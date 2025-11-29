Observasi Brutal Gasly atas Hamilton usai Sprint Race Qatar

Pierre Gasly mengikuti Lewis Hamilton untuk sebagian besar balapan sprint Qatar.

Hamilton struggled to 17th
Hamilton struggled to 17th

Buruknya performa Ferrari di Sprint Race Qatar disaksikan langsung oleh Pierre Gasly dari Alpine.

Kekalahan Ferrari di sprint race Grand Prix Qatar disaksikan oleh Pierre Gasly dari Alpine.

Charles Leclerc merosot ke posisi ke-13 dan Lewis Hamilton hanya finis di posisi ke-17 saat Ferrari mencatatkan rekor non-skor gabungan pertama mereka di Sprint Race F1 sejak Grand Prix Italia 2021 di Qatar.

Kedua pembalap kesulitan dengan mobil SF-25 mereka selama balapan, dengan Leclerc kehilangan posisi di lap pertama dan terlihat kesulitan menjaga Ferrari-nya tetap di jalur pada beberapa kesempatan sepanjang sprint 19 lap.

Juara dunia tujuh kali Hamilton hanya naik satu posisi setelah start di pitlane sehingga Ferrari dapat melakukan perubahan set-up pada mobilnya.

Hamilton dengan cemas melaporkan setelah balapan bahwa modifikasi tersebut telah "memperburuk kondisi mobil".

Berbicara kepada penyiar Spanyol DAZN, Hamilton mengungkapkan bahwa Gasly, yang mengikutinya hampir sepanjang balapan, mengatakan kepadanya betapa buruknya tampilan Ferrari tersebut.

"Bahkan Pierre menghampiri saya setelahnya, dia seperti 'yo... terlihat sangat buruk'! Saya seperti 'ya, ya... tidak sh-Sherlock,'" kata Hamilton.

Ferrari menyulitkan kedua pembalap

It is turning into a nightmare weekend for Ferrari
It is turning into a nightmare weekend for Ferrari

Merinci kesulitan yang dihadapinya, Hamilton mengatakan kepada Sky Sports F1: “Ya, maksud saya, kami memulai dari pitlane karena kami ingin mengeksplorasi dan membuat beberapa perubahan.

“Mereka menemukan beberapa hal di simulator tadi malam, jadi kami menerapkan perubahan tersebut. Dan ya, mobilnya benar-benar berada di arah yang salah dan sangat, sangat sulit untuk beberapa alasan.

“Kami benar-benar tidak memiliki stabilitas. Jadi ketika saya mengatakan itu, itu karena bagian belakangnya tidak tertanam. Jadi mobilnya meluncur, banyak patah. Lalu ada pantulan. Jadi ketika Anda memasuki tikungan seperti Tikungan 10, mobilnya mulai memantul.

“Kami mengalami banyak understeer di tengah tikungan. Dan kemudian Anda menerapkan kemudi dan kemudian mobilnya patah dan Anda mencoba untuk menangkapnya. Jadi itu berbeda antara rendah, sedang, dan tinggi. Dan itu adalah pertarungan yang luar biasa.”

Leclerc juga mengeluhkan hal serupa tentang Ferrari-nya, yang ia sebut "sangat sulit dikendarai".

"Saya belum punya penjelasan untuk saat ini," aku pembalap asal Monako itu.

"Saya pikir ada kerusakan pada mobil - kami melihatnya, tetapi itu terjadi setelah beberapa putaran pertama, padahal masalahnya sebagian besar terjadi di putaran pertama. Jadi kami akan menganalisisnya, tetapi rasanya mengerikan."

Hamilton kembali tersingkir di Q1 dan akan memulai balapan dari P18, sedangkan Leclerc hanya menempati posisi ke-10.

Observasi Brutal Gasly atas Hamilton usai Sprint Race Qatar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

F1 News
Observasi Brutal Gasly atas Hamilton usai Sprint Race Qatar
1h ago
Hamilton struggled to 17th
MotoGP News
Duet Bagnaia-Augusto Fernandez Menangi 100km of Champions VR46
1h ago
Francesco Bagnaia and Ducati dirt track bike (pic: Ducati).
F1 Results
F1 GP Qatar 2025: Piastri Bukukan Pole Position Krusial di Lusail
2h ago
Piastri celebrates pole position for the second day in a row
F1 News
Norris Tanggapi "Omong Kosong" Verstappen Soal Pertarungan Gelar
2h ago
Norris hits back at Verstappen's remarks
F1 News
Lawrence Stroll Menutup Pintu untuk Horner Gabung Aston Martin
3h ago
Lawrence Stroll and Christian Horner

More News

F1 News
Leclerc Setuju dengan Hamilton Soal Penurunan Dramatis Ferrari di Qatar
4h ago
Charles Leclerc
MotoGP News
Marini akui Butuh Waktu untuk Mendapat Kepercayaan Honda
5h ago
Luca Marini
F1 Results
F1 GP Qatar 2025: Piastri Mendominasi Sprint Race, Norris Ketiga
5h ago
Piastri celebrates his win
F1 News
Penilaian Verstappen atas Musim Debut Hamilton di Ferrari
9h ago
Max Verstappen and Lewis Hamilton
F1 News
Ferrari Remehkan Dampak Mental Penghentian Upgrade SF-25 Lebih Awal
28/11/25
Lewis Hamilton