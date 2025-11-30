Piastri "Tak Bisa Berkata-Kata" dengan Blunder Strategi McLaren

Oscar Piastri mengkritik strategi McLaren di Grand Prix Qatar setelah gagal meraih kemenangan atas Max Verstappen dari Red Bull.

Verstappen memanfaatkan sepenuhnya keputusan strategi McLaren untuk tidak melakukan pit stop setelah Safety Car awal, sementara semua rival mereka berhenti.

Piastri sempat mengendalikan balapan awal dan McLaren memiliki kecepatan yang cukup untuk mengamankan finis 1-2, tetapi keputusan strategi mereka dipertanyakan.

Hasil ini berarti Lando Norris, Verstappen, dan Piastri akan bertarung dalam pertarungan perebutan gelar juara di Grand Prix Abu Dhabi akhir pekan depan.

Norris, yang finis keempat, memasuki putaran final dengan keunggulan 12 poin atas Verstappen, sementara Piastri tertinggal 16 poin di posisi ketiga.

"Spechless" kata Piastri melalui radio tim setelah bendera finis dikibarkan. "Saya tidak bisa berkata-kata."

Berbicara dalam wawancara di parc ferme segera setelah balapan, Piastri yang tampak sedih menambahkan: "Jelas kami tidak melakukannya dengan benar malam ini.

"Saya membalap sebaik mungkin dan secepat yang saya bisa. Tidak ada yang tersisa di luar sana.

"Saya sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi sayangnya itu tidak terjadi malam ini.

"Saya pikir kalau dipikir-pikir lagi, sudah cukup jelas apa yang akan kami lakukan, tetapi saya yakin kami akan membahasnya sebagai tim.

"Tidak semuanya buruk. Akhir pekan ini sangat bagus dan kecepatannya sangat kuat.

"Jelas agak sulit untuk menerimanya saat ini.”

Apakah McLaren menyerahkan kemenangan ke Verstappen?

McLaren dituduh menyia-nyiakan kemenangan yang sudah pasti diraih dan menyerahkannya begitu saja kepada rival utama mereka, Verstappen.

"Dalam balapan normal, Piastri memiliki kecepatan yang cukup untuk menang," kata Martin Brundle dari Sky Sports F1. "Namun, McLaren mengambil risiko yang berbeda dari kebanyakan pembalap lain dan itu membuka peluang bagi Max Verstappen."

Rekan pakar Sky Sports F1, Karun Chandhok, mengatakan: "Saya sangat yakin hari ini adalah contoh utama di mana McLaren seharusnya bisa finis satu-dua.

"Mereka tidak membagi strategi. Penekanan untuk menjaga keseimbangan mungkin, dengan tidak membawa kedua mobil, telah memungkinkan Max untuk unggul."

Reporter pitlane Sky, Ted Kravitz, menambahkan: "Biasanya di akhir balapan seperti ini saya berbicara dengan Andrea Stella atau Zak Brown dengan cukup cepat.

"Mereka sangat terkejut di sini, di McLaren. Mereka tidak tahu harus berkata apa, mereka sudah pergi ke belakang garasi.

"Mereka bilang tidak ada wawancara sampai setelah podium. Mereka harus pergi dan mengerti, mempersiapkan segalanya, dan menjelaskan semua ini."