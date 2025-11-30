F1 GP Qatar 2025: Verstappen Bawa Pertarungan Gelar ke Abu Dhabi

Max Verstappen meraih kemenangan gemilangdi Grand Prix Qatar, membawa pertarungan tiga arah untuk gelar F1 2025 menuju putaran final di Abu Dhabi.

Itu terjadi setelah McLaren memutuskan untuk tidak masuk pit-stop saat Safety Car awal, saat pembalap lainnya - termasuk Verstappen - tetap masuk pit.

Keunggulan Verstappen terlalu besar untuk dipangkas oleh Oscar Piastri yang harus puas finis di posisi kedua, dengan Carlos Sainz meraih podium brilian lainnya untuk Williams.

Pemimpin klasemen Lando Norris jadi yang paling terdampak dari keputusan McLaren, dan harus puas finis keempat setelah menyalip Kimi Antonelli yang melebar di akhir balapan, melengkapi lima besar.

Dengan hasil ini, Norris melihat keunggulannya menyusut jadi 12 poin dari Verstappen, dan 16 poin atas Piastri jelang balapan penutup musim di Abu Dhabi akhir pekan depan.

"Ini balapan yang luar biasa bagi kami. Kami membuat keputusan yang tepat sebagai tim untuk mengunci di bawah Safety Car. Itu cerdas," kata Verstappen. "Saya sangat senang menang di sini. Kami terus berjuang sampai akhir. Luar biasa!"

"Balapan yang sangat kuat di akhir pekan yang agak sulit, tetapi kami memenangkan balapan dan itu penting."

George Russell finis di urutan keenam dengan Mercedes lainnya, di depan Aston Martin milik Fernando Alonso dan Ferrari milik Charles Leclerc.

Liam Lawson dan Yuki Tsunoda melengkapi pembalap lainnya yang finis di posisi kesembilan dan kesepuluh untuk Racing Bulls dan Red Bull.

Empat pembalap gagal finis, dengan Lance Stroll, Isack Hadjar, Oliver Bearman, dan Nico Hulkenberg yang harus berhenti.

Balapan Hulkenberg berakhir di tikungan pertama pada Lap 7 setelah bersenggolan dengan Pierre Gasly dari Alpine, sebuah insiden yang menyebabkan Safety Car kunci.

F1 GP Qatar - Hasil Balapan Lengkap