Melintir di Lusail, Fernando Alonso Sebut Mobilnya Kerasukan

Fernando Alonso menyebut hal 'mistis' sebagai penyebab mobilnya berputar tak biasa di Grand Prix Qatar.

Alonso menikmati balapan yang kuat, berhasil masuk ke posisi enam besar setelah stint pembuka yang impresif. Namun, ia kehilangan kendali atas mobil Aston Martin-nya di Tikungan 10, berputar 360 derajat.

Beruntung bagi Alonso, ia hanya kehilangan dua posisi setelah dilewati oleh George Russell dan Isack Hadjar

Kebocoran ban Hadjar di akhir balapan mengembalikan Alonso satu posisi tersebut, sehingga ia meninggalkan Qatar dengan posisi ketujuh.

Alonso menikmati akhir pekan yang kuat, juga mencetak poin di Sprint Race, membuat Aston Martin kembali mengungguli Haas dalam perebutan posisi ketujuh klasemen konstruktor.

Saat berbicara setelah balapan, Alonso merujuk pada "roh di dalam mobil" yang ia yakini berkontribusi pada kesalahannya.

"Tidak, saya santai saja, sebenarnya saya tidak memaksakan diri 100%, tetapi mobil ini memiliki beberapa masalah, saya tidak tahu harus menyebutnya apa, agak mistis, ada roh di dalam mobil," kata Alonso.

"Kemarin saya tiba-tiba kehilangan kendali di tiga atau empat tikungan. Di salah satunya, saya tiba-tiba terperosok ke kerikil, memutar setir sekencang-kencangnya. Rasanya seperti saya tidak punya roda depan…

"Dan hari ini roda belakang, tiba-tiba selip, jadi kami sangat sensitif terhadap angin, sangat sensitif terhadap suhu satu atau dua derajat, kami selalu berada di ujung tanduk dan hari ini saya membuat kesalahan itu, tetapi untungnya saya sangat beruntung karena tidak ada kerikil, tidak ada apa-apa, dan tidak ada barisan mobil di belakang saya. Saat itu hanya ada dua mobil.

Alonso jadi seorang ayah?

Sky Italia melaporkan bahwa Alonso dan kekasihnya, Melissa Jimenez, sedang menantikan kelahiran seorang anak, yang belum dikonfirmasi oleh Alonso maupun Jimenez.

Di usia 44 tahun, Alonso adalah pembalap tertua di grid F1, setelah menjalani debutnya pada tahun 2001.

Ia memenangkan dua gelar bersama Renault pada tahun 2005 dan 2006, sementara ia gagal meraih gelar juara pada tahun 2007 dengan selisih satu poin. Pembalap Spanyol itu juga hampir meraih kemenangan bersama Ferrari pada tahun 2010 dan 2012.

Sejak 2013, Alonso belum pernah memenangkan satu balapan pun setelah beberapa kali bersama McLaren dan Alpine. Ia kini menggantungkan harapannya pada tahun 2026 — dan Aston Martin pertama rancangan Adrian Newey.

Ini bisa menjadi tahun yang besar bagi Alonso di luar lintasan balap, jika laporan Sky Italia terbukti akurat.

Alonso dapat bergabung dengan Max Verstappen dan Nico Hulkenberg sebagai salah satu ayah di grid.

