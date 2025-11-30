F1 GP Qatar 2025: Starting Grid Grand Prix Hari Minggu

Berikut ini starting grid untuk F1 GP Qatar 2025 di Sirkuit Lusail.

F1 GP Qatar 2025 - Lusail - Starting Grid Lengkap Pos Pembalap NAT Tim 1 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 5 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 7 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 8 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 9 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 10 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 11 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 12 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 13 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 14 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 15 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 16 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 17 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 19 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team

Setelah memenangi Sprint Race hari Sabtu di Sirkuit Lusail, Oscar Piastri mengamankan pole position untuk Grand Prix hari Minggu.

Piastri bergabung di baris depan bersama rekan setim McLaren sekaligus rival perebutan gelar juara, Lando Norris.

Dengan Max Verstappen dari Red Bull yang memulai balapan dari posisi ketiga, Grand Prix hari Minggu ini menjanjikan awal yang mendebarkan.

George Russell menempatkan Mercedes-nya di baris kedua bersama Verstappen, sementara rekan setimnya Kimi Antonelli memulai balapan di posisi kelima.

Isack Hadjar dari Racing Bulls memulai balapan dengan kuat di posisi keenam, di depan Carlos Sainz dari Williams, Fernando Alonso dari Aston Martin, dan Alpine dari Pierre Gasly.

Charles Leclerc berada di posisi ke-10 yang mengecewakan untuk Ferrari, yang kembali mengalami sesi kualifikasi yang buruk di Qatar.

Lewis Hamilton akan memulai balapan dari posisi ke-17 setelah juara dunia tujuh kali itu tereliminasi lebih awal untuk kedua kalinya dalam dua hari terakhir.

Gabriel Bortoleto lolos kualifikasi di posisi ke-14, tetapi turun lima peringkat ke posisi ke-19 setelah mendapat penalti karena menabrak Lance Stroll di awal Grand Prix Las Vegas.

Grand Prix kedua terakhir musim F1 2025 pada hari Minggu akan berlangsung pukul 23:00 Waktu Indonesia Barat.