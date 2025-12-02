BREAKING: Isack Hadjar Pindah ke Red Bull untuk Musim F1 2026

Seperti yang sudah diprediksi, Isack Hadjar akan dipromosikan dari Racing Bulls untuk mendampingi Max Verstappen di Red Bull Racing tahun depan.

Hadjar menggantikan Yuki Tsunoda, yang tidak akan memiliki kursi full-time untuk tahun 2026 untuk menjadi pembalap cadangan Red Bull.

“Saya sangat berterima kasih kepada Oracle Red Bull Racing karena telah memberi saya kesempatan dan kepercayaan untuk membalap di level tertinggi Formula Satu,” kata Hadjar.

“Setelah semua kerja keras yang telah saya lakukan sejak bergabung dengan Tim Junior, ini adalah hadiah yang luar biasa. Saya telah mengalami banyak suka duka sepanjang karier saya, dan mereka terus percaya dan mendorong saya.

“Tahun ini bersama Visa Cash App Racing Bulls sungguh luar biasa, saya telah belajar banyak dan meraih podium pertama. Saya merasa jauh lebih baik sebagai pembalap dan pribadi, berkat dukungan dan persiapan Tim.

“Saya merasa siap untuk bergabung dengan Oracle Red Bull Racing dan saya senang dan bangga mereka juga merasakan hal yang sama. Ini langkah yang luar biasa, bekerja dengan yang terbaik dan belajar dari Max adalah sesuatu yang sangat saya nanti-nantikan.”

Kepergian Tsunoda bukanlah kejutan setelah tahun yang sulit di mana ia kesulitan memberikan dampak di Red Bull kedua sejak mengambil alih kursi Liam Lawson di putaran ketiga musim ini.

Linblad menuju debut F1

Lindblad has won two races in F2 this year

Sementara itu di tim kedua Red Bull, Racing Bulls, Arvid Linblad akan melakoni debutnya di F1 tahun depan, bergabung dengan Lawson, yang dipertahankan.

Lindblad, pembalap 18 tahun yang dinilai sangat tinggi, berada di posisi keenam dalam kejuaraan Formula 2 dengan satu putaran tersisa di Abu Dhabi.

"Sejak saya memulai perjalanan ini di usia lima tahun, berada di Formula Satu selalu menjadi tujuan saya, jadi ini momen yang membanggakan untuk mengambil langkah ini," kata Lindblad.

"Saya sangat berterima kasih kepada Red Bull Junior Programme dan tim pribadi saya atas bimbingan, bimbingan, dan kepercayaan mereka; semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan mereka.

"2026 akan menjadi tantangan besar dan saya tahu masih banyak yang harus dipelajari, tetapi saya siap bekerja sama dengan tim dan bangkit." Saya tidak sabar untuk memulainya, ini akan menjadi tahun yang menyenangkan!”

Keputusan Red Bull berarti seluruh 22 kursi yang tersedia untuk musim 2026 sudah terisi semua.

Sekarang fokus tertuju ke putaran final musim 2025 di Abu Dhabi, di mana Verstappen masih terlibat dalam pertarungan tiga pembalap untuk gelar F1.

Verstappen bisa mengklaim gelar juara dunia kelima berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya jika berhasil membalikkan defisit 12 poin dari Lando Norris dari McLaren pada hari Minggu di Sirkuit Yas Marina.