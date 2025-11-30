F1 GP Qatar 2025: Starting Grid Grand Prix Hari Minggu

Oscar Piastri dari McLaren memulai dari posisi terdepan di F1 GP Qatar 2025.

The front three of the grid is made up of the top three in the championship

Berikut ini starting grid untuk F1 GP Qatar 2025 di Sirkuit Lusail.

F1 GP Qatar 2025 - Lusail - Starting Grid Lengkap

PosPembalapNATTim
1Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
5Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
6Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
7Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing
8Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
10Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
11Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber
12Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
13Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team
14Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing
15Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing
16Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team
17Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team
19Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team

Setelah memenangi Sprint Race hari Sabtu di Sirkuit Lusail, Oscar Piastri mengamankan pole position untuk Grand Prix hari Minggu.

Piastri bergabung di baris depan bersama rekan setim McLaren sekaligus rival perebutan gelar juara, Lando Norris.

Dengan Max Verstappen dari Red Bull yang memulai balapan dari posisi ketiga, Grand Prix hari Minggu ini menjanjikan awal yang mendebarkan.

George Russell menempatkan Mercedes-nya di baris kedua bersama Verstappen, sementara rekan setimnya Kimi Antonelli memulai balapan di posisi kelima.

Isack Hadjar dari Racing Bulls memulai balapan dengan kuat di posisi keenam, di depan Carlos Sainz dari Williams, Fernando Alonso dari Aston Martin, dan Alpine dari Pierre Gasly.

Charles Leclerc berada di posisi ke-10 yang mengecewakan untuk Ferrari, yang kembali mengalami sesi kualifikasi yang buruk di Qatar.

Lewis Hamilton akan memulai balapan dari posisi ke-17 setelah juara dunia tujuh kali itu tereliminasi lebih awal untuk kedua kalinya dalam dua hari terakhir.

Gabriel Bortoleto lolos kualifikasi di posisi ke-14, tetapi turun lima peringkat ke posisi ke-19 setelah mendapat penalti karena menabrak Lance Stroll di awal Grand Prix Las Vegas.

Grand Prix kedua terakhir musim F1 2025 pada hari Minggu akan berlangsung pukul 23:00 Waktu Indonesia Barat.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

