F1 GP Qatar 2025: Verstappen Bawa Pertarungan Gelar ke Abu Dhabi

Hasil lengkap F1 GP Qatar, putaran ke-23 dari 24 musim 2025 di Sirkuit Lusail.

Verstappen celebrates his seventh win of 2025
Verstappen celebrates his seventh win of 2025

Max Verstappen meraih kemenangan gemilangdi Grand Prix Qatar, membawa pertarungan tiga arah untuk gelar F1 2025 menuju putaran final di Abu Dhabi.

Itu terjadi setelah McLaren memutuskan untuk tidak masuk pit-stop saat Safety Car awal, saat pembalap lainnya - termasuk Verstappen - tetap masuk pit.

Keunggulan Verstappen terlalu besar untuk dipangkas oleh Oscar Piastri yang harus puas finis di posisi kedua, dengan Carlos Sainz meraih podium brilian lainnya untuk Williams.

Pemimpin klasemen Lando Norris jadi yang paling terdampak dari keputusan McLaren, dan harus puas finis keempat setelah menyalip Kimi Antonelli yang melebar di akhir balapan, melengkapi lima besar.

Dengan hasil ini, Norris melihat keunggulannya menyusut jadi 12 poin dari Verstappen, dan 16 poin atas Piastri jelang balapan penutup musim di Abu Dhabi akhir pekan depan.

"Ini balapan yang luar biasa bagi kami. Kami membuat keputusan yang tepat sebagai tim untuk mengunci di bawah Safety Car. Itu cerdas," kata Verstappen. "Saya sangat senang menang di sini. Kami terus berjuang sampai akhir. Luar biasa!"

"Balapan yang sangat kuat di akhir pekan yang agak sulit, tetapi kami memenangkan balapan dan itu penting."

George Russell finis di urutan keenam dengan Mercedes lainnya, di depan Aston Martin milik Fernando Alonso dan Ferrari milik Charles Leclerc.

Liam Lawson dan Yuki Tsunoda melengkapi pembalap lainnya yang finis di posisi kesembilan dan kesepuluh untuk Racing Bulls dan Red Bull.

Empat pembalap gagal finis, dengan Lance Stroll, Isack Hadjar, Oliver Bearman, dan Nico Hulkenberg yang harus berhenti.

Balapan Hulkenberg berakhir di tikungan pertama pada Lap 7 setelah bersenggolan dengan Pierre Gasly dari Alpine, sebuah insiden yang menyebabkan Safety Car kunci.

F1 GP Qatar - Hasil Balapan Lengkap

F1 GP Qatar 2025 - Lusail - Hasil Balapan Lengkap

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing57 laps
2Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team+7.995s
3Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing+22.665s
4Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team+23.315s
5Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+28.317s
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+48.599s
7Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+54.045s
8Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+56.785s
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+60.073s
10Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing+61.770s
11Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing+66.931s
12Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+77.730s
13Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber+84.812a
14Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+1 lap
15Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team+1 lap
16Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+1 lap
DNFLance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team56 laps
DNFIsack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team56 laps
DNFOliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team43 laps
DNFNico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber7 laps
F1 GP Qatar 2025: Verstappen Bawa Pertarungan Gelar ke Abu Dhabi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

F1 Results
F1 GP Qatar 2025: Verstappen Bawa Pertarungan Gelar ke Abu Dhabi
12m ago
Verstappen celebrates his seventh win of 2025
MotoGP News
Marc Marquez Tegaskan "Kita Butuh Pecco Kembali" di 2026
3h ago
Marc Marquez, Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Hamilton Diyakini Tidak akan Pensiun di Titik Rendahnya
4h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
Aprilia Harus Temukan 'Chemistry' untuk Martin di Musim 2026
4h ago
Jorge Martin speaks with Fabiano Sterlacchini, 2025 MotoGP Grand Prix of the Americas. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Perhitungan untuk Lando Norris Mengunci Gelar F1 di GP Qatar
5h ago
Norris can wrap up the world title in Qatar

More News

F1 News
F1 GP Qatar 2025: Starting Grid Grand Prix Hari Minggu
5h ago
The front three of the grid is made up of the top three in the championship
MotoGP Feature
Kenapa 'Krisis' Ducati Tidak Bisa Dianggap Remeh Rival?
5h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
WSBK News
Siapkan Motor Baru, Kawasaki Incar Lima Besar di WorldSBK 2026
10h ago
Manuel Puccetti with Garrett Gerloff, 2025 Portuguese WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Norris Jelaskan Kesalahan Lap Terakhir yang Memberi Piastri Pole
10h ago
Lando Norris
F1 News
Keterbatasan Red Bull Buat Verstappen Tak Berdaya di Qatar
14h ago
Max Verstappen