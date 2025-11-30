F1 GP Qatar 2025: Starting Grid Grand Prix Hari Minggu
Oscar Piastri dari McLaren memulai dari posisi terdepan di F1 GP Qatar 2025.
Berikut ini starting grid untuk F1 GP Qatar 2025 di Sirkuit Lusail.
F1 GP Qatar 2025 - Lusail - Starting Grid Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|1
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|5
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|6
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|7
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|8
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|9
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|10
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|11
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|12
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|14
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|15
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|17
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|18
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|19
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
Setelah memenangi Sprint Race hari Sabtu di Sirkuit Lusail, Oscar Piastri mengamankan pole position untuk Grand Prix hari Minggu.
Piastri bergabung di baris depan bersama rekan setim McLaren sekaligus rival perebutan gelar juara, Lando Norris.
Dengan Max Verstappen dari Red Bull yang memulai balapan dari posisi ketiga, Grand Prix hari Minggu ini menjanjikan awal yang mendebarkan.
George Russell menempatkan Mercedes-nya di baris kedua bersama Verstappen, sementara rekan setimnya Kimi Antonelli memulai balapan di posisi kelima.
Isack Hadjar dari Racing Bulls memulai balapan dengan kuat di posisi keenam, di depan Carlos Sainz dari Williams, Fernando Alonso dari Aston Martin, dan Alpine dari Pierre Gasly.
Charles Leclerc berada di posisi ke-10 yang mengecewakan untuk Ferrari, yang kembali mengalami sesi kualifikasi yang buruk di Qatar.
Lewis Hamilton akan memulai balapan dari posisi ke-17 setelah juara dunia tujuh kali itu tereliminasi lebih awal untuk kedua kalinya dalam dua hari terakhir.
Gabriel Bortoleto lolos kualifikasi di posisi ke-14, tetapi turun lima peringkat ke posisi ke-19 setelah mendapat penalti karena menabrak Lance Stroll di awal Grand Prix Las Vegas.
Grand Prix kedua terakhir musim F1 2025 pada hari Minggu akan berlangsung pukul 23:00 Waktu Indonesia Barat.