Observasi Brutal Gasly atas Hamilton usai Sprint Race Qatar

Buruknya performa Ferrari di Sprint Race Qatar disaksikan langsung oleh Pierre Gasly dari Alpine.

Charles Leclerc merosot ke posisi ke-13 dan Lewis Hamilton hanya finis di posisi ke-17 saat Ferrari mencatatkan rekor non-skor gabungan pertama mereka di Sprint Race F1 sejak Grand Prix Italia 2021 di Qatar.

Kedua pembalap kesulitan dengan mobil SF-25 mereka selama balapan, dengan Leclerc kehilangan posisi di lap pertama dan terlihat kesulitan menjaga Ferrari-nya tetap di jalur pada beberapa kesempatan sepanjang sprint 19 lap.

Juara dunia tujuh kali Hamilton hanya naik satu posisi setelah start di pitlane sehingga Ferrari dapat melakukan perubahan set-up pada mobilnya.

Hamilton dengan cemas melaporkan setelah balapan bahwa modifikasi tersebut telah "memperburuk kondisi mobil".

Berbicara kepada penyiar Spanyol DAZN, Hamilton mengungkapkan bahwa Gasly, yang mengikutinya hampir sepanjang balapan, mengatakan kepadanya betapa buruknya tampilan Ferrari tersebut.

"Bahkan Pierre menghampiri saya setelahnya, dia seperti 'yo... terlihat sangat buruk'! Saya seperti 'ya, ya... tidak sh-Sherlock,'" kata Hamilton.

Ferrari menyulitkan kedua pembalap

It is turning into a nightmare weekend for Ferrari

Merinci kesulitan yang dihadapinya, Hamilton mengatakan kepada Sky Sports F1: “Ya, maksud saya, kami memulai dari pitlane karena kami ingin mengeksplorasi dan membuat beberapa perubahan.

“Mereka menemukan beberapa hal di simulator tadi malam, jadi kami menerapkan perubahan tersebut. Dan ya, mobilnya benar-benar berada di arah yang salah dan sangat, sangat sulit untuk beberapa alasan.

“Kami benar-benar tidak memiliki stabilitas. Jadi ketika saya mengatakan itu, itu karena bagian belakangnya tidak tertanam. Jadi mobilnya meluncur, banyak patah. Lalu ada pantulan. Jadi ketika Anda memasuki tikungan seperti Tikungan 10, mobilnya mulai memantul.

“Kami mengalami banyak understeer di tengah tikungan. Dan kemudian Anda menerapkan kemudi dan kemudian mobilnya patah dan Anda mencoba untuk menangkapnya. Jadi itu berbeda antara rendah, sedang, dan tinggi. Dan itu adalah pertarungan yang luar biasa.”

Leclerc juga mengeluhkan hal serupa tentang Ferrari-nya, yang ia sebut "sangat sulit dikendarai".

"Saya belum punya penjelasan untuk saat ini," aku pembalap asal Monako itu.

"Saya pikir ada kerusakan pada mobil - kami melihatnya, tetapi itu terjadi setelah beberapa putaran pertama, padahal masalahnya sebagian besar terjadi di putaran pertama. Jadi kami akan menganalisisnya, tetapi rasanya mengerikan."

Hamilton kembali tersingkir di Q1 dan akan memulai balapan dari P18, sedangkan Leclerc hanya menempati posisi ke-10.