelum kesalahan McLaren membuat Max Verstappen dari Red Bull menang.

Pebalap Australia itu kemudian merosot ke posisi ketiga klasemen menjelang Grand Prix Abu Dhabi yang merupakan penutup musim.

Tapi jarak poinnya dari rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, yang memimpin klasemen turun menjadi 16 poin. Sementara itu, ia tertinggal empat poin dari Verstappen.

Dengan ini, Piastri harus finis di dua besar untuk memiliki peluang meraih gelar juara dunia pertamanya.

Sekalipun Piastri meraih kemenangan di Abu Dhabi, ia tetap membutuhkan Norris untuk finis di posisi keenam atau lebih rendah.

McLaren telah berulang kali membantah tuduhan favoritisme dan menegaskan mereka tidak akan menggunakan perintah tim di final Abu Dhabi.